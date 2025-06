Les + de la Démo :



-Visuellement très propre pour un jeu indé

-On peut tirer en se déplaçant

-Des énigmes qui font vraiment réfléchir

-Un système de raccourcis rapide pour les armes et objets

-Une ambiance digne des anciens Resident Evil

-Un vrai survival-horror (j’ai fini la démo avec un inventaire presque vide)

-La Vost FR

-Une démo de 2H !



Les - de la Démo :



-Un style old school et une certaine rigidité qui ne plairont pas à tout le monde

-Animations et modèles de personnages qui rappellent qu’on est face à un jeu indépendant

-Euh...

La démo vient tout juste de débarquer sur Steam, et en à peine quelques heures, elle fait déjà l’unanimité. Le petit studio chilien derrière le jeu a eu la brillante idée de s’en servir comme tremplin marketing, en plein cœur d’un Summer Game Fest saturé de trailers de gros jeux d’horreur (RE9, ILL, Silent Hill F, Cronos etc).Et devinez quoi ? Le pari est totalement réussi. En un peu plus de deux heures de jeu, cette démo améliore absolument tous les aspects du premier opus (animations plus fluides, graphismes retravaillés, combats plus dynamiques, etc).Je ne sais pas encore si la démo est limitée dans le temps (comme celle d’Echoes of the Living), donc un conseil, ne traînez pas...La démo n’étant pour l’instant disponible que sur PC, j’ai enregistré ma session complète (plus de deux heures de gameplay), que je suis en train de chapitrer pour celles et ceux que ça intéresse.Bon visionnage.