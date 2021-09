Millenium 85%

Gamespot 8/10

Pour la plupart, la nouvelle approche basée sur les personnages est un ajout bienvenu au plan de WarioWare. Les personnages eux-mêmes sont différenciés et expressifs, et mécaniquement, ils rendent les défis de micro-jeux traditionnels beaucoup plus attrayants. La série WarioWare a été un terrain fertile pour Nintendo pour expérimenter des concepts tels que les capacités de l'écran tactile dans Touched ou le mouvement basé sur l'accéléromètre dans Twisted, ce qui rend les riffs de plate-forme de Get It Together un peu plus traditionnels que d'habitude. Mais cela le rend également moins dépendant d'un gadget, et c'est un changement pour un mieux.

Gameblog 7/10

Gamekult 7/10

Gamergen 13/20

JVC 13/20

Que vous souhaitiez simplement passer un bon moment avec des mini-jeux rapides et loufoques, ou que vous ayez envie de performer en le terminant à 100% avec les meilleurs scores, Wario Ware Get It Together est indéniablement le meilleur opus de la série. S’il est dommage de ne voir aucun jeu utilisant le tactile sur Switch, le nouvel opus propose toutefois de bonnes nouveautés et fonctionnalités.For the most part, the new character-based approach is a welcome addition to the WarioWare blueprint. The characters themselves are differentiated and expressive, and mechanically they make the traditional microgame challenges that much more engaging. The WarioWare series has been fertile ground for Nintendo to experiment with concepts like touchscreen capabilities in Touched or accelerometer-based motion in Twisted, which makes Get It Together's platforming riffs a little more traditional than usual. But that also makes it less reliant on a gimmick, and that's a change for the better.En dépit d'un certain manque d'inspiration, l'entreprise WarioWare garde de l'ambition, potentiellement mois lucrative que celle de son cupide propriétaire d'ailleurs. Car Get It Together ! privilégie l'efficacité plutôt que la quantité des mini jeux en se focalisant sur le gameplay. Chacun des personnages - désormais jouables - dispose en effet de talents spécifiques afin d'aborder les épreuves de différentes façons, et surtout en équipe. Ainsi l'exploitation des fonctionnalités technologiques de la Switch se réduit hélas à ses manettes détachables, une approche guère audacieuse pour la série, contrairement au parti pris de proposer un choix de protagonistes aussi hétéroclite, à l'image des modes décidément variés. Qu'on la considère innovante ou farfelue, cette évolution conviviale suit en tout cas la philosophie de Wario, joueur dans l'âme.WarioWare: Get It Together! marque le vrai retour de la franchise sur le devant de la scène, exploitant les Joy-Con de la Nintendo Switch grâce à la coopération dans le mode Histoire et le multijoueur avec des Modes variés. Mais la licence n'évolue pas vraiment, nous retrouvons un humour potache, arrivant parfois à décrocher un sourire grâce un mini-jeu loufoque, mais globalement, c'est quand même assez gênant. Les mini-jeux ne réinventent rien eux non plus, il faut être vif et réactif, c'est intense, mais parfois frustrant à cause de défis un peu flous. Bref, un WarioWare convenu, qui rassasiera les fans en manque de nouveautés, mais c'est tout.Plutôt intéressant sur le papier, le nouveau système de personnages de WarioWare : Get It Together! peine à convaincre. Oui, le mode Histoire et les 200 nouveaux mini-jeux sont toujours aussi plaisants, avec des héros qui font varier l'approche pour chaque défi et largement de quoi faire pour ceux qui viseront le 100%. Mais ce qui devait être la grande nouveauté de cet opus est au final son talon d'Achille. Car en multijoueur, les participants sont partagés entre surprise et frustration, cherchant à comprendre comment les différents héros fonctionnent ou pourquoi certains se déplacent et sautent sans arrêt. Pire, ces pouvoirs sont parfois tout sauf adaptés aux différents mini-jeux à plusieurs, qui souffrent pour certains d’un manque d’intérêt et de soin. Ce qui se présentait comme de longues heures de rigolade entre amis se limite finalement à un bref moment de curiosité. Le point fort de ce WarioWare, c'est finalement son solo. Et quelque part, c'est bien dommage.