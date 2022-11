ActuGaming 9/10

IGNFrance 9/10

LRDG 4/5

JVFrance 8/10

JVC 15/20

Gamekult 7/10

Pentiment est un émerveillement de chaque instant. Un petit chef-d’œuvre old-school modèle d’accessibilité qui redonne au point and click 2D ses lettres de noblesse, en modernisant une formule d’apparence désuète qui a de toute évidence encore beaucoup à dire et à montrer. Le titre d’Obsidian hypnotise et agit comme une madeleine de Proust au gout entêtant de reviens-y. Telle une fresque historique dépeignant une période méconnue qu’on zieuterait avides d’en percer les mystères, Pentiment fascine, interroge, et surprend à chaque recoin de son étonnante narration libre et adaptative. Fort d’une galerie de personnages mémorables, d’une esthétique élégante au cachet indéniable et d’un sound design à tomber, Pentiment renferme au creux de cet écrin d’orfèvre une écriture « made in Obsidian » d’une finesse et d’une justesse inespérées qu’on attendait même plus. Un sans-faute dont les brillantes idées n’ont de cesse de chambouler, qui on l’espère aura suffisamment de succès pour marquer durablement la scène du jeu vidéo moderne, et redonner au genre tout l’engouement qu’il mérite.Pentiment fera clairement partie de ces titres que nous referons à l'avenir. Avec sa finesse d'écriture, sa rejouabilité immense, son atmosphère génialissime, sa galerie de personnages réussie et son côté « drogue douce », le titre nous donne envie de tout savoir, tout comprendre sur les agissements des habitants de Tassing et les mystères de l'Abbaye de Kiersau. Obsidian réussit un tour de magie en insufflant une telle énergie dans son oeuvre que l'on ne sait pas si nous sommes face à un polar, une fresque historique ou une histoire fantastique et lugubre. En fait, c'est un peu tout à la fois... Si vous êtes passionné de Point and Click, bloquez votre journée de demain ! Si vous êtes novice...bloquez votre journée de demain ! Il vous faut essayer ce titre qui, malgré quelques défauts techniques, une absence parfois frustrante d'ambiance musicale, et quelques ralentissements dans l'histoire, risque fort de vous hypnotiser pendant de vos longues soirées d’hiver.Pentiment est une aventure narrative d'exception qui nous embarque rapidement dans une enquête palpitante à travers les décennies. Son écriture, son sens du détail et sa finesse de trait en font, sans aucun doute, un pilier moderne du genre. Hélas, de nombreuses erreurs de syntaxe et grammaire, surtout dans le dernier acte, entraînent la version francophone de cette fresque historique vers le bas.Doté d’une écriture de qualité, ingénieux sur bien des aspects et donnant véritablement l’impression d’avoir un impact sur tout ce microcosme médiéval, Pentiment s’impose comme un titre audacieux. Sa narration de qualité sait créer l’envie d’en apprendre plus sur les multiples personnages qui croisent notre route, mais aussi de les aider, de leur mettre des bâtons dans les roues ou encore d’en faire de véritables boucs émissaires. S’il brille avant tout visuellement, c’est pour mieux parvenir à surprendre sur le fond. Une valeur sûre qui fait mouche et un titre de plus à ajouter à la liste des prestigieuses réussites de chez Obsidian Entertainment.Avec son esthétique léchée proche des enluminures et son authenticité implacable, Pentiment est un hommage scintillant à l’ère de la Renaissance. On lui accorde également des scènes de crime plutôt intrigantes, une poignée de scènes drôles et surtout une structure temporelle réussie et des choix qui comptent vraiment. Dommage que son récit parfois si laborieux et qu'un dernier acte légèrement poussif constituent autant d'éléments épineux.