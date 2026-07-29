Dusk Golem
avait récemment indiqué à la communauté Resident Evil
que le DLC de Resident Evil Requiem
sortirait après Resident Evil Veronica
, en raison de son ambition et de sa volonté de proposer un véritable complément au jeu de base plutôt qu'un simple contenu additionnel apportant quelques nouveautés mineures.
L'insider est toutefois revenu sur ses précédentes déclarations et affirme désormais que le DLC de Resident Evil Requiem
viserait une sortie dès la fin de cette année.
Plus surprenant encore, Resident Evil Veronica
bénéficierait lui aussi d'un DLC scénaristique dont la fenêtre de sortie serait actuellement fixée à l'année 2028, toujours selon ses informations.
Un petit revirement de situation de sa part donc, mais une bonne nouvelle pour les fans qui trouvaient l'idée de proposer le DLC de Resident Evil Requiem
après le remake de Code Veronica
particulièrement étrange.
Reste désormais à voir si ces nouvelles informations se révéleront exactes.
J’espère quand même que c’est pas un DLC sur Steve.