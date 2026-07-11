1996 - 2026
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Resident Evil Veronica
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name : Resident Evil Veronica
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Le nouvel interprète d'Albert Wesker est au cœur d'une vive polémique


Craig Burnatowski, le nouvel interprète d'Albert Wesker, dans Resident Evil 4 Remake et probablement dans Resident Evil Veronica, est actuellement au cœur d'une vive polémique.

Son ex-compagne l'accuse de violences et d'agressions sexuelles qui auraient eu lieu durant leur relation. De son côté, Craig Burnatowski nie catégoriquement les faits et a déjà mandaté un avocat afin d'engager une procédure pour diffamation.

En attendant que la justice fasse son travail, les premières conséquences commencent déjà à se faire sentir. L'acteur a notamment été retiré de la Fantasy & Magic Con, qui se tient actuellement en Pologne.

Il ne sera donc pas présent aux côtés de plusieurs autres comédiens emblématiques de la licence, parmi lesquels Nick Apostolides (Leon S. Kennedy), Stephanie Panisello (Claire Redfield), Nicole Tompkins (Jill Valentine / Daniela Dimitrescu) et bien d'autres.

Cette affaire ravive également le souvenir de D.C. Douglas, l'ancien interprète d'Albert Wesker, qui avait définitivement cessé de collaborer avec Capcom après avoir divulgué une image confidentielle de son personnage dans Resident Evil 4 Remake avant même l'annonce du jeu, dans le but de gagner les faveurs d'une fan...

L'avenir de Craig Burnatowski au sein de la licence reste désormais incertain.


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    posted the 07/11/2026 at 08:31 PM by marchand2sable
    comments (3)
    alucardhellsing posted the 07/11/2026 at 08:35 PM
    il est dans son personnage l'enculé
    marchand2sable posted the 07/11/2026 at 08:44 PM
    Attention si vous n'êtes pas à jour sur la licence, ça risque de spoiler.

    Mais bref ce rôle est maudit décidément...
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