Un dataminer du nom dea découvert des indices sur lenarratif. Il s’intitulerait. Sans surprise, le nom d’apparaît, aux côtés de celui de, qui sera à coup sûr jouable.Ces deux maigres indices laissent entendre une alternance similaire à la campagne de base entreetdurant ceest intervenu en signalant que tout était faux concernant le nom de cemême si la présence d'est quasi certain selon-lui.Ce n’est pas tout, des bruits de couloir sur les réseaux sociaux affirment que leserait disponible dès la semaine prochaine et mettrait en avantdans sa fuite périlleuse au sein de l’Encore une fois, c’est à prendre avec des pincettes, maisa signalé il y a quelques jours que ce mode bonus sera axé sur les combats et sur la maîtrise de la tomahawk, une arme que possèdentmais aussiÀ noter qu’il faudra terminer le jeu une première fois pour accéder à ce mode extra. Une condition qui pourrait indiquer qu’il est nécessaire d’assister au combat entreet. À moins que cette exigence ne soit finalement sans lien avec la célèbre faucheuse d’, et qu’elle serve simplement à préparer le joueur à affronter des ennemis de fin de jeu présents dans ce mode.On va attendre sagement un communiqué de, qui ne devrait plus trop tarder maintenant.