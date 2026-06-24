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negan
> blog
Sony a supprimé tous les messages indiquant que « GTA VI fonctionne mieux sur PS5 ».
Le méchant coup de pression qu'ils ont prit de Rockstar Games
tags :
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posted the 06/24/2026 at 07:53 PM by
negan
comments (
25
)
zekk
posted
the 06/24/2026 at 07:58 PM
neptonic
posted
the 06/24/2026 at 08:00 PM
Apparemment c'est parce qu'ils ont utiliser l'ancien logo du jeu
mais l'article du blog est toujours en ligne
C'est aussi possible qu'ils ont voulu mettre PS5 PRO au lieu de PS5
marcus62
posted
the 06/24/2026 at 08:01 PM
PlayStation aurait dû utiliser la PS5 Pro, ce sera un coup de pub supplémentaire.
Je pense qu’en fin d’année, ce sera la PS5 Pro qui s’écoulera le plus avec la sortie de GTA VI.
primerose
posted
the 06/24/2026 at 08:08 PM
"L'EXPERIENCE ULTIME SE VIT SUR PS5"
https://www.playstation.com/fr-fr/games/grand-theft-auto-vi/
supasaiyajin
posted
the 06/24/2026 at 08:12 PM
Et sinon, c'est quoi le contexte ?
jenicris
posted
the 06/24/2026 at 08:13 PM
Une erreur; de quel ordre difficile à dire
C'est toujours dispo sur le PSblog et site PlayStation
S'ils le retirent également de là, c'était clairement une erreur de Sony.
S'ils le laissent, et maj plus tard sur Twitter et autres réseaux c'est que c'était trop tôt.
Ou alors erreur de logo.
Dans tous les cas c'est drôle ce genre de correction de telle entreprise
grievous32
posted
the 06/24/2026 at 08:15 PM
Si ça vient de Rockstar putain mais que Microsoft fasse la même avec ces packshots où ils dégagent les autres plateformes sur lesquels les jeux XBOX Game Studios sont annoncés hein...
altendorf
posted
the 06/24/2026 at 08:23 PM
Stresse pas
losz
posted
the 06/24/2026 at 08:26 PM
GTA VI ca ce passe sur pro de toute façon.
ravyxxs
posted
the 06/24/2026 at 08:30 PM
Ils ont mis fonctionne mieux car au fond ils savent qu'effecivement, il fonctionnera mieux, après bon, c'est corrigé, on s'en fout, demain les gens auront oublié. C'est pas ça qui va dissuader les gens à acheter 10 millions de XBOX SERIE X
ouroboros4
posted
the 06/24/2026 at 08:35 PM
On sait déjà que la version Pro sera la meilleur
tripy73
posted
the 06/24/2026 at 08:40 PM
En faite c'est surtout que comme d'habitude les gens se sont arrêtés au titre/phrase d'accroche, car si on lit le blog ou la page du jeu, c'est clairement indiqué que c'est parce que le jeu va utiliser les vibrations atypiques, audio 3D et le haut parleur de la manette rien d'autre. Mais très bonne technique de Sony pour faire croire à la masse qui ne s'arrête qu'au titre que le jeu serait meilleur sur ce support...
altendorf
posted
the 06/24/2026 at 08:56 PM
jenicris
Le tweet est revenu :
https://x.com/PlayStation/status/2069884141831688584
jenicris
posted
the 06/24/2026 at 08:56 PM
neptonic
c'était bien ça
https://x.com/i/status/2069884141831688584
Ils ont corrigé le logo. Ils ont mis une image vite fait en attendant bordel
ouken
posted
the 06/24/2026 at 08:59 PM
Si ça peu faire plaisir a l'ego de malade mental
jenicris
posted
the 06/24/2026 at 09:04 PM
altendorf
ouaip je viens de voir et ça sue déjà
wickette
posted
the 06/24/2026 at 09:08 PM
jenicris
altendorf
Ils ont surtout enlevé le lecteur blu-ray de la PS5
jenicris
posted
the 06/24/2026 at 09:11 PM
wickette
bien vu
altendorf
posted
the 06/24/2026 at 09:13 PM
wickette
Ah mais bordel oui
J'avais même pas capté sur le premier visuel, c'est dire
romgamer6859
posted
the 06/24/2026 at 09:15 PM
jenicris
c'est vrai que t'as des magasins qui seront bloqués si t'as pas la version plus chère ?
jenicris
posted
the 06/24/2026 at 09:15 PM
romgamer6859
t'as vu ça ou ?
sardinecannibale
posted
the 06/24/2026 at 09:18 PM
Toujours le même pour raconter des idioties pour se rassurer.
romgamer6859
posted
the 06/24/2026 at 09:22 PM
jenicris
c'est bien sûr pas lui ma source hein mdr mais il répète ce que j'ai vu
https://x.com/Kulturlesite_/status/2069733328513646657
romgamer6859
posted
the 06/24/2026 at 09:23 PM
jenicris
https://x.com/RinoTheBouncer/status/2069778692658655555/photo/1
jenicris
posted
the 06/24/2026 at 09:46 PM
romgamer6859
rockstar dit cela :
L'Édition Ultime de Grand Theft Auto VI enrichit cette expérience avec une collection exclusive de véhicules, d'armes, de vêtements et d'action premium, intégrée à l'histoire de Jason et Lucia.
Donc la version Ultimate aura des éléments exclusifs ouaip. A voir comment ingame.
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mais l'article du blog est toujours en ligne
C'est aussi possible qu'ils ont voulu mettre PS5 PRO au lieu de PS5
Je pense qu’en fin d’année, ce sera la PS5 Pro qui s’écoulera le plus avec la sortie de GTA VI.
https://www.playstation.com/fr-fr/games/grand-theft-auto-vi/
C'est toujours dispo sur le PSblog et site PlayStation
S'ils le retirent également de là, c'était clairement une erreur de Sony.
S'ils le laissent, et maj plus tard sur Twitter et autres réseaux c'est que c'était trop tôt.
Ou alors erreur de logo.
Dans tous les cas c'est drôle ce genre de correction de telle entreprise
https://x.com/i/status/2069884141831688584
Ils ont corrigé le logo. Ils ont mis une image vite fait en attendant bordel
Ils ont surtout enlevé le lecteur blu-ray de la PS5
https://x.com/Kulturlesite_/status/2069733328513646657
Donc la version Ultimate aura des éléments exclusifs ouaip. A voir comment ingame.