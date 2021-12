Gamekult 7/10

Il n'y a rien de fondamentalement mauvais avec The Gunk. Cela fonctionne d'un point de vue technique et ce n'est pas la pire façon de passer environ cinq heures de votre temps. Mais je ne peux tout simplement pas m'enthousiasmer pour une sorte d'excitation authentique à son sujet. Si c'était plus drôle ou plus intelligent ou plus difficile, je pourrais peut-être commencer à le voir comme un titre que je pourrais recommander. Mais en l'état, le mieux que je puisse faire est de lui faire ce compliment légèrement détourné de dire qu'il est parfait pour Game Pass.

Traînant avec lui les stigmates d’une première immersion dans le monde de la 3D totale, The Gunk semble aussi chercher un style au sein d’une aventure courte. Pas un style visuel, non. De ce point de vue, Image & Form Games impose une direction artistique réussie et des environnements pour la plupart très convaincants. Mais plutôt une sorte de formule. Car s’il montre une maîtrise du level-design évidente, le jeu donne également l’impression d’être une - excellente - note d’intention pour quelque chose de plus développé. Une expérience restreinte, pour le mieux ceci étant dit, tant son envergure empêche son concept de tourner en rond trop vite et son propos de sortir d’une ligne intime touchante. Un parfait titre de fin d’année, un peu sucré, positif et malin, autant d’arguments suffisants pour s’y laisser entraîner.Si vous recherchez une œuvre originale qui tape la rétine, passez votre chemin. The Gunk propose avant tout un voyage dans un monde paradisiaque que l'on prendra plaisir à libérer de la corruption qui la consume. Une parenthèse douce et jolie plus que bienvenue.There is nothing fundamentally wrong with The Gunk. It works from a technical standpoint and it isn’t the worst way you can spend about five hours of your time. But I just can’t muster up any sort of authentic excitement about it. If it were funnier or cleverer or more challenging, I could maybe start to see it as a title I could recommend. But as it is, the best I can do is pay it that slightly backhanded compliment of saying it’s perfect for Game Pass.Davantage séduisant dans sa première partie, The Gunk propose une exploration agréable dans des décors somptueux qui perdent un peu leur éclat au fil du voyage ; celui-ci manque également de se renouveler dans les défis et les puzzles qu'il abrite. Cette courte aventure de 6 à 7 heures seulement s'apprécie dans la tranquillité de son expérience, son potentiel narratif et son joli doublage. Mais difficile d'être pleinement emballé après avoir passé de longues heures à aspirer des parasites un poil trop abondants.