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Resident Evil Veronica
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name : Resident Evil Veronica
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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marchand2sable
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Dusk Golem apporte des précisions sur l'absence de Resident Evil à la Gamescom


Dusk Golem vient apporter quelques précisions sur l'absence très remarquée de Resident Evil Veronica lors de cette édition 2026 de l'Opening Night Live.

Selon ses sources, le jeu se trouve actuellement dans une phase cruciale de son développement afin de déterminer s'il pourra sortir dans les temps. Capcom viserait une sortie pour le premier trimestre 2027, voire le deuxième, mais à ce stade, rien n'est encore certain avec ce remake qui semble plus ambitieux que prévu.

La firme nippone aurait donc préféré se concentrer sur le développement du jeu plutôt que de perdre du temps et des ressources dans l'élaboration d'une présentation pour cet événement.

Dusk Golem rapporte également que le DLC narratif de Resident Evil Requiem semble extrêmement ambitieux lui aussi, à tel point qu'une sortie fin 2027 ne serait pas à exclure.

Pas de panique néanmoins, puisque le Tokyo Game Show approche à grands pas et que Capcom ne manquerait absolument pas de parler de Resident Evil à cette occasion, toujours selon lui.

Rendez-vous au TGS fin septembre donc, pour avoir des nouvelles de la série Resident Evil, qui fête cette année ses 30 ans et ses 213 millions d'exemplaires vendus à travers le monde.
Dusk Golem - https://x.com/AestheticGamer1/status/2092340294532653433
    tags : resident evil capcom gamescom resident evil code veronica remake resident evil requiem resident evil news resident evil requiem dlc resident evil veronica resident evil veronica news resident evil veronica new infos resident evil veronica leaks
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    jenicris
    posted the 08/26/2026 at 08:13 AM by marchand2sable
    comments (11)
    marchand2sable posted the 08/26/2026 at 08:15 AM
    Fin 2027 le DLC de RE9 mais ça va carrément être un standalone le truc.
    aozora78 posted the 08/26/2026 at 08:50 AM
    "La firme nippone aurait donc préféré se concentrer sur le développement du jeu plutôt que de perdre du temps et des ressources dans l'élaboration d'une présentation pour cet événement."

    Très sage décision !
    shambala93 posted the 08/26/2026 at 08:56 AM
    Ça va, ça fait 10 ans que ça n’arrête pas avec cette licence. C’est l’overdose puissance 1000
    guyllan posted the 08/26/2026 at 09:28 AM
    shambala93 Le nombre de ventes des derniers épisodes démontre clairement le contraire.
    adamjensen posted the 08/26/2026 at 09:54 AM
    Vivement des images de l'un ou l'autre.
    taiko posted the 08/26/2026 at 10:13 AM
    Plus ambitieux. Arrêter ça dit ça à chaque fois et c'est toujours hyper classique. En quoi requiem est ambitieux. A la limite le 7...
    noishe posted the 08/26/2026 at 11:23 AM
    Je pense pas que ça démontre l'ambition du DLC, pour rappel Shadows of Rose est sorti 1 an et demi après Village, donc je m'attends à quelque chose du même calibre en terme de durée
    vagrant posted the 08/26/2026 at 12:07 PM
    shambala93 Normal ils restent les maîtres concernant les jeux d'horreur, en termes de gameplay et d'ambiance.
    marchand2sable posted the 08/26/2026 at 01:49 PM
    taiko

    Les nouveaux volets numérotés proposent quand même quelque chose de nouveau a chaque fois comme :

    -RE7 : premier gros AAA d'horreur pensé pour la VR.
    -RE8 : une DA atypique pour le genre (château, vampires, lycans et j'en passe).
    -RE9 : deux caméras et deux genres différents (action-horror avec Leon, survival-horror avec Grace).

    Ils auraient pu ne rien branler et faire une trilogie FPS avec la même DA et la même proposition, mais à chaque fois ils tentent quelque chose. Ce n'est pas parfait je te l'accorde, mais à l'heure actuelle, ils n'ont aucune concurrence comme le dit vagrant. On sent qu'ils s'amusent à faire le jeu malgré la cadence folle de sortie.
    vyse posted the 08/26/2026 at 04:59 PM
    noishe oui parce qu'ils avaient prévu une trilogie a la base, sauf que le developpement de RE9 allant dans une direction qui ne concluerait pas la trilogie ils ont décidé de faire ce DLC pour fermer l'arc scénaristique avec un damage control
    sasquatsch posted the 08/27/2026 at 10:28 AM
    shambala93 RE est vraiment le genre de overdose que je réussit a supporter... Qu'ils continuent
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