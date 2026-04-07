Des remakes plus traditionnels de Final Fantasy pourraient voir le jour, car Square Enix affirme vouloir suivre ce qui « résonne vraiment » auprès des fans, même si cela n'implique pas un monde ouvert.
Lors d'une séance de questions-réponses à une récente assemblée générale des actionnaires, Square Enix a répondu à une question concernant l'ampleur de ses remakes et remasters. En substance, pouvait-on s'attendre à davantage de projets plus modestes comme Resonance, proposant des jeux modernisant les graphismes d'un titre ancien tout en conservant le système de combat traditionnel, contrairement à la trilogie Final Fantasy VII Remake, vaste monde ouvert et axée sur l'action ? La réponse reste ambiguë.
« Dans le cadre de notre stratégie axée sur le marché, nous procédons par essais et erreurs afin de déterminer ce qui convient le mieux aux clients d'aujourd'hui, en fonction des besoins et des tendances actuels du marché », explique la société, selon une transcription. « Ce faisant, il est primordial pour nous de trouver le juste équilibre entre notre approche et les attentes des joueurs qui ont apprécié les œuvres originales. »
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posted the 07/04/2026 at 09:59 AM by ouroboros4
Je rattrape la licence avec le temps c’est un régal à chaque fois! Là je fini bientôt l’histoire de FF12 (masterclass) avant de le platiné!
Du moment qu'ils respectent les jeux originaux et leur DA, pourquoi pas
Le tout c'est d'en avoir la volonté, à une époque où la compil de ces FF semble toujours se vendre.