Suivi Season Pass et DLC

Comme pour le septième épisode,n’a pas échappé à un petit surplus de contenu avec le lancement d’une édition GOLD incluant l’extension « Winters » (19,99€ si vous possédez déjà le jeu de base) dont on ne reviendra pas sur les bonus du mode Mercenaires qui sont là pour l’assaisonnement, ni forcément sur le mode TPS toujours sympa à prendre mais gâchant un peu l’immersion pour des séquences conçues pour la première personne, au point d’ailleurs que plusieurs cinématiques reviennent obligatoirement à ce point de vue. C’est un bonus quoi, l’essentiel était l’extension scénario «» dont le simple trailer spoil ceux qui n’ont pas touché au jeu de base.En temps normal, j’aurais peut-être laissé ce morceau de coté le temps d’éponger plus important dans le planning de fin d’année mais la curiosité était de mise depuis que Capcom nous a annoncé, et non sans surprise, que ce simple petit DLC serait en fait l’ultime étape de la saga Winters.ou quel que soit son nom ouvrira en effet un tout nouvel arc majoritairement fait de « nouveaux visages », et en attendant de découvrir cela, autant être bref en déclarant que ce final est une énorme déception. D’ailleurs, pour ceux qui ont terminéet qui souhaitaient donc savoir ce qui allait se passer « après » la cinématique de fin, oubliez tout cela : l’histoire de l’extension se déroule en fait avant, et la dernière scène… est de nouveau la cinématique en question. Mouais.Avec les Ombres de Rose, on va donc suivre un bout de la vie de la fille d’Ethan, dotée de divers pouvoirs un peu envahissant dans sa vie personnelle et par une astuce scénaristique vite expédiée, la demoiselle va donc faire une sorte d’introspection de son âme pour mettre la main sur un truc mental qui effacerait ce don. Des souvenirs donc, ce qui est une parfaite aubaine quand on veut pondre du contenu rapidement : tous les décors tiennent du recyclage, repiqués dans. Le gameplay est également identique, la vue TPS en plus (obligatoire cette fois), la seule différence se situant dans un pouvoir type Winx pour détruire des bulbes maudites ou stun des ennemis. C’est tout ? C’est tout.Sur 4h annoncées, ce qui était déjà court pour un « grand final », j’ai atteint les crédits de fin en 2h30 (on peut ajouter 2/3 échecs), réparties en trois chapitres ironiquement à l’intérêt strictement identique à Village. On a donc le château qui essaye de miser sur l’exploration (c’est beaucoup plus balisée) avec un mixe action/énigmes, puis un retour à la fameuse maison Benevento pour du full ambiance parfois très réussie (dont une petite dose de flippe), et en dernière étape du full action dans le village, avec un boss de fin copié/collé et d’une facilité déconcertante vu qu’on obtiendra en bonus la possibilité de taper des esquives à la. Oui, nous sommes toujours dans. On soupire une fois tout cela bouclé tant le seul rebondissement est éclaté (on devine tout dès l’introduction) et que l’on a absolument rien eu de notable pour le lore. Voilà, on peut passer à autre chose.