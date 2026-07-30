Je ne sais pas si c'est pour fêter le fait qu'il soit devenu le Resident Evil
le plus vendu de tous les temps ou non, mais tout le contenu retiré du jeu est actuellement partagé sur les réseaux sociaux.
Provenant d'informations officielles de Capcom
ainsi que de contenus inutilisés retrouvés dans les fichiers du jeu par des dataminers, voici l'intégralité des éléments qui ont finalement été retirés du jeu :
-L'introduction dans Raccoon City devait être plus longue, notamment avec la conduite de la voiture de Leon et un trajet plus important avant d'atteindre le commissariat dans les rues de la ville.
-Le combat contre l'alligator géant ne devait pas être une simple fuite scriptée, mais un véritable affrontement de boss.
-Les développeurs ne savaient pas encore quel type de caméra adopter lors de la conception du remake. Des essais en caméra fixe, et même en vue FPS, ont été envisagés comme en témoignent l'image ci-dessous.
-Le jeu devait montrer la morsure de Marvin. Ce dernier se faisait mordre alors qu'il était distrait par Leon.
-Claire et Leon devaient partager plusieurs passages ensemble, notamment au début du jeu dans les rues de Raccoon City avant d'atteindre le RPD.
-Le design de l'inventaire ressemblait à l'origine énormément à celui proposé dans le jeu original.
-La zone du téléphérique devait initialement être présente dans le dernier tiers du jeu.
-William Birkin était censé attaquer Claire dans les égouts avant son combat de boss dans la zone de la grue-caisse.
Beaucoup de ces idées donnent franchement envie et certaines semblent même plus ambitieuses que ce qui a finalement été proposé dans le jeu final. Il faut néanmoins garder à l'esprit que si ces concepts ont été abandonnés, c'est qu'il y avait forcément une bonne raison derrière ce choix, qu'il s'agisse du rythme de l'aventure, du budget ou tout simplement de la direction artistique retenue par les développeurs.
Ces nombreuses coupures n'ont cependant pas empêché Resident Evil 2 Remake de devenir l'un des épisodes les plus appréciés de toute la licence, aussi bien par la presse que par les joueurs.
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posted the 07/30/2026 at 12:31 PM by marchand2sable
L’expérience aurait été complètement différente (et pas en bien), et en plus cela aurait probablement impacté les Resident Evil suivants.
Quant à l’inventaire, j’aurais préféré qu’ils gardent celui-là, car celui qu’on se tape est quasiment le même depuis Resident Evil 7, et est extrêmement merdique, simpliste, grisâtre et sans vie.
Ce n’est pas le détail le plus important, mais ça ne les aurait pas tués de faire un truc qui pète la classe.
Je pense que ça rendait mal, du moins certains trucs. Le combat du Croco, je ne vois pas comment ils auraient fait hormis courir et tirer sur des bidons explosifs une dizaine de fois vu la taille du truc. Bref ça aurait été chiant.
La zone du téléphérique, par contre, ça, c'est un brise-cœur. Quelle ambiance cette zone avec la musique, inoubliable ! On n'en refait plus des ambiances comme ça...
https://www.youtube.com/watch?v=mhtOtXsiWdo&list=PLmAjrkj1KHpL3nA9S31EJwp8nc0m_p9x6&index=20 .
Perso, je préfère comme ca.
Mais au moins, dans Requiem, tout le monde est content.