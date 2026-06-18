accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
4
❤
Likers
Who likes this ?
shanks
,
jozen15
,
a2j
,
brother
name :
Grand Theft Auto VI
platform :
PC
editor :
Rockstar Games
developer :
Rockstar Games
genre :
action
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
17
Likes
Likers
Who likes this ?
minbox
,
archesstat
,
genraltow
,
nmariodk
,
neckbreaker71
,
minx
,
raph64
,
kurosama
,
leonr4
,
torotoro59
,
pastorius
,
kevinmccallisterrr
,
celebenoit84
,
junaldinho
,
f0lky
,
metroidvania
,
snave
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
809
visites since opening :
1813338
ouroboros4
> blog
GTA VI : cover art officiel + ouverture des précommandes le 25 juin
tags :
12
Likes
Who likes this ?
korou
,
aozora78
,
simbaverin
,
bgame93
,
icebergbrulant
,
jenicris
,
walterwhite
,
dyselight
,
akinen
,
bourbon
,
jojoplay4
,
junaldinho
posted the 06/18/2026 at 01:09 PM by
ouroboros4
comments (
35
)
jenicris
posted
the 06/18/2026 at 01:11 PM
Plus de report donc. Juste parfait.
ouroboros4
posted
the 06/18/2026 at 01:11 PM
jenicris
Yes
masharu
posted
the 06/18/2026 at 01:11 PM
marcus62
posted
the 06/18/2026 at 01:14 PM
GOTY en vue
J’ai adoré Vice City et GTA IV mais je n’ai pas accroché à San Andreas et à GTA V… mais j’attends ce 6e opus avec une grande impatience.
Vivement qu’on puisse voir du gameplay !
heracles
posted
the 06/18/2026 at 01:16 PM
Le trailer 3 va donc bientôt débouler
altendorf
posted
the 06/18/2026 at 01:19 PM
ENFIN.
rider288
posted
the 06/18/2026 at 01:20 PM
J'ai toujours préféré Red Dead à GTA, mais il sera mien quand même.
ratchet
posted
the 06/18/2026 at 01:21 PM
Yeah
rogeraf
posted
the 06/18/2026 at 01:25 PM
Ca me fait une "belle jambe" cette jaquette, demain la face arriere (version hot petits coquins)
ravyxxs
posted
the 06/18/2026 at 01:25 PM
Pour ceux et celles qui n'ont pas remarqué, mais tradition oblige, on a toujours l'hélicoptère sur le coin à gauche
C'est une cover art en hommage à Vice City. On a deux images quasi similaire à Vice City.
vers0
posted
the 06/18/2026 at 01:30 PM
Mais du coup lancement 100% demat ou il y aura aussi la physique Day one ?
calishnikov
posted
the 06/18/2026 at 01:31 PM
CP Pose.
Vacances du 18/11 au soir jusqu’au 30/11.
jenicris
posted
the 06/18/2026 at 01:32 PM
vers0
le sois disant full demat a été démentie par Take Two. De plus plusieurs enseignes préparent les preco officiellement pour le 25
captainjuu
posted
the 06/18/2026 at 01:33 PM
C'était mieux avant
jenicris
posted
the 06/18/2026 at 01:34 PM
vers0
de plus dans l'annonce officielle y a marqué :
at other select retailers.
shambala93
posted
the 06/18/2026 at 01:36 PM
On va rallumer la PS5 cet hiver
hypermario
posted
the 06/18/2026 at 01:38 PM
Je vois pas GKC, super !
xynot
posted
the 06/18/2026 at 01:39 PM
Ça va claquer tous mes points MS Rewards pour l'avoir gratos
bigb0ss
posted
the 06/18/2026 at 01:40 PM
Day one sur Xbox
patrickleclairvoyant
posted
the 06/18/2026 at 01:42 PM
Un petit trailer ce week-end svp
raioh
posted
the 06/18/2026 at 01:43 PM
On va se régaler quand même
J'men branle à chaque fois pendant des années, même après l'annonce, mais comme ça sort tous les 10 ans maintenant, on se retrouve toujours à avoir envie d'y jouer quand ça sort enfin
brook1
posted
the 06/18/2026 at 01:44 PM
J'espère que les serveurs vont tenir.
walterwhite
posted
the 06/18/2026 at 01:44 PM
Cette attente interminable touche à sa fin
ouroboros4
posted
the 06/18/2026 at 01:45 PM
walterwhite
On attendra de l'avoir dans les mains histoire d'être certain
vers0
posted
the 06/18/2026 at 01:55 PM
jenicris
cool merci pour la précision
walterwhite
posted
the 06/18/2026 at 01:56 PM
ouroboros4
Y’a plus de ralentir, c’est la bonne
perse9
posted
the 06/18/2026 at 02:11 PM
restons mesuré les amis, attendons de voir une vraie vidéo de gameplay.
snave
posted
the 06/18/2026 at 03:17 PM
Le mastodonte arrive. Hâte de voir ce que le monde ouvert va apporter en termes de réalisme, de détails, d'activités/mini-jeux, de même que les missions du mode histoire, et de voir à quel point Rockstar a été créatif et inventif sur ce point.
Bref, hyper hâte de voir tout ça.
losz
posted
the 06/18/2026 at 03:30 PM
La claque de la gen, putain j'ai hâte.
kevisiano
posted
the 06/18/2026 at 03:43 PM
ravyxxs
après "la daronne qui passe comme par hasard devant l'écran de chargement", maintenant c'est la cover du jeu
jaysennnin
posted
the 06/18/2026 at 05:05 PM
du coup qui a les droits marketing ? xbox ou playstation ?
simbaverin
posted
the 06/18/2026 at 05:38 PM
jaysennnin
PlayStation. C’est officiel non ?
jaysennnin
posted
the 06/18/2026 at 05:51 PM
simbaverin
tu es sûr de ça ?
simbaverin
posted
the 06/18/2026 at 05:59 PM
jaysennnin
Non je suis pas sur. Mais il y avait pas l’annonce ? C’est le président de Take Two qui l’avait dit je crois.
judebox
posted
the 06/18/2026 at 08:12 PM
Toujours rien concernant la version PC.
Il faudra attendre 1 an de plus sans doute...
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
J’ai adoré Vice City et GTA IV mais je n’ai pas accroché à San Andreas et à GTA V… mais j’attends ce 6e opus avec une grande impatience.
Vivement qu’on puisse voir du gameplay !
C'est une cover art en hommage à Vice City. On a deux images quasi similaire à Vice City.
Vacances du 18/11 au soir jusqu’au 30/11.
at other select retailers.
J'men branle à chaque fois pendant des années, même après l'annonce, mais comme ça sort tous les 10 ans maintenant, on se retrouve toujours à avoir envie d'y jouer quand ça sort enfin
Bref, hyper hâte de voir tout ça.
Il faudra attendre 1 an de plus sans doute...