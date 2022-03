Dragalia Lost

Merci d'avoir joué au jeu Dragalia Lost.



Ce message a pour but d'informer les joueurs sur l'avenir du jeu.



La campagne principale de Dragalia Lost devrait s'achever en juillet 2022 avec la deuxième partie du chapitre 26, l'ajout final et décisif à cette histoire de longue haleine. Une fois la campagne principale terminée, le service du jeu lui-même prendra fin à une date ultérieure. De plus amples détails sur le calendrier de fin de service seront fournis dans une notification ultérieure.



Après l'ajout de la dernière série de nouveaux aventuriers lors d'une invocation prévue le 31 mars 2022 à 8h00, le jeu ne recevra plus de mises à jour de contenu autres que celles de la campagne principale et de certaines quêtes. Veuillez noter que les présentations d'invocations pour les aventuriers et les dragons existants, ainsi que les reprises d'événements, continueront d'être disponibles jusqu'à la fin du service.



L'équipe de Dragalia Lost tient à remercier chacun de nos joueurs, passés et présents, pour leur amour et leur soutien à Dragalia Lost depuis son lancement. Nous espérons sincèrement que vous avez apprécié votre expérience du jeu depuis le moment où vous avez commencé à y jouer, et nous nous efforcerons de faire en sorte que vous continuiez à le faire aussi longtemps que le temps le permettra.

Nintendo et Cygames ont annoncé aujourd'hui mettre une fin à Dragalia Lost. La fin du chapitre 26 disponible en juillet prochain sera le dernier contenu de l'histoire, et le jeu restera accessible jusqu'à une date ultérieure. Quant aux contenus, dès le 31 mars le jeu recyclera ses anciennes bannières de personnages/dragons/objets à invoquer avec la monnaie virtuelle du jeu (par contre aucune précision de quand il ne sera plus possible d'acheter cette monnaie virtuelle).Annoncé et disponible sur mobile depuis 2018, Dragalia Lost était une nouvelle IP de Nintendo typée action/RPG en collaboration avec Cygames (Granblue Fantasy). Et en parlant de collab', il y en a eu plusieurs dont Mega Man, Persona 5 ou même Fire Emblem. Le jeu n'a jamais officiellement été rendu disponible en Europe (hors Royaume-Uni).Malheureusement, Dragalia Lost n'aura jamais vraiment surpassé les autres jeux mobiles de Nintendo en terme de revenu, dont Animal Crossing: Pocket Camp et surtout Fire Emblem Heroes.