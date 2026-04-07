Lors d'une séance de questions-réponses à une récente assemblée générale des actionnaires, Square Enix a répondu à une question concernant l'ampleur de ses remakes et remasters. En substance, pouvait-on s'attendre à davantage de projets plus modestes comme Resonance, proposant des jeux modernisant les graphismes d'un titre ancien tout en conservant le système de combat traditionnel, contrairement à la trilogie Final Fantasy VII Remake, vaste monde ouvert et axée sur l'action ? La réponse reste ambiguë.