Destructoid 7/10

Bien que Front Mission 1st n'ait pas mis le feu à mon univers et que j'ai trouvé qu'il y avait des manquements dans de nombreux domaines, je l'ai apprécié. Ce n'est pas le meilleur jeu de stratégie tactique à sortir cette année, mais il est néanmoins le bienvenu. C'est aussi un excellent et affectueux remaster du titre Super Famicom, et même s'il y a des endroits où j'aurais aimé qu'il soit condensé, j'en suis globalement satisfait. Je suis excité de jouer les deux prochains remasters vu qu'ils progressent vers leur sortie.

Actua 7/10

ActuGaming 3,5/10

While Front Mission 1st didn’t set my world on fire, and I found it lacking in a lot of areas, I did enjoy it. It’s not the best tactical strategy game to come out this year, but it’s welcome nonetheless. It’s also a great and loving remaster of the Super Famicom title, and while there are places I wish it was tightened up, I’m overall happy about it. It leaves me excited to play the next two remasters as they work their way to release.Avec Front Mission 1st: Remake, Forever Entertainment remet au goût du jour un tactical-RPG inédit en Europe. Cela n’est pas anodin car, les épisodes étant connectés, il pose pour la première fois les bases de Front Mission chez nous. Le titre comporte les deux campagnes, respectivement sorties en 1995 et 2003, pour une vingtaine d’heures de combats de mecha chacune.On regrette la timidité de MegaPixel Studio pour opérer certains changements, mais on reconnaît la fidélité du remake. On aurait préféré des choix plus radicaux concernant l’ergonomie. L’intelligence artificielle mérite aussi de nombreux réglages. Mais Front Mission 1st: Remake rend tout de même plus accessible cet épisode fondateur. Au-delà de l’aspect graphique, que l’on peut préférer moderne ou classique, on apprécie la traduction et les options qui permettent d’accélérer le déroulement des combats. En réalité, Front Mission n’avait pas tant besoin d’une mise à niveau que sa suite. On attend donc désormais Front Mission 2nd: Remake avec beaucoup de confiance.En sortant sur une période complètement bouchée pour le genre du Tactical-RPG, et en oubliant l’essentiel de ce que doit proposer une bonne refonte, Front Mission 1st Remake rate pratiquement tout ce qu’il entreprend, et ne parviendra probablement pas à trouver son public. On aimerait vous dire qu’on y prend du plaisir malgré tout, mais la vérité c’est que son ergonomie complètement à revoir et la mollesse de son action sont de véritables freins dans son appréciation. Reste un jeu pas foncièrement mauvais, dans le fond, mais qui peine sévèrement à convaincre. On espère que les suites auront droit à un traitement plus réfléchi et réussi, sans quoi les sortir n’aurait que peu d’intérêt.