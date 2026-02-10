profile
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
Resident Evil Requiem : nouveau record Steam et durée de vie dévoilée


Capcom a officiellement remercié aujourd’hui les joueurs ayant ajouté Resident Evil: Requiem à leur liste de souhaits sur Steam.

Le titre vient de franchir un nouveau record sur la plateforme de Valve et rejoint ainsi le cercle très fermé des jeux dépassant les 5 millions de wishlists, aux côtés de mastodontes comme Elden Ring, Cyberpunk 2077 ou encore, plus récemment, Hollow Knight: Silksong.

Un score tout simplement impensable pour un survival-horror, d’autant plus impressionnant que le jeu a bénéficié d’un marketing relativement discret, Capcom ayant volontairement dévoilé très peu d’éléments jusqu’à présent (uniquement la première alternance entre Grace et Leon).

En parlant de communication justement, de nombreux fans espèrent une nouvelle présentation du jeu, accompagnée de l’annonce d’une démo jouable, lors du prochain State of Play de Sony prévu ce 12 février, comme ce fut le cas pour les volets précédents.

En l’absence de nouvelles majeures pour le moment, Masato Kumazawa (le producteur du jeu), a toutefois livré une première estimation de la durée de vie du soft. Selon lui, comptez environ 18 heures en ligne droite lors de votre première partie, et un peu plus pour les complétistes amateurs de contenus annexes.

Le producteur a également précisé que cette durée de vie plus longue que d’habitude s’explique par sa volonté de ne plus voir la longévité d’un Resident Evil citée parmi les défauts, une critique récurrente dans la saga. Si cette estimation se confirme, Resident Evil: Requiem pourrait bien devenir l’un des volets les plus longs de la série, aux côtés de Resident Evil 4.

Reste désormais à voir si l’enthousiasme généré avant la sortie se traduira par une expérience à la hauteur des attentes, d’ici son lancement prévu le 27 février 2026.


Tech4Gamer
    tags : sony resident evil capcom state of play resident evil 9 resident evil requiem re9 news resident evil requiem demo resident evil requiem leon resident evil requiem wishlists resident evil requiem durée de vie state of play resident evil requiem
    6
    Likes
    Who likes this ?
    jenicris, link49, adamjensen, goldmen33, eruroraito7, tynokarts
    posted the 02/10/2026 at 12:23 PM by marchand2sable
    comments (20)
    marchand2sable posted the 02/10/2026 at 12:26 PM
    Donc 9H avec Leon, et 9H avec Grace en alternance a la Dino Crisis 2. 20H avec les annexes, c'est identique a RE4. Mais vivement.
    jenicris posted the 02/10/2026 at 12:32 PM
    Top
    tokito posted the 02/10/2026 at 12:51 PM
    Les femmes (et pas que) vont adorer le Léon sexy

    Est-ce qu'il y aura Ada à votre avis ?
    marchand2sable posted the 02/10/2026 at 01:21 PM
    tokito

    Duskgolem a dit non, elle sera pas présente. Bon ce n’est pas la sainte parole non plus Dusk, mais faut être franc depuis le début il ne s’est pas trop trompé pour ce volet.

    Pour Ada perso je trouve que sa fin dans RE6 est parfaite et clôt bien son histoire.
    ravyxxs posted the 02/10/2026 at 01:22 PM
    marchand2sable T'es sur que c'est ça ? C'est pas 9h les deux persos combinés ?
    jenicris posted the 02/10/2026 at 01:28 PM
    ravyxxs c'est en effet 18h le tout. Et ils disent équivalent pour chacun
    marchand2sable posted the 02/10/2026 at 01:46 PM
    ravyxxs

    Non non, c’est bien 18 heures. L'info a été partagée par Tech4Gamer via une interview avec le producteur. Masato cite aussi RE4 comme durée de vie (RE4 première fois c'est un peu plus que 15H). Les 9 heures pour chacun c'est juste une approximation, puisqu’il avait dit que le temps de jeu de Leon et de Grace serait identique.
    fritesmayo76 posted the 02/10/2026 at 02:55 PM
    18h ça me parait beaucoup, ça avait bien désservi le remake de RE4 d'être trop long
    ravyxxs posted the 02/10/2026 at 05:19 PM
    jenicris marchand2sable DAAAAAAMNNN

    cA VA cramer saaaale alors

    fritesmayo76 Déservi qui ??? LOL Tu rigoles c'est ça une durée de vie mec, surtout avec les prix de nos jours, jamais entendu que le remake avait des soucis de durée de vie, c'était parfait, et j'aurais pas dit non pour une aventure inédit de 10 heures !!
    misterwhite posted the 02/10/2026 at 06:51 PM
    Mais je m'en fou de jouer 2 perso, je veux jouer 1 seul perso bordel
    fritesmayo76 posted the 02/10/2026 at 08:45 PM
    ravyxxs Perso c'était trop long au point que je me suis forcé à le finir parce que je l'avais payé. C'est même le seul RE ou j'ai pas fait une seconde run.
    thedoctor posted the 02/11/2026 at 06:20 AM
    Dans 3 ans pour moi.
    rendan posted the 02/11/2026 at 06:52 AM
    EXCELLENT Au moins on en aura pour notre fric
    mattewlogan posted the 02/12/2026 at 07:09 AM
    Hâte
    tlj posted the 02/12/2026 at 08:29 AM
    Débile de penser qu’un jeu plus long est forcément une bonne et "mérite notre fric" comme pensent et disent certains. On en est encore là en 2026...
    tlj posted the 02/12/2026 at 08:30 AM
    * chose
    mrvince posted the 02/12/2026 at 08:49 AM
    tlj Clairement. Mieux vaut un jeu de 10h excellent qu'un de 30 moyen.
    taiko posted the 02/12/2026 at 09:01 AM
    Moi ça me fait peur quand on voit que tous les RE n'arrivent pas à tenir la cadence sur la longueur. Toutes les fins des RE sont mwerf...
    sonilka posted the 02/12/2026 at 09:07 AM
    ne plus voir la longévité d’un Resident Evil citée parmi les défauts

    Ca n'a jamais été réellement un défaut excepté pour le remake du 3 mais on sait pourquoi (et les reproches tournaient plus autour du retrait de certains lieux plutôt que la durée de vie). La plupart des anciens RE pouvaient se terminer en moins de 2h (en seconde partie). C'était meme un défi. Et ca n'a pas empêché ces jeux d'être bons voire excellents pour certains opus. La durée n'a jamais définit la qualité d'un titre. Et dans une industrie qui pond de plus en plus de jeux chronoghages, c'est bien aussi d'avoir des productions qui ne tombent pas dans le piège du toujours plus à tout prix. Après évidemment qu'on ne crachera pas sur une poignée d'heures supplémentaires mais uniquement si c'est bien maitrisé. Si c'est fait de manière artificielle aucun interêt.
    magnetic posted the 02/13/2026 at 09:18 AM
    Sonilka je dirais même que la durée de vie est vraiment excellente en général sur ces jeux. Les RE proposent toujours une très grosse re jouabilité en débloquant des nouvelles armes ou options en fin de partie. Ca fait partie des licences que les speedrunners adore justement parce que le speedrun ne dure pas 4h. Donc un peu peur que celui là soit un peu plus technique à speedrun
