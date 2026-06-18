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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
GTA VI : cover art officiel + ouverture des précommandes le 25 juin


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    korou, aozora78, simbaverin, bgame93, icebergbrulant, jenicris, walterwhite, dyselight, akinen, bourbon, jojoplay4, junaldinho
    posted the 06/18/2026 at 01:09 PM by ouroboros4
    comments (35)
    jenicris posted the 06/18/2026 at 01:11 PM
    Plus de report donc. Juste parfait.
    ouroboros4 posted the 06/18/2026 at 01:11 PM
    jenicris Yes
    masharu posted the 06/18/2026 at 01:11 PM
    marcus62 posted the 06/18/2026 at 01:14 PM
    GOTY en vue

    J’ai adoré Vice City et GTA IV mais je n’ai pas accroché à San Andreas et à GTA V… mais j’attends ce 6e opus avec une grande impatience.

    Vivement qu’on puisse voir du gameplay !
    heracles posted the 06/18/2026 at 01:16 PM
    Le trailer 3 va donc bientôt débouler
    altendorf posted the 06/18/2026 at 01:19 PM
    ENFIN.
    rider288 posted the 06/18/2026 at 01:20 PM
    J'ai toujours préféré Red Dead à GTA, mais il sera mien quand même.
    ratchet posted the 06/18/2026 at 01:21 PM
    Yeah
    rogeraf posted the 06/18/2026 at 01:25 PM
    Ca me fait une "belle jambe" cette jaquette, demain la face arriere (version hot petits coquins)
    ravyxxs posted the 06/18/2026 at 01:25 PM
    Pour ceux et celles qui n'ont pas remarqué, mais tradition oblige, on a toujours l'hélicoptère sur le coin à gauche

    C'est une cover art en hommage à Vice City. On a deux images quasi similaire à Vice City.
    vers0 posted the 06/18/2026 at 01:30 PM
    Mais du coup lancement 100% demat ou il y aura aussi la physique Day one ?
    calishnikov posted the 06/18/2026 at 01:31 PM
    CP Pose.
    Vacances du 18/11 au soir jusqu’au 30/11.
    jenicris posted the 06/18/2026 at 01:32 PM
    vers0 le sois disant full demat a été démentie par Take Two. De plus plusieurs enseignes préparent les preco officiellement pour le 25
    captainjuu posted the 06/18/2026 at 01:33 PM
    C'était mieux avant
    jenicris posted the 06/18/2026 at 01:34 PM
    vers0 de plus dans l'annonce officielle y a marqué :

    at other select retailers.
    shambala93 posted the 06/18/2026 at 01:36 PM
    On va rallumer la PS5 cet hiver
    hypermario posted the 06/18/2026 at 01:38 PM
    Je vois pas GKC, super !
    xynot posted the 06/18/2026 at 01:39 PM
    Ça va claquer tous mes points MS Rewards pour l'avoir gratos
    bigb0ss posted the 06/18/2026 at 01:40 PM
    Day one sur Xbox
    patrickleclairvoyant posted the 06/18/2026 at 01:42 PM
    Un petit trailer ce week-end svp
    raioh posted the 06/18/2026 at 01:43 PM
    On va se régaler quand même
    J'men branle à chaque fois pendant des années, même après l'annonce, mais comme ça sort tous les 10 ans maintenant, on se retrouve toujours à avoir envie d'y jouer quand ça sort enfin
    brook1 posted the 06/18/2026 at 01:44 PM
    J'espère que les serveurs vont tenir.
    walterwhite posted the 06/18/2026 at 01:44 PM
    Cette attente interminable touche à sa fin
    ouroboros4 posted the 06/18/2026 at 01:45 PM
    walterwhite On attendra de l'avoir dans les mains histoire d'être certain
    vers0 posted the 06/18/2026 at 01:55 PM
    jenicris cool merci pour la précision
    walterwhite posted the 06/18/2026 at 01:56 PM
    ouroboros4 Y’a plus de ralentir, c’est la bonne
    perse9 posted the 06/18/2026 at 02:11 PM
    restons mesuré les amis, attendons de voir une vraie vidéo de gameplay.
    snave posted the 06/18/2026 at 03:17 PM
    Le mastodonte arrive. Hâte de voir ce que le monde ouvert va apporter en termes de réalisme, de détails, d'activités/mini-jeux, de même que les missions du mode histoire, et de voir à quel point Rockstar a été créatif et inventif sur ce point.

    Bref, hyper hâte de voir tout ça.
    losz posted the 06/18/2026 at 03:30 PM
    La claque de la gen, putain j'ai hâte.
    kevisiano posted the 06/18/2026 at 03:43 PM
    ravyxxs après "la daronne qui passe comme par hasard devant l'écran de chargement", maintenant c'est la cover du jeu
    jaysennnin posted the 06/18/2026 at 05:05 PM
    du coup qui a les droits marketing ? xbox ou playstation ?
    simbaverin posted the 06/18/2026 at 05:38 PM
    jaysennnin PlayStation. C’est officiel non ?
    jaysennnin posted the 06/18/2026 at 05:51 PM
    simbaverin tu es sûr de ça ?
    simbaverin posted the 06/18/2026 at 05:59 PM
    jaysennnin Non je suis pas sur. Mais il y avait pas l’annonce ? C’est le président de Take Two qui l’avait dit je crois.
    judebox posted the 06/18/2026 at 08:12 PM
    Toujours rien concernant la version PC.
    Il faudra attendre 1 an de plus sans doute...
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