Tests

Après un coup d’essai pour donner une nouvelle peau au premier épisode,lâche désormais la totale en proposant au peuple la trilogie complète remasterisée de sa franchise pharealors qu’on attend éventuellement un quatrième épisode depuis bien des plombes. Une bonne occasion pour se refaire une culture malgré un fun inégal en fonction des produits et même des chapitres au cœur de chacun, chaqueétant bien différent en terme de qualité et d’intention, répondant presque à la routine d’une certaine époque dans la façon dont chacun a été conçu.Si on devait résumer simplement les choses pour aller vite, le premierfut à sa sortie le plus beau jeu jamais vu, du moins en vidéo puisque rares étaient ceux qui pouvaient prétendre le faire tourner au max même sur une machine de guerre. Reste que la claque n’est plus, et qu’on constate derrière les paillettes que l’expérience est assez banale dans sa structure (sans aller jusqu’à la suée d’angoisse en relançant le premier). Le fameux cas de la démo technique pas totalement désagréable non plus. Avec, on n’a plus parlé de claque aussi mémorable même si c’était toujours très beau, et on commence à avoir quelque chose qui ressemble vraiment à un jeu travaillé malgré la répétitivité des situations, et le fait qu’il ait un peu divisé son public avec son ambiance très urbaine pour ne pas dire parfois. Il fallait bien vivre avec son temps.Quant à, il fut à la fois une tentative de retour aux sources dans certains décors qu’un coup de grâce (temporaire ?) pour la franchise à cause d’unune fois encore trop pressé d’essorer la série : si on pouvait y passer un bon moment, la durée de vie était plus que misérable (environ 5h en mode normal, soit deux fois plus court que le 2) et la campagne incroyablement facile par l’abus des performances de la nano-combinaison, sans oublier le sacro-saint arc top classe qui faisait tout le travail dès les premières minutes jusqu’aux crédits de fin.Pour ce qui est du relifting, on va zapper de suite les versions old-gen (dont les retours ne sont pas glorieux) pour se consacrer au jeu tournant sur PlayStation 5 et Xbox Series X. De ce coté, promesse fut tenue car bien qu’il n’y ait aucune édition native sur ces supports, on ne parle ici que de rétrocompatibilité (donc pas de Ray Tracing, et des temps de chargement réduits mais pas instantanés), reste que les bonus techniques sont bien-là avec un affichage 4K éclatant, une belle amélioration des textures (les visages !) et du 60FPS sans accroc pour se rapprocher du PC. Ironiquement, même si le premier épisode a demandé plus de travail vu son âge, le maquillage fourni ne change rien au fait que les deux autres restent encore aujourd’hui beaucoup plus clinquants sur la majorité des aspects, et qu’il n’y a rien de honteux à afficher la chose sur nos télés actuelles sans pour autant prétendre côtoyer d’un pouce les derniers ténors du marché dans le monde du FPS. De quoi se laisser tenter, surtout que coté tarif, autant le prix à l’unité est parfaitement scandaleux, autant un 49,99€ pour la trilogie est encore passable même si un effort supplémentaire aurait été bienvenu.Ayant bénéficié en supplément d’un code Switch, je ne me suis donc pas fait prier pour lancer les mêmes jeux sur mon modèle Oled pour un résultat disons… Bon on ne va pas dire décevant vu que l’on connaît les capacités de la machine, mais l’expérience n’est décidément pas la même, rien que par le 30FPS qui fout un sale coup et fait perdre en feeling malgré un petit bonus de précision avec l’aide à la gyroscopie.continuent néanmoins de s’en sortir très bien coté rendu, ce qui n’est aucunement le cas du premier qui n’a du coup plus grand-chose pour lui dans ce type de configuration.