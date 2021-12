Jin peut-il sauver le Royaume de Monster World? Aide notre jeune héros à vaincre des ennemis impitoyables, découvre des lieux secrets, améliore ton équipement dévastateur, et bien plus encore! Tu pourras aussi débloquer des transformations spéciales dotées de capacités uniques servant à ouvrir de nouvelles voies où t'attendront gardiens surpuissants et trésors cachés.

