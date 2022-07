ActuGaming 8/10

DNF Duel a tellement à offrir aux fans de jeux de combat. L'élégant rooster de personnages se marie bien avec le système de combat passionnant et accessible. Il n'y a pas grand-chose ici pour les fans occasionnels à la recherche de contenu hors ligne, mais maîtriser l'un des personnages ouvre la porte à un jeu en ligne compétitif. Comme la plupart des jeux de combat, c'est un titre qui vivra et mourra par sa communauté, et heureusement, c'est un jeu très amusant.

Arc System Works continue d'établir un standard de haut niveau pour les jeux de combat avec DNF Duel, créant une expérience à la fois suffisamment simple pour les nouveaux joueurs et suffisamment robuste pour les vétérans qui aiment combattre. 16 personnages uniques offrent une grande variété, le système de combat de base récompense les joueurs qui s'y plongent et les offres en ligne ressemblent aux scènes d'arcade d'antan. J'aurais préféré un mode histoire plus approfondi, mais le reste de ce que le jeu apporte compense largement le faux pas. DNF Duel excelle non seulement en tant que jeu de combat, mais il renforce également la polyvalence de l'ensemble du genre grâce à son adaptation d'une IP établie (Dungeon Fighter Online) en une toute nouvelle expérience.

Peu de chose à reprocher à DNF Duel. En terme de jeu de combat, le projet est solide et réussi son entrée grâce à un dynamisme qui n'a pour l'instant pas vraiment d'égal, et une facilité de prise en main qui procure beaucoup de plaisir en jeu. Connaisseur ou non de l'univers de Dungeon Fighter Online, le soft d'Arc System Works et 8ing est un bon titre pour découvrir le lore comme le versus fighting. Le contenu solo tient la route, il y a de la profondeur, les combos sortent aisément, le online est au poil et l'esthétique ainsi que les animations sont soignées. Si le côté bourrin et le manque d'un petit quelque chose en plus dans la forme peuvent réfréner, comme pour nous, nul doute que DNF Duel a tout ce qu'il faut pour faire son trou et trouver son public. Aux développeurs de suivre le projet comme il faut.