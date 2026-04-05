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Resident Evil Requiem
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name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
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marchand2sable
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Resident Evil Requiem : de nouvelles rumeurs sur les DLC post-game


Un dataminer du nom de Marcox a découvert des indices sur le DLC post-game narratif. Il s’intitulerait “Extraction”. Sans surprise, le nom d’Ada Wong apparaît, aux côtés de celui de Leon S. Kennedy, qui sera à coup sûr jouable.

Ces deux maigres indices laissent entendre une alternance similaire à la campagne de base entre Grace et Leon durant ce DLC. Duskgolem est intervenu en signalant que tout était faux concernant le nom de ce DLC même si la présence d'Ada est quasi certain selon-lui.



Ce n’est pas tout, des bruits de couloir sur les réseaux sociaux affirment que le DLC bonus serait disponible dès la semaine prochaine et mettrait en avant Hunk dans sa fuite périlleuse au sein de l’Ark.

Encore une fois, c’est à prendre avec des pincettes, mais Nakashiki (le directeur du jeu) a signalé il y a quelques jours que ce mode bonus sera axé sur les combats et sur la maîtrise de la tomahawk, une arme que possèdent Leon mais aussi Hunk

À noter qu’il faudra terminer le jeu une première fois pour accéder à ce mode extra. Une condition qui pourrait indiquer qu’il est nécessaire d’assister au combat entre Leon et Hunk. À moins que cette exigence ne soit finalement sans lien avec la célèbre faucheuse d’Umbrella, et qu’elle serve simplement à préparer le joueur à affronter des ennemis de fin de jeu présents dans ce mode.

On va attendre sagement un communiqué de Capcom, qui ne devrait plus trop tarder maintenant.
    tags : resident evil capcom biohazard resident evil requiem resident evil requiem dlc resident evil requiem dlc bonus resident evil requiem the mercenaries resident evil requiem dlc leaks resident evil requiem extra dlc resident evil requiem ada wong
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    aozora78, adamjensen, link49, tynokarts
    posted the 05/04/2026 at 03:12 PM by marchand2sable
    comments (9)
    altendorf posted the 05/04/2026 at 03:41 PM
    ADA !!!!!!!!!
    aozora78 posted the 05/04/2026 at 04:14 PM
    adamjensen posted the 05/04/2026 at 04:46 PM
    Cool pour le retour d’Ada.
    Et si c’est vrai pour Hunk, c’est exactement le contenu bonus que je voulais voir.
    Il n’y a plus qu’à attendre et on sera fixé.
    tokito posted the 05/04/2026 at 05:02 PM
    adamjensen : On veut la vraie Ada (ce qu'on a eu pour le moment), pas besoin de viser le public moderne Capcom
    Entre Léon et Ada, il y en aura pour tous les gouts
    adamjensen posted the 05/04/2026 at 06:34 PM
    tokito
    Ouais, j’ai hâte de voir sa nouvelle apparence avec l’âge, mais perso, j’ai confiance.
    tynokarts posted the 05/04/2026 at 06:47 PM
    Je suis ravi d’entendre le nom d’Ada Wong.
    neetsen posted the 05/04/2026 at 07:52 PM
    Mais heuuuu je veux le dlc qui débloque toute la boutique bonus d'emblée
    Autant Requiem est super autant le ng+ ou l'on perd tout ce qu'on a dépensé dans les armes m'a rebuté de refaire une run
    marchand2sable posted the 05/04/2026 at 08:28 PM
    neetsen

    Ils ont vraiment chié dans la NG+, on peut même pas faire le mode démentiel en vrai any% ni comme tu dis, garder les armes améliorées. Tout est mélangé... tu as tes armes, mais elles ne sont pas améliorées… Je n'ai rien compris non plus alors que c'était parfait avant.
    neetsen posted the 05/05/2026 at 05:34 AM
    marchand2sable
    Dans le 4 remake ou village c'était ça le fun de refaire une run

    en 2 ou 3 parties tu améliore ton armement et après tu fonce en grosse difficulté
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