Dusk Golem
avait récemment indiqué à la communauté Resident Evil
que le DLC de Resident Evil Requiem
sortirait après Resident Evil Veronica
, en raison de son ambition et de sa volonté de proposer un véritable complément au jeu de base plutôt qu'un simple contenu additionnel apportant quelques nouveautés mineures.
L'insider est toutefois revenu sur ses précédentes déclarations et affirme désormais que le DLC de Resident Evil Requiem
viserait une sortie dès la fin de cette année.
Plus surprenant encore, Resident Evil Veronica
bénéficierait lui aussi d'un DLC scénaristique dont la fenêtre de sortie serait actuellement fixée à l'année 2028, toujours selon ses informations.
Un petit revirement de situation de sa part donc, mais une bonne nouvelle pour les fans qui trouvaient l'idée de proposer le DLC de Resident Evil Requiem
après le remake de Code Veronica
particulièrement étrange.
Reste désormais à voir si ces nouvelles informations se révéleront exactes.
J’espère quand même que c’est pas un DLC sur Steve.
Attention c'est une rumeur, rien d'officiel encore et parfois il se trompe en plus ou rectifie. Mais on va dire que son parcours sur Requiem était un quasi sans faute concernant les fuites.
guiguif
Celui d'Ada était vraiment bien dans le remake du 4, t'as pas aimé ?
SPOIL sur la version originale
adamjensen
Je vois pas ce qu'ils pourraient faire comme DLC pour Vero non plus, mais si c'est sur wesker, ça va se vendre comme des petits pains.
SPOIL sur la version originale
Oui, c'est pas impossible.
J'avoue que faire une version de lui moins trou de balle, voire pas trou de balle du tout, serait préférable.
Il est très particulier ce volet car ils ont mélangé de l'action de l'arc Plagas et du gameplay des remakes de RE, voire même du 7 si tu optes pour la caméra FPS (recommandée avec Grace lors du run découverte).
Certains n'ont donc pas aimé ce tantôt action pendant plusieurs heures, tantôt plus survival horror durant la première moitié. Rien que sur Gamekyo j'ai vu un petit groupe de déçus. Moi, j'ai adoré perso, je regrette juste cette facilité enfantine et le manque d'énigmes. Puis les surprises sont incroyables dans ce jeu, en espérant que tu t'es pas fait spoiler. Bon jeu a toi en tout cas.
adamjensen rogeraf
J'espère pour eux qu'ils ont changé la tête de Steve, on n'est plus dans les années 90. DiCaprio va leur foutre un procès et il y aura une pause de 5 ans sans RE sinon.
Par exemple, le DLC Separate Ways avec Ada aurait dû être inclus gratuitement dans le jeu de base puisque le jeu original proposait gratuitement ses missions. De même, proposer un DLC payant pour voir la fin de RE8 et de l'arc Winters, qui couvre 2 jeux, c'était franchement nase ! Bref, je n'apprécie pas du tout la politique de Capcom autour des DLC et elle semble ne faire qu'empirer
Oui et c'est même recommandé par les développeurs en début de jeu, tu verras au lancement : Leon = TPS (recommandé) / Grace = FPS (recommandé).
Malgré le choix au joueur, il y a énormément d'actions contextuelles à la première personne avec Grace. Certains moments passent mieux pour l'immersion aussi.
Pour Leon, c'est le contraire. Si tu le fais en FPS, tu vas repasser en TPS à chaque finish move sur les zombies, c'est juste saoulant.
On sent que les développeurs voulaient marier l'action de RE4 à celle de RE7, donc perso, pour mon run découverte, j'ai suivi leurs recommandations.