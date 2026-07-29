1996 - 2026
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Resident Evil Veronica
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name : Resident Evil Veronica
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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marchand2sable
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Le DLC de Resident Evil Requiem sortirait finalement plus tôt, Veronica aurait également droit au sien


Dusk Golem avait récemment indiqué à la communauté Resident Evil que le DLC de Resident Evil Requiem sortirait après Resident Evil Veronica, en raison de son ambition et de sa volonté de proposer un véritable complément au jeu de base plutôt qu'un simple contenu additionnel apportant quelques nouveautés mineures.

L'insider est toutefois revenu sur ses précédentes déclarations et affirme désormais que le DLC de Resident Evil Requiem viserait une sortie dès la fin de cette année.

Plus surprenant encore, Resident Evil Veronica bénéficierait lui aussi d'un DLC scénaristique dont la fenêtre de sortie serait actuellement fixée à l'année 2028, toujours selon ses informations.

Un petit revirement de situation de sa part donc, mais une bonne nouvelle pour les fans qui trouvaient l'idée de proposer le DLC de Resident Evil Requiem après le remake de Code Veronica particulièrement étrange.

Reste désormais à voir si ces nouvelles informations se révéleront exactes.
Dusk Golem - https://x.com/AestheticGamer1/status/2081625443963486682
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    posted the 07/29/2026 at 03:07 PM by marchand2sable
    comments (1)
    adamjensen posted the 07/29/2026 at 03:16 PM
    Curieux de voir ce qu’ils vont sortir et inventer pour Veronica, mais je prends.
    J’espère quand même que c’est pas un DLC sur Steve.
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