Bien que le multijoueur soit maintenant en ligne, cela semble toujours superflu, mais sinon Super Mario 3D World + Bowser's Fury pourrait bien être l'un de ces jeux "parfaits" légendaires.

Pour être clair, je recommanderais toujours cette version de 3D World, même sans Bowser’s Fury.

Ensemble, Super Mario 3D World + Bowser's Fury est un package spectaculaire. Super Mario 3D World est une joie absolue de l'excellence de la plate-forme classique, et c'est la meilleure version de celui-ci grâce à quelques améliorations bien calibrées. Bowser Fury est particulier et moins "gentil", mais il ose se moquer de ses propres bizarreries et il a une tendance créative étrange. Les deux partagent des thématiques similaies, mais plus important encore, ils travaillent main dans la main pour montrer toute l'étendue de la polyvalence de ce qu'un jeu Mario peut être.

C'est une option solide si vous avez envie de plus de Super Mario pour votre Switch, mais ce n'est pas le jeu incontournable moustachu que j'espérais.

Super Mario 3D World et Bowser's Fury vont tellement bien ensemble ! Avec d'un côté un portage parfait, améliorant avec autant de subtilité que de pertinence un platformer déjà excellents en tous points, et de l'autre un vrai jeu original très frais et à la proposition de gameplay étonnante, cette réédition d'un des meilleurs opus de la saga s'affirme comme un véritable indispensable sur Nintendo Switch. Si tous les portages Wii U ne se valent pas et que beaucoup ne justifient pas forcément de nouvel investissement à prix fort, Super Mario 3D World + Bowser's Fury est un des meilleurs jeux de la machine à ce jour, et saura convaincre les nostalgiques comme séduire les novices. Et qui sait, en fonction de la réception de Bowser's Fury, Nintendo y verra peut-être l'occasion de proposer à l'avenir une expérience complète et 100% inédite !Coup-double réussit pour Nintendo, qui réussit à refourguer avec habileté un (très bon) jeu de 2013 grâce à l'ajout de Bowser's Fury, comme un bout de brioche dans lequel on dissimulerait un médicament au parfum trop familier des félins. Entre la perspective de redécouvrir un platformer 3D riche, ingénieux et désormais jouable en ligne, et la nouvelle formule en monde ouvert suffisamment solide pour justifier un nouveau passage en caisse, Super Mario 3D World + Bowser's Fury permet sans mal de commencer l'année 2021 sur d'excellentes bases, tout en nous rassurant sur la créativité renouvelée du trio Koizumi-Motokura-Hayashida, qui semble encore en avoir sous la pédale. Malgré quelques imperfections du côté de Bowser et de sa furie cyclique, difficile de bouder son plaisir en passant d'une aventure à l'autre, à plus forte raison lorsque l'on y retrouve à chaque fois le plus adorable des félins. Décidément, le genre a encore de beaux jours devant lui.Nintendo a su nous mettre une petite claque avec ce Super Mario 3D World + Bowser's Fury. D'un côté, nous retrouvons un classique de la Wii U, qui a été ajusté, avec quelques nouveautés. De l'autre, le géant japonais nous a donné un avant-goût de ce que pourrait être le prochain Super Mario. La firme s'est inspirée de diverses licences, telles que The Legend of Zelda ou encore les Sonic Adventure, pour créer un univers savoureux, mélodieux et délectable. Adieu les niveaux fermés et bonjour la liberté ! Bowser's Fury vaut clairement le détour, croyez-nous, vous allez adorer.C'est presque trop facile ! Avec cette re-sortie du hit de la WiiU, Nintendo va de nouveau faire main basse sur le temps libre de millions de joueurs grâce au plombier et sa bande. Cet épisode, que vous êtes peu à connaitre, vaut pourtant largement le détour : durée de vie, plaisir de jeu, level design de folie et multijoueur (local ou en ligne)... Il a pour lui absolument tous les ingrédients d'un pur jeu de plates-formes, convivial et fun en diable. Déjà incontournable, Super Mario 3D World se paie en plus le luxe d'une extension de 6 heures avec un nouveau monde à explorer en compagnie de Bowser Jr doté d'une structure originale et rempli de concepts inédits.