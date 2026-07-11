Craig Burnatowski
, le nouvel interprète d'Albert Wesker
, dans Resident Evil 4 Remake
et probablement dans Resident Evil Veronica
, est actuellement au cœur d'une vive polémique.
Son ex-compagne l'accuse de violences et d'agressions sexuelles qui auraient eu lieu durant leur relation. De son côté, Craig Burnatowski
nie catégoriquement les faits et a déjà mandaté un avocat afin d'engager une procédure pour diffamation.
En attendant que la justice fasse son travail, les premières conséquences commencent déjà à se faire sentir. L'acteur a notamment été retiré de la Fantasy & Magic Con
, qui se tient actuellement en Pologne.
Il ne sera donc pas présent aux côtés de plusieurs autres comédiens emblématiques de la licence, parmi lesquels Nick Apostolides
(Leon S. Kennedy), Stephanie Panisello
(Claire Redfield), Nicole Tompkins
(Jill Valentine / Daniela Dimitrescu) et bien d'autres.
Cette affaire ravive également le souvenir de D.C. Douglas
, l'ancien interprète d'Albert Wesker
, qui avait définitivement cessé de collaborer avec Capcom
après avoir divulgué une image confidentielle de son personnage dans Resident Evil 4 Remake
avant même l'annonce du jeu, dans le but de gagner les faveurs d'une fan...
L'avenir de Craig Burnatowski
au sein de la licence reste désormais incertain.
Mais bref ce rôle est maudit décidément...