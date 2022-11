ActuGaming 7,5/10

IGNFrance 5/10

LCDG 2,5/5

NoixyPixel 7/10



Harvestella réussit pratiquement tout ce qu’il entreprend, à l’exception de son système de combat décevant, et bien qu’il reste un peu trop en surface côté personnalisation. Difficile de ne pas être happé par son univers séduisant, ses mécaniques agricoles rodées et son histoire qui, à défaut d’être toujours passionnante, se suit malgré tout avec un certain plaisir. Une nouvelle licence pleine de promesses, qui a de quoi convaincre tout amateur de simulation de vie, mais laissera sur le carreau tous ceux qui préfèrent l’action à la récolte de fruits et légumes !Énième tentative de lancer une nouvelle IP pour Square Enix cette année, Harvestella n’est clairement pas à ranger du côté des réussites telles que Triangle Strategy. Moyen voir très moyen partout, mais bon nulle part, le jeu se limite à singer Rune Factory sans grande réussite.La gestion de la ferme comme les combats manque de profondeur, et la direction artistique ne vient pas relever le niveau.Une tentative intéressante sur le papier, mais qui ressemble à un coup d’épée dans l’eau de la part de l’éditeur japonais. Reste à espérer des chiffres de ventes assez satisfaisants pour voir une suite corrigeant tous les défauts de l’original arriver.Harvestella était l'occasion pour Square Enix d'imposer une toute nouvelle licence en cette année 2022 qui fut le théâtre du retour de nombreuses séries cultes. Finalement, on a droit à une version un peu épurée et trop peu subtile de Rune Factory pour Square Enix, avec une exploration et des combats un peu trop simplistes et une vie à la ferme qui manque sincèrement de profondeur. Dommage, car Harvestella présente par ailleurs diverses qualités importantes, comme sa direction artistique au poil ou sa musique très mémorable.