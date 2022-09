Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Terrible Toybox

Genre : Aventure/Click & Play

Disponible sur PC/Switch

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Russe / Chinois.

Return to Monkey Island marque le retour inattendu et excitant du créateur de la série, Ron Gilbert, qui continue l'histoire des jeux d'aventure légendaires The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, développés en collaboration avec Lucasfilm Games.Cela fait de nombreuses années que Guybrush Threepwood n'a pas affronté son pire ennemi, le pirate zombie LeChuck. Son grand amour, Elaine Marley, a délaissé son poste de gouverneur et Guybrush se retrouve à la dérive, frustré de n'avoir jamais découvert le secret de l'Île aux Singes. De jeunes pirates branchés, sous la houlette du capitaine Madison, ont chassé la vieille garde du pouvoir, la situation sur l'île de Mêlée a empiré et le célèbre homme d'affaires Stan a été emprisonné pour "crimes commerciaux".Plaisantez avec de vieux amis et de nouveaux visages sur des îles familières, désormais dirigées par des personnages dangereux. Hissez ensuite les voiles et partez explorer l'inconnu en affrontant des situations épineuses. Des énigmes astucieuses, des situations farfelues et des répliques dévastatrices sont tout ce qui sépare Guybrush de la gloire.