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Final Fantasy Resonance
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name : Final Fantasy Resonance
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
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ouroboros4
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Des remakes plus traditionnels de Final Fantasy pourraient voir le jour


Des remakes plus traditionnels de Final Fantasy pourraient voir le jour, car Square Enix affirme vouloir suivre ce qui « résonne vraiment » auprès des fans, même si cela n'implique pas un monde ouvert.


Lors d'une séance de questions-réponses à une récente assemblée générale des actionnaires, Square Enix a répondu à une question concernant l'ampleur de ses remakes et remasters. En substance, pouvait-on s'attendre à davantage de projets plus modestes comme Resonance, proposant des jeux modernisant les graphismes d'un titre ancien tout en conservant le système de combat traditionnel, contrairement à la trilogie Final Fantasy VII Remake, vaste monde ouvert et axée sur l'action ? La réponse reste ambiguë.

« Dans le cadre de notre stratégie axée sur le marché, nous procédons par essais et erreurs afin de déterminer ce qui convient le mieux aux clients d'aujourd'hui, en fonction des besoins et des tendances actuels du marché », explique la société, selon une transcription. « Ce faisant, il est primordial pour nous de trouver le juste équilibre entre notre approche et les attentes des joueurs qui ont apprécié les œuvres originales. »
https://www.gamesradar.com/games/final-fantasy/more-traditional-final-fantasy-remakes-could-happen-as-square-enix-says-itll-follow-what-truly-resonates-with-fans-even-if-thats-not-open-world-action/
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    posted the 07/04/2026 at 09:59 AM by ouroboros4
    comments (8)
    akinen posted the 07/04/2026 at 10:01 AM
    Merci, on va enfin avoir des remakes fini comme ceux de DQ
    ratchet posted the 07/04/2026 at 10:01 AM
    Balancé, je veux plus de FF
    Je rattrape la licence avec le temps c’est un régal à chaque fois! Là je fini bientôt l’histoire de FF12 (masterclass) avant de le platiné!
    guiguif posted the 07/04/2026 at 10:05 AM
    Des remakes sans ambitions quoi
    shinz0 posted the 07/04/2026 at 10:14 AM
    La trilogie remake FF7 a coûté trop cher et a mobilisé beaucoup d'équipes, il faut être plus raisonnable
    Du moment qu'ils respectent les jeux originaux et leur DA, pourquoi pas
    jenicris posted the 07/04/2026 at 10:16 AM
    Mouais a voir.
    magneto860 posted the 07/04/2026 at 10:18 AM
    Si faut 11 millions d'euros pour faire un Clair Obscur E33, alors faire des remakes des FF 1 à 6 à petit prix semble possible. Avec quelques économies d'échelles, 50 millions de budget et c'est réglé.

    Le tout c'est d'en avoir la volonté, à une époque où la compil de ces FF semble toujours se vendre.
    keiku posted the 07/04/2026 at 10:23 AM
    ce qui résonnerait vraiment c'est qu'il face un vrai bon jeu avec une mentalité et la politique qu'ils avait a l'époque de la ps1, tous ce qu'il feront d'autre finira soit par rendre les gens indiférent soit agacer de voir qu'ils ne vivent plus que sur des remalser et remake de leur gloire passée
    brook1 posted the 07/04/2026 at 10:26 AM
    ratchet joue au XIV, il est gratuit jusqu'au niv. 80 et tu pourras jouer à l'extension Shadowbringers, le meilleur FF sorti sur ces dernières années.
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