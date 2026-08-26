Dusk Golem vient apporter quelques précisions sur l'absence très remarquée delors de cette édition 2026 de l'Selon ses sources, le jeu se trouve actuellement dans une phase cruciale de son développement afin de déterminer s'il pourra sortir dans les temps.viserait une sortie pour le premier trimestre 2027, voire le deuxième, mais à ce stade, rien n'est encore certain avec ce remake qui semble plus ambitieux que prévu.La firme nippone aurait donc préféré se concentrer sur le développement du jeu plutôt que de perdre du temps et des ressources dans l'élaboration d'une présentation pour cet événement.Dusk Golem rapporte également que le DLC narratif desemble extrêmement ambitieux lui aussi, à tel point qu'une sortie fin 2027 ne serait pas à exclure.Pas de panique néanmoins, puisque leapproche à grands pas et quene manquerait absolument pas de parler deà cette occasion, toujours selon lui.Rendez-vous au TGS fin septembre donc, pour avoir des nouvelles de la série, qui fête cette année ses 30 ans et ses 213 millions d'exemplaires vendus à travers le monde.