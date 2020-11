Tests

Après un premier épisode suret un second sur(ce dernier jamais sorti chez nous, et c’est honteux),ne pouvait résister à proposer au studiode s’attarder à son troisième pilier, donc. Et nous voici donc reparti dans un spin-off musical bien évidemment avant tout dédié aux gros fans, mais même ceux qui n’ont pas tapé la totalité des chapitres de cette licence pas toujours très limpide y trouveront leur compte, et même mieux : son long mode principal propose quelques scénettes pour résumer les principales situations, ce qui permettra à certains de remettre en place quelques unes des pièces du gigantesque puzzle narratif, mais aussi prouver que la plupart des épisodes annexes peuvent scénaristiquement se résumer en quelques lignes. Et tiens, ce sera le cas aussi de cevous l’a vendu comme un épisode canonique ? Alors sachez que l’aspect inédit n’intervient que dans la dernière heure par le biais de quelques courtes cinématiques qui n’apportent pas grand-chose. Vous êtes prévenus.Un jeu musical donc mais qui va avoir son propre style de gameplay où dans la majorité des cas, notre trio bien connu (et trois autres à débloquer) avancent automatiquement pour nous laisser agir en circonstance au fil des musiques : des frappes simples (un seul bouton quel que soit le personnage), des frappes doublées ou triplées demandant d’user des gâchettes, triangle pour la magie, quelques sauts/esquives et des vols planés. Très simple à comprendre, même s’il faut un petit temps d’adaptation pour prendre en compte certaines perspectives mais on s’en sort très rapidement et surtout, on accroche décidément bien à cette excellente mise en forme de ce que l’on peut donc appeler le mode histoire, enchaînant des stages rapides et tentant d’accomplir sur chacun les trois défis. On sent une véritable accessibilité à l’ensemble (avec même des objets d’aide à débloquer) et la volonté que même un noob en voit le bout tant on peut rouler sur le mode facile qui n’a pas volé son nom.Le mode normal devient le standard minimum et on ne rechigne pas à passer la vitesse au-dessus quand des défis le réclament ou lorsque la mélodie s’y prête, car sachez évidemment que sur environ 140 morceaux, entre du bon et du moins bon, il y a surtout des musiques dont le rythme est hautement plus facile à maîtriser que certaines dont on a un peu de mal à capter le véritable tempo lors du premier essai. 140 morceaux oui, ce qui en fait un modèle du genre ratissant à travers chacun des épisodes de la franchise et une bonne occasion de se remémorer quelques souvenirs et à quel pointest l’une des plus belles perles de l’OST. Il y a néanmoins quelques oublis, dont tout ce qui touche à l’univers de Tarzan, apparemment pour des questions de droits mais on laissera chacun se renseigner.Si on prend un vrai petit plaisir à progresser avec constamment ce coté « Allez, encore une petite dernière » et qu’on s’amuse également en mode coopération (local) ainsi qu’au online dont l’un des modes impose des malus assez vicieux, il reste que cette nouvelle adaptation fait également preuve d’un peu de fainéantise sur bien des points, notamment le traitement graphique façon « PS2 HD » au point que la représentation du troisième épisode se fait essentiellement sur des fonds cinématiques pour ne pas avoir à s’embêter. On pointera également un aspect RPG dont on n’a toujours pas bien compris l’intérêt (même les « boss » sont uniquement soumis au rythme), et du fan-service en retrait puisqu’il n’y a tout simplement pas grand-chose à débloquer à part des cartes. Pas de skins notamment, alors que la série est réputée pour donner de nouveaux aspects au trio de base dans une bonne partie des mondes.