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Resident Evil Requiem
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name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
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marchand2sable
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Resident Evil Requiem : de nouvelles rumeurs sur les DLC post-game


Un dataminer du nom de Marcox a découvert des indices sur le DLC post-game narratif. Il s’intitulerait “Extraction”. Sans surprise, le nom d’Ada Wong apparaît, aux côtés de celui de Leon S. Kennedy, qui sera à coup sûr jouable.

Ces deux maigres indices laissent entendre une alternance similaire à la campagne de base entre Grace et Leon durant ce DLC. Duskgolem est intervenu en signalant que tout était faux concernant le nom de ce DLC même si la présence d'Ada est quasi certain selon-lui.



Ce n’est pas tout, des bruits de couloir sur les réseaux sociaux affirment que le DLC bonus serait disponible dès la semaine prochaine et mettrait en avant Hunk dans sa fuite périlleuse au sein de l’Ark.

Encore une fois, c’est à prendre avec des pincettes, mais Nakashiki a signalé il y a quelques jours que ce mode bonus sera axé sur les combats et sur la maîtrise de la tomahawk, une arme que possèdent Leon mais aussi Hunk

À noter qu’il faudra terminer le jeu une première fois pour accéder à ce mode extra. Une condition qui pourrait indiquer qu’il est nécessaire d’assister au combat entre Leon et Hunk. À moins que cette exigence ne soit finalement sans lien avec la célèbre faucheuse d’Umbrella, et qu’elle serve simplement à préparer le joueur à affronter des ennemis de fin de jeu présents dans ce mode.

On va attendre sagement un communiqué de Capcom, qui ne devrait plus trop tarder maintenant.


    tags : resident evil capcom biohazard resident evil requiem resident evil requiem dlc resident evil requiem dlc bonus resident evil requiem the mercenaries resident evil requiem dlc leaks resident evil requiem extra dlc resident evil requiem ada wong
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    posted the 05/04/2026 at 03:12 PM by marchand2sable
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