Un dataminer du nom de Marcox
a découvert des indices sur le DLC post-game
narratif. Il s’intitulerait “Extraction”
. Sans surprise, le nom d’Ada Wong
apparaît, aux côtés de celui de Leon S. Kennedy
, qui sera à coup sûr jouable.
Ces deux maigres indices laissent entendre une alternance similaire à la campagne de base entre Grace
et Leon
durant ce DLC
. Duskgolem
est intervenu en signalant que tout était faux concernant le nom de ce DLC
même si la présence d'Ada
est quasi certain selon-lui.
Ce n’est pas tout, des bruits de couloir sur les réseaux sociaux affirment que le DLC bonus
serait disponible dès la semaine prochaine et mettrait en avant Hunk
dans sa fuite périlleuse au sein de l’Ark
.
Encore une fois, c’est à prendre avec des pincettes, mais Nakashiki
(le directeur du jeu) a signalé il y a quelques jours que ce mode bonus sera axé sur les combats et sur la maîtrise de la tomahawk, une arme que possèdent Leon
mais aussi Hunk
…
À noter qu’il faudra terminer le jeu une première fois pour accéder à ce mode extra. Une condition qui pourrait indiquer qu’il est nécessaire d’assister au combat entre Leon
et Hunk
. À moins que cette exigence ne soit finalement sans lien avec la célèbre faucheuse d’Umbrella
, et qu’elle serve simplement à préparer le joueur à affronter des ennemis de fin de jeu présents dans ce mode.
On va attendre sagement un communiqué de Capcom
, qui ne devrait plus trop tarder maintenant.
Et si c’est vrai pour Hunk, c’est exactement le contenu bonus que je voulais voir.
Il n’y a plus qu’à attendre et on sera fixé.
Entre Léon et Ada, il y en aura pour tous les gouts
Ouais, j’ai hâte de voir sa nouvelle apparence avec l’âge, mais perso, j’ai confiance.
Autant Requiem est super autant le ng+ ou l'on perd tout ce qu'on a dépensé dans les armes m'a rebuté de refaire une run
Ils ont vraiment chié dans la NG+, on peut même pas faire le mode démentiel en vrai any% ni comme tu dis, garder les armes améliorées. Tout est mélangé... tu as tes armes, mais elles ne sont pas améliorées… Je n'ai rien compris non plus alors que c'était parfait avant.
Dans le 4 remake ou village c'était ça le fun de refaire une run
en 2 ou 3 parties tu améliore ton armement et après tu fonce en grosse difficulté