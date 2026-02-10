Capcom
a officiellement remercié aujourd’hui les joueurs ayant ajouté Resident Evil: Requiem
à leur liste de souhaits sur Steam
.
Le titre vient de franchir un nouveau record sur la plateforme de Valve
et rejoint ainsi le cercle très fermé des jeux dépassant les 5 millions
de wishlists
, aux côtés de mastodontes comme Elden Ring
, Cyberpunk 2077
ou encore, plus récemment, Hollow Knight: Silksong
.
Un score tout simplement impensable pour un survival-horror
, d’autant plus impressionnant que le jeu a bénéficié d’un marketing relativement discret, Capcom
ayant volontairement dévoilé très peu d’éléments jusqu’à présent (uniquement la première alternance entre Grace
et Leon
).
En parlant de communication justement, de nombreux fans espèrent une nouvelle présentation du jeu, accompagnée de l’annonce d’une démo jouable, lors du prochain State of Play
de Sony
prévu ce 12 février
, comme ce fut le cas pour les volets précédents.
En l’absence de nouvelles majeures pour le moment, Masato Kumazawa
(le producteur du jeu), a toutefois livré une première estimation de la durée de vie du soft. Selon lui, comptez environ 18 heures en ligne droite lors de votre première partie, et un peu plus pour les complétistes amateurs de contenus annexes.
Le producteur a également précisé que cette durée de vie plus longue que d’habitude s’explique par sa volonté de ne plus voir la longévité d’un Resident Evil
citée parmi les défauts, une critique récurrente dans la saga. Si cette estimation se confirme, Resident Evil: Requiem
pourrait bien devenir l’un des volets les plus longs de la série, aux côtés de Resident Evil 4
.
Reste désormais à voir si l’enthousiasme généré avant la sortie se traduira par une expérience à la hauteur des attentes, d’ici son lancement prévu le 27 février 2026
.
Est-ce qu'il y aura Ada à votre avis ?
Duskgolem a dit non, elle sera pas présente. Bon ce n’est pas la sainte parole non plus Dusk, mais faut être franc depuis le début il ne s’est pas trop trompé pour ce volet.
Pour Ada perso je trouve que sa fin dans RE6 est parfaite et clôt bien son histoire.
Non non, c’est bien 18 heures. L'info a été partagée par Tech4Gamer via une interview avec le producteur. Masato cite aussi RE4 comme durée de vie (RE4 première fois c'est un peu plus que 15H). Les 9 heures pour chacun c'est juste une approximation, puisqu’il avait dit que le temps de jeu de Leon et de Grace serait identique.
cA VA cramer saaaale alors
fritesmayo76 Déservi qui ??? LOL Tu rigoles c'est ça une durée de vie mec, surtout avec les prix de nos jours, jamais entendu que le remake avait des soucis de durée de vie, c'était parfait, et j'aurais pas dit non pour une aventure inédit de 10 heures !!
Ca n'a jamais été réellement un défaut excepté pour le remake du 3 mais on sait pourquoi (et les reproches tournaient plus autour du retrait de certains lieux plutôt que la durée de vie). La plupart des anciens RE pouvaient se terminer en moins de 2h (en seconde partie). C'était meme un défi. Et ca n'a pas empêché ces jeux d'être bons voire excellents pour certains opus. La durée n'a jamais définit la qualité d'un titre. Et dans une industrie qui pond de plus en plus de jeux chronoghages, c'est bien aussi d'avoir des productions qui ne tombent pas dans le piège du toujours plus à tout prix. Après évidemment qu'on ne crachera pas sur une poignée d'heures supplémentaires mais uniquement si c'est bien maitrisé. Si c'est fait de manière artificielle aucun interêt.