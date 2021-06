2019Réalisé par Guillermo del Toro(Mimic / L'Échine du Diable / Hellboy / Le Labyrinthe de Pan / Pacific Rim / Crimson Peak)4 Oscars : Meilleur film / Meilleur réalisateur / Meilleurs décors / Meilleure musique.Synopsis : Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres…Une fable comme c'est si bien faire Guillermo del ToroVisuellement, ça a du charme et le rythme est là, sans être précipité.Une ode à la tolérance (quoique pour la conclusion...)Une scène déjà culte (poétique), de la salle de bain.