avait récemment indiqué à la communautéque le DLC desortirait après, en raison de son ambition et de sa volonté de proposer un véritable complément au jeu de base plutôt qu'un simple contenu additionnel apportant quelques nouveautés mineures.L'insider est toutefois revenu sur ses précédentes déclarations et affirme désormais que le DLC deviserait une sortie dès la fin de cette année.Plus surprenant encore,bénéficierait lui aussi d'un DLC scénaristique dont la fenêtre de sortie serait actuellement fixée à l'année 2028, toujours selon ses informations.Un petit revirement de situation de sa part donc, mais une bonne nouvelle pour les fans qui trouvaient l'idée de proposer le DLC deaprès le remake departiculièrement étrange.Reste désormais à voir si ces nouvelles informations se révéleront exactes.