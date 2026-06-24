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Sony a supprimé tous les messages indiquant que « GTA VI fonctionne mieux sur PS5 ».




Le méchant coup de pression qu'ils ont prit de Rockstar Games
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    posted the 06/24/2026 at 07:53 PM by negan
    comments (25)
    zekk posted the 06/24/2026 at 07:58 PM
    neptonic posted the 06/24/2026 at 08:00 PM
    Apparemment c'est parce qu'ils ont utiliser l'ancien logo du jeu

    mais l'article du blog est toujours en ligne

    C'est aussi possible qu'ils ont voulu mettre PS5 PRO au lieu de PS5
    marcus62 posted the 06/24/2026 at 08:01 PM
    PlayStation aurait dû utiliser la PS5 Pro, ce sera un coup de pub supplémentaire.

    Je pense qu’en fin d’année, ce sera la PS5 Pro qui s’écoulera le plus avec la sortie de GTA VI.
    primerose posted the 06/24/2026 at 08:08 PM
    "L'EXPERIENCE ULTIME SE VIT SUR PS5"
    https://www.playstation.com/fr-fr/games/grand-theft-auto-vi/
    supasaiyajin posted the 06/24/2026 at 08:12 PM
    Et sinon, c'est quoi le contexte ?
    jenicris posted the 06/24/2026 at 08:13 PM
    Une erreur; de quel ordre difficile à dire

    C'est toujours dispo sur le PSblog et site PlayStation

    S'ils le retirent également de là, c'était clairement une erreur de Sony.
    S'ils le laissent, et maj plus tard sur Twitter et autres réseaux c'est que c'était trop tôt.
    Ou alors erreur de logo.

    Dans tous les cas c'est drôle ce genre de correction de telle entreprise
    grievous32 posted the 06/24/2026 at 08:15 PM
    Si ça vient de Rockstar putain mais que Microsoft fasse la même avec ces packshots où ils dégagent les autres plateformes sur lesquels les jeux XBOX Game Studios sont annoncés hein...
    altendorf posted the 06/24/2026 at 08:23 PM
    Stresse pas
    losz posted the 06/24/2026 at 08:26 PM
    GTA VI ca ce passe sur pro de toute façon.
    ravyxxs posted the 06/24/2026 at 08:30 PM
    Ils ont mis fonctionne mieux car au fond ils savent qu'effecivement, il fonctionnera mieux, après bon, c'est corrigé, on s'en fout, demain les gens auront oublié. C'est pas ça qui va dissuader les gens à acheter 10 millions de XBOX SERIE X
    ouroboros4 posted the 06/24/2026 at 08:35 PM
    On sait déjà que la version Pro sera la meilleur
    tripy73 posted the 06/24/2026 at 08:40 PM
    En faite c'est surtout que comme d'habitude les gens se sont arrêtés au titre/phrase d'accroche, car si on lit le blog ou la page du jeu, c'est clairement indiqué que c'est parce que le jeu va utiliser les vibrations atypiques, audio 3D et le haut parleur de la manette rien d'autre. Mais très bonne technique de Sony pour faire croire à la masse qui ne s'arrête qu'au titre que le jeu serait meilleur sur ce support...
    altendorf posted the 06/24/2026 at 08:56 PM
    jenicris Le tweet est revenu : https://x.com/PlayStation/status/2069884141831688584
    jenicris posted the 06/24/2026 at 08:56 PM
    neptonic c'était bien ça

    https://x.com/i/status/2069884141831688584

    Ils ont corrigé le logo. Ils ont mis une image vite fait en attendant bordel
    ouken posted the 06/24/2026 at 08:59 PM
    Si ça peu faire plaisir a l'ego de malade mental
    jenicris posted the 06/24/2026 at 09:04 PM
    altendorf ouaip je viens de voir et ça sue déjà
    wickette posted the 06/24/2026 at 09:08 PM
    jenicris altendorf
    Ils ont surtout enlevé le lecteur blu-ray de la PS5
    jenicris posted the 06/24/2026 at 09:11 PM
    wickette bien vu
    altendorf posted the 06/24/2026 at 09:13 PM
    wickette Ah mais bordel oui J'avais même pas capté sur le premier visuel, c'est dire
    romgamer6859 posted the 06/24/2026 at 09:15 PM
    jenicris c'est vrai que t'as des magasins qui seront bloqués si t'as pas la version plus chère ?
    jenicris posted the 06/24/2026 at 09:15 PM
    romgamer6859 t'as vu ça ou ?
    sardinecannibale posted the 06/24/2026 at 09:18 PM
    Toujours le même pour raconter des idioties pour se rassurer.
    romgamer6859 posted the 06/24/2026 at 09:22 PM
    jenicris c'est bien sûr pas lui ma source hein mdr mais il répète ce que j'ai vu


    https://x.com/Kulturlesite_/status/2069733328513646657
    romgamer6859 posted the 06/24/2026 at 09:23 PM
    jenicris https://x.com/RinoTheBouncer/status/2069778692658655555/photo/1
    jenicris posted the 06/24/2026 at 09:46 PM
    romgamer6859 rockstar dit cela :

    L'Édition Ultime de Grand Theft Auto VI enrichit cette expérience avec une collection exclusive de véhicules, d'armes, de vêtements et d'action premium, intégrée à l'histoire de Jason et Lucia.


    Donc la version Ultimate aura des éléments exclusifs ouaip. A voir comment ingame.
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