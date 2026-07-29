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Resident Evil Veronica
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name : Resident Evil Veronica
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Le DLC de Resident Evil Requiem sortirait finalement plus tôt, Veronica aurait également droit au sien


Dusk Golem avait récemment indiqué à la communauté Resident Evil que le DLC de Resident Evil Requiem sortirait après Resident Evil Veronica, en raison de son ambition et de sa volonté de proposer un véritable complément au jeu de base plutôt qu'un simple contenu additionnel apportant quelques nouveautés mineures.

L'insider est toutefois revenu sur ses précédentes déclarations et affirme désormais que le DLC de Resident Evil Requiem viserait une sortie dès la fin de cette année.

Plus surprenant encore, Resident Evil Veronica bénéficierait lui aussi d'un DLC scénaristique dont la fenêtre de sortie serait actuellement fixée à l'année 2028, toujours selon ses informations.

Un petit revirement de situation de sa part donc, mais une bonne nouvelle pour les fans qui trouvaient l'idée de proposer le DLC de Resident Evil Requiem après le remake de Code Veronica particulièrement étrange.

Reste désormais à voir si ces nouvelles informations se révéleront exactes.
Dusk Golem - https://x.com/AestheticGamer1/status/2081625443963486682
    tags : resident evil capcom resident evil code veronica dusk golem resident evil requiem resident evil news resident evil requiem dlc resident evil requiem dlc leaks resident evil veronica resident evil veronica leaks resident evil new infos biohzard
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    loreislife, junaldinho
    posted the 07/29/2026 at 03:07 PM by marchand2sable
    comments (21)
    adamjensen posted the 07/29/2026 at 03:16 PM
    Curieux de voir ce qu’ils vont sortir et inventer pour Veronica, mais je prends.
    J’espère quand même que c’est pas un DLC sur Steve.
    sosky posted the 07/29/2026 at 03:22 PM
    Ils abusent avec les DLC, Code Veronica est annoncé pour début 2027 et les mecs te disent "wait, un bout du jeu arrive en 2028"...
    guiguif posted the 07/29/2026 at 03:25 PM
    J'adore quand ils font des DLC pour les remakes
    akinen posted the 07/29/2026 at 03:55 PM
    Arf, j'aurais dû le revendre. Y'a intérêt à ce que le DLC soit au top.
    marchand2sable posted the 07/29/2026 at 04:05 PM
    sosky

    Attention c'est une rumeur, rien d'officiel encore et parfois il se trompe en plus ou rectifie. Mais on va dire que son parcours sur Requiem était un quasi sans faute concernant les fuites.

    guiguif

    Celui d'Ada était vraiment bien dans le remake du 4, t'as pas aimé ?

    SPOIL sur la version originale

    adamjensen

    Je vois pas ce qu'ils pourraient faire comme DLC pour Vero non plus, mais si c'est sur wesker, ça va se vendre comme des petits pains.

    SPOIL sur la version originale
    guiguif posted the 07/29/2026 at 04:08 PM
    marchand2sable Je ne fais jamais les DLC, mais ça aurait dû être dans le jeu de base, comme à l’époque.
    icebergbrulant posted the 07/29/2026 at 04:09 PM
    Le DLC de Veronica, ça va être un DLC d’infiltration où l’on incarnera JJ la souris
    mibugishiden posted the 07/29/2026 at 04:13 PM
    marchand2sable je viens d'acheter Requiem aujourd'hui, j'espere que je ne serais pas decu
    adamjensen posted the 07/29/2026 at 04:24 PM
    marchand2sable
    Oui, c'est pas impossible.
    vyse posted the 07/29/2026 at 04:26 PM
    guiguif non, parfois ce sont des expériences de jeu faits par l'équipe B qui expérimente quand le développement passe dans sa phase d'assemblage (donc les features sont toutes arrêtées). D'ailleurs c'est a partir de ce moment là que les jeux sont annoncés car toutes les inconnus sont censés être levées et ils assemblent les travaux des différentes équipes (level design, animation, cinématique etc)
    rogeraf posted the 07/29/2026 at 04:27 PM
    adamjensen Ah oui Steve, il sera peu etre remixer en "bad boy" le gars ?
    adamjensen posted the 07/29/2026 at 04:30 PM
    rogeraf
    J'avoue que faire une version de lui moins trou de balle, voire pas trou de balle du tout, serait préférable.
    rogeraf posted the 07/29/2026 at 04:38 PM
    adamjensen Les développeurs ont le choix, soit Steven vers Stevee du Loft, soit Steven version Steve Mcqueen
    adamjensen posted the 07/29/2026 at 05:02 PM
    rogeraf
    marchand2sable posted the 07/29/2026 at 05:43 PM
    mibugishiden

    Il est très particulier ce volet car ils ont mélangé de l'action de l'arc Plagas et du gameplay des remakes de RE, voire même du 7 si tu optes pour la caméra FPS (recommandée avec Grace lors du run découverte).

    Certains n'ont donc pas aimé ce tantôt action pendant plusieurs heures, tantôt plus survival horror durant la première moitié. Rien que sur Gamekyo j'ai vu un petit groupe de déçus. Moi, j'ai adoré perso, je regrette juste cette facilité enfantine et le manque d'énigmes. Puis les surprises sont incroyables dans ce jeu, en espérant que tu t'es pas fait spoiler. Bon jeu a toi en tout cas.

    adamjensen rogeraf

    J'espère pour eux qu'ils ont changé la tête de Steve, on n'est plus dans les années 90. DiCaprio va leur foutre un procès et il y aura une pause de 5 ans sans RE sinon.
    guyllan posted the 07/29/2026 at 05:45 PM
    Pas du tout fan de cette volonté de Capcom de miser encore plus sur les DLC, car c'est une fois de plus la porte ouverte aux jeux incomplets avec prologue et épilogue qui se retrouvent expulsés hors du jeu de base pour être vendus en DLC. Pendant le développement, ils auront encore plus de facilité à vendre du contenu inachevé sous forme de DLC.
    Par exemple, le DLC Separate Ways avec Ada aurait dû être inclus gratuitement dans le jeu de base puisque le jeu original proposait gratuitement ses missions. De même, proposer un DLC payant pour voir la fin de RE8 et de l'arc Winters, qui couvre 2 jeux, c'était franchement nase ! Bref, je n'apprécie pas du tout la politique de Capcom autour des DLC et elle semble ne faire qu'empirer
    adamjensen posted the 07/29/2026 at 07:33 PM
    marchand2sable
    azerty posted the 07/29/2026 at 10:54 PM
    J'attendrais les versions complète pour les faire du coup.
    mibugishiden posted the 07/30/2026 at 04:15 AM
    marchand2sable c'est bien de le faire avec une vue différente pour chaque perso ? FPS puis TPS ?
    marchand2sable posted the 07/30/2026 at 10:40 AM
    mibugishiden

    Oui et c'est même recommandé par les développeurs en début de jeu, tu verras au lancement : Leon = TPS (recommandé) / Grace = FPS (recommandé).

    Malgré le choix au joueur, il y a énormément d'actions contextuelles à la première personne avec Grace. Certains moments passent mieux pour l'immersion aussi.

    Pour Leon, c'est le contraire. Si tu le fais en FPS, tu vas repasser en TPS à chaque finish move sur les zombies, c'est juste saoulant.

    On sent que les développeurs voulaient marier l'action de RE4 à celle de RE7, donc perso, pour mon run découverte, j'ai suivi leurs recommandations.
    mibugishiden posted the 07/30/2026 at 03:23 PM
    marchand2sable ok ben on va le faire ainsi, merci
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