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negan
> blog
J'espere que Compulsion Games en profitera pour
Remercier Sweet Baby vu qu'ils sont carrément créditer dans le jeu
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posted the 06/15/2026 at 08:38 PM by
negan
comments (
13
)
spartan1985
posted
the 06/15/2026 at 08:44 PM
Et remercier leur raciste de community manager.
negan
posted
the 06/15/2026 at 08:45 PM
spartan1985
51love
posted
the 06/15/2026 at 08:50 PM
Sur le site web de sweet baby :
we are storytellers who can take your project to the next level.
Ils ont parfaitement raison, ce qu'ils ont oublié de préciser c'est qu'avec eux, le prochain level c'est la niche
negan
posted
the 06/15/2026 at 08:51 PM
51love
51love
ravyxxs
posted
the 06/15/2026 at 08:52 PM
Imagine ils sont aussi dans Eday ? Non parce que X commence doucement à montrer des gueules et des textes liées au lobby en question. Perso je m'en cogne, mais SB a le bras long, donc si même Coaliation peuvent pas leur échapper, c'est qui ces gens ? Une mafia ou quoi ??
negan
posted
the 06/15/2026 at 08:55 PM
ravyxxs
Il y a un trans a la prod sur les Gears depuis le 4 et il y a aucun forcing.
D'ailleurs dans les romans et les jeux les femmes on de base une grosse place, pour le coup c'est juste naturel
nobleswan
posted
the 06/15/2026 at 09:01 PM
Qu'ils ferment bien leur portes ceux là.
ravyxxs
posted
the 06/15/2026 at 09:03 PM
negan
Ah ok
taiko
posted
the 06/15/2026 at 09:04 PM
negan
je vois pas le rapport entre le fait qu'il y ait une trans et pas de forcing... Au contraire même...
Si tu vas par là dragon age inquisition non plus
abookhouseboy
posted
the 06/15/2026 at 09:19 PM
Apparemment, les personnages de South of midnight se sont fait "remplacés" après l'implication de SweetBaby.
Faudra faire une étude sur le nombre de flops, de studios fermés et de développeurs licenciés après l'intervention de cette firme, capable de changer l'or en merde.
https://www.reddit.com/r/KotakuInAction/comments/1bq33xr/grummz_claims_he_spoke_to_exdevs_at_compulsion/
kikoo31
posted
the 06/15/2026 at 09:25 PM
Trump ne sert à rien
je croyais qu il alllait suppr tout ça
akinen
posted
the 06/15/2026 at 10:21 PM
abookhouseboy
après avoir fait le jeu, tous les hommes sont menteur, lache, fous ou mauvais, toutes les femmes sont bien sauf une, la méchante.
Je caricature mais de mémoire, je ne trouve rien pouvant contredire ce constat.
Tous les blancs sont debiles ou mauvais, tous les noirs sont des victimes ou des incompris.
J’suis noir, ma femme aussi et ça nous a pourtant fatigué à force. Si c’était bien ecrit (ex: sinners) mais non, c’est plat et sans subtilité. Tu trouveras le même constat dans certains tests
edarn
posted
the 06/16/2026 at 01:28 AM
abookhouseboy
J'ai bien aimé le jeu. J'ai rien vu de woke dedans...
Les blancs, les noirs... Dedans, tout le monde en prend pour son grade.
Et oui, de base, l'héroïne était blanche mais évoluer dans un monde de voodoo, magie noire etc... Dans les bayous de la Louisiane, où il y a une forte population de créoles...
Franchement... le "raceswap" était justifié.
Mon seul regret dans le jeu, le stop-motion à peine visible... Alors qu'à la base, le jeu devait être en stop-motion.
Le jeu dans son gameplay, fait très vibe jeu à l'ancienne... Simplement, parcourir les niveaux en plateforming.
Mais gros shitstorm à cause de Sweetbaby Inc. et la community manager.
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Ils ont parfaitement raison, ce qu'ils ont oublié de préciser c'est qu'avec eux, le prochain level c'est la niche
D'ailleurs dans les romans et les jeux les femmes on de base une grosse place, pour le coup c'est juste naturel
Si tu vas par là dragon age inquisition non plus
Faudra faire une étude sur le nombre de flops, de studios fermés et de développeurs licenciés après l'intervention de cette firme, capable de changer l'or en merde.
https://www.reddit.com/r/KotakuInAction/comments/1bq33xr/grummz_claims_he_spoke_to_exdevs_at_compulsion/
je croyais qu il alllait suppr tout ça
Je caricature mais de mémoire, je ne trouve rien pouvant contredire ce constat.
Tous les blancs sont debiles ou mauvais, tous les noirs sont des victimes ou des incompris.
J’suis noir, ma femme aussi et ça nous a pourtant fatigué à force. Si c’était bien ecrit (ex: sinners) mais non, c’est plat et sans subtilité. Tu trouveras le même constat dans certains tests
J'ai bien aimé le jeu. J'ai rien vu de woke dedans...
Les blancs, les noirs... Dedans, tout le monde en prend pour son grade.
Et oui, de base, l'héroïne était blanche mais évoluer dans un monde de voodoo, magie noire etc... Dans les bayous de la Louisiane, où il y a une forte population de créoles...
Franchement... le "raceswap" était justifié.
Mon seul regret dans le jeu, le stop-motion à peine visible... Alors qu'à la base, le jeu devait être en stop-motion.
Le jeu dans son gameplay, fait très vibe jeu à l'ancienne... Simplement, parcourir les niveaux en plateforming.
Mais gros shitstorm à cause de Sweetbaby Inc. et la community manager.