-L'introduction dans Raccoon City devait être plus longue, notamment avec la conduite de la voiture de Leon et un trajet plus important avant d'atteindre le commissariat dans les rues de la ville.







-Le combat contre l'alligator géant ne devait pas être une simple fuite scriptée, mais un véritable affrontement de boss.







-Les développeurs ne savaient pas encore quel type de caméra adopter lors de la conception du remake. Des essais en caméra fixe, et même en vue FPS, ont été envisagés comme en témoignent l'image ci-dessous.







-Le jeu devait montrer la morsure de Marvin. Ce dernier se faisait mordre alors qu'il était distrait par Leon.







-Claire et Leon devaient partager plusieurs passages ensemble, notamment au début du jeu dans les rues de Raccoon City avant d'atteindre le RPD.







-Le design de l'inventaire ressemblait à l'origine énormément à celui proposé dans le jeu original.







-La zone du téléphérique devait initialement être présente dans le dernier tiers du jeu.







-William Birkin était censé attaquer Claire dans les égouts avant son combat de boss dans la zone de la grue-caisse.





Je ne sais pas si c'est pour fêter le fait qu'il soit devenu lele plus vendu de tous les temps ou non, mais tout le contenu retiré du jeu est actuellement partagé sur les réseaux sociaux.Provenant d'informations officielles deainsi que de contenus inutilisés retrouvés dans les fichiers du jeu par des dataminers, voici l'intégralité des éléments qui ont finalement été retirés du jeu :