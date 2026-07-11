, le nouvel interprète d', danset probablement dans, est actuellement au cœur d'une vive polémique.Son ex-compagne l'accuse de violences et d'agressions sexuelles qui auraient eu lieu durant leur relation. De son côté,nie catégoriquement les faits et a déjà mandaté un avocat afin d'engager une procédure pour diffamation.En attendant que la justice fasse son travail, les premières conséquences commencent déjà à se faire sentir. L'acteur a notamment été retiré de la, qui se tient actuellement en Pologne.Il ne sera donc pas présent aux côtés de plusieurs autres comédiens emblématiques de la licence, parmi lesquels(Leon S. Kennedy),(Claire Redfield),(Jill Valentine / Daniela Dimitrescu) et bien d'autres.Cette affaire ravive également le souvenir de, l'ancien interprète d', qui avait définitivement cessé de collaborer avecaprès avoir divulgué une image confidentielle de son personnage dansavant même l'annonce du jeu, dans le but de gagner les faveurs d'une fan...L'avenir deau sein de la licence reste désormais incertain.