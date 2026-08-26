Dusk Golem vient apporter quelques précisions sur l'absence très remarquée de Resident Evil Veronica
lors de cette édition 2026 de l'Opening Night Live
.
Selon ses sources, le jeu se trouve actuellement dans une phase cruciale de son développement afin de déterminer s'il pourra sortir dans les temps. Capcom
viserait une sortie pour le premier trimestre 2027, voire le deuxième, mais à ce stade, rien n'est encore certain avec ce remake qui semble plus ambitieux que prévu.
La firme nippone aurait donc préféré se concentrer sur le développement du jeu plutôt que de perdre du temps et des ressources dans l'élaboration d'une présentation pour cet événement.
Dusk Golem rapporte également que le DLC narratif de Resident Evil Requiem
semble extrêmement ambitieux lui aussi, à tel point qu'une sortie fin 2027 ne serait pas à exclure.
Pas de panique néanmoins, puisque le Tokyo Game Show
approche à grands pas et que Capcom
ne manquerait absolument pas de parler de Resident Evil
à cette occasion, toujours selon lui.
Rendez-vous au TGS fin septembre donc, pour avoir des nouvelles de la série Resident Evil
, qui fête cette année ses 30 ans et ses 213 millions d'exemplaires vendus à travers le monde.
Très sage décision !
Les nouveaux volets numérotés proposent quand même quelque chose de nouveau a chaque fois comme :
-RE7 : premier gros AAA d'horreur pensé pour la VR.
-RE8 : une DA atypique pour le genre (château, vampires, lycans et j'en passe).
-RE9 : deux caméras et deux genres différents (action-horror avec Leon, survival-horror avec Grace).
Ils auraient pu ne rien branler et faire une trilogie FPS avec la même DA et la même proposition, mais à chaque fois ils tentent quelque chose. Ce n'est pas parfait je te l'accorde, mais à l'heure actuelle, ils n'ont aucune concurrence comme le dit vagrant. On sent qu'ils s'amusent à faire le jeu malgré la cadence folle de sortie.