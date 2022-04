JVC 16/20

JVFR 7/10

Nintendo Switch Sports est probablement le nouvel indispensable pour le jeu en famille. La formule fonctionne auprès de tous les profils de joueur. L’expérience est fun et accessible de fond en comble malgré les petits défauts auxquels elle ne parvient pas à échapper : les écrans splittés qui rendent certaines actions difficiles à lire, les légères chutes de framerate, le manque de précision et les sprints mal équilibrés dans les parties de foot. Mais l’amusement reste constant et Nintendo Switch Sports nous sert un programme sportif varié qui plaira à toute la famille et qu’on a hâte de voir s’étoffer ces prochains mois.Si vous recherchez un jeu fun à faire à plusieurs en local ou en ligne, alors Nintendo Switch Sports est sans doute une très bonne pioche. Mais si vous comptez jouer seul(e), le rythme trop lent de certains sports pourrait devenir frustrant au fil des parties, tant l'ordinateur ne sera jamais aussi rythmé qu'une ou un partenaire de jeu bien vivant(e). Mention spéciale au mode football qui dispose d'un bon potentiel si Nintendo se décide à le rentre plus vif.