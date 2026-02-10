a officiellement remercié aujourd’hui les joueurs ayant ajoutéà leur liste de souhaits surLe titre vient de franchir un nouveau record sur la plateforme deet rejoint ainsi le cercle très fermé des jeux dépassant lesde, aux côtés de mastodontes commeou encore, plus récemment,Un score tout simplement impensable pour un, d’autant plus impressionnant que le jeu a bénéficié d’un marketing relativement discret,ayant volontairement dévoilé très peu d’éléments jusqu’à présent (uniquement la première alternance entreet).En parlant de communication justement, de nombreux fans espèrent une nouvelle présentation du jeu, accompagnée de l’annonce d’une démo jouable, lors du prochaindeprévu ce, comme ce fut le cas pour les volets précédents.En l’absence de nouvelles majeures pour le moment,(le producteur du jeu), a toutefois livré une première estimation de la durée de vie du soft. Selon lui, comptez environ 18 heures en ligne droite lors de votre première partie, et un peu plus pour les complétistes amateurs de contenus annexes.Le producteur a également précisé que cette durée de vie plus longue que d’habitude s’explique par sa volonté de ne plus voir la longévité d’uncitée parmi les défauts, une critique récurrente dans la saga. Si cette estimation se confirme,pourrait bien devenir l’un des volets les plus longs de la série, aux côtés deReste désormais à voir si l’enthousiasme généré avant la sortie se traduira par une expérience à la hauteur des attentes, d’ici son lancement prévu le