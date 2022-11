ActuGaming 8/10

IGNFrance 8/10

Gameblog 8/10

Certains jeux vieillissent très bien, et celui de Yasumi Matsuno en fait partie. Tactics Ogre : Reborn, au delà de sa refonte visuelle, ses arrangements musicaux et l’amélioration minime de l’interface, s’arme de tout ce qu’il faut pour permettre au jeu d’origine de plaire à un public actuel. Plus accessible, autant grâce à ses nouvelles options de caméra qu’à quelques affinages dans ses mécaniques, il se dote par ailleurs d’une traduction intégrale en français. Vous n’avez plus aucune excuse pour passer à côté de ce chef d’œuvre.Tactics Ogre : Reborn est de retour sous son plus bel apparat. On aurait pu espérer bien plus pour ce titre culte. Le design 2D/3D dont SquareEnix à fait preuve dans d'autres opus tel qu'Octopath Traveler ou Triangle Strategy aurait été le bienvenu par exemple. Néanmoins, le titre n'arrive pas les mains dans les poches. Avec un sous-titrage français pour la première fois, et une amélioration de l'accessibilité du titre, cela devient un sacrilège de ne pas vous lancer dans Tactical RPG le plus culte de son genre. Foncez. : Reborn revient dans une version HD aux petits oignons. On aurait pu espérer plus. Malgré tout celai, le titre demeure encore aujourd'hui l'un des meilleurs T-RPG.Tactics Ogre : Let Us Cling Together (oui, ce titre est un bien un hommage au groupe Queen) est un des plus grands TRPG de tous les temps. Pour les joueuses et les joueurs européens qui n'avait ni l'âge ni les moyens de le découvrir dans les années 90 via l'import, le portage PSP était en 2011 alors déjà une réussite. Cette version 2022 proposée avec Tactics Ogre Reborn le surpasse et est définitivement la meilleure pour découvrir ou redécouvrir ce monument du jeu vidéo japonais aujourd'hui. Musiques orchestrales, doublage en anglais ou en japonais, système de jeu mis à jour pour gagner en rythme, menus repensés pour plus de fluidité, l'ensemble sublimé par une enluminure HD. Du travail d'orfèvre.