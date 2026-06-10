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aeris201 > blog
[Xenoblade Genesis] Deux personnalités pour le design des persos





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    link49, eruroraito7
    posted the 06/10/2026 at 07:18 AM by aeris201
    comments (7)
    pyrogas posted the 06/10/2026 at 07:23 AM
    Je me demande bien où est passé le talent de ces artistes... C'est générique à mort. Je suis tellement déçu.
    djfab posted the 06/10/2026 at 07:29 AM
    Déçu aussi de ce nouveau xeno, je m'attendais à mieux avec le changement de machine.
    eruroraito7 posted the 06/10/2026 at 07:31 AM
    Moi j'aime beaucoup
    shambala93 posted the 06/10/2026 at 07:37 AM
    Quand même pas dingue les charadesign des jrpg depuis quelques temps. C’est générique à souhait, des copies de copies, tous interchangeables.
    ratchet posted the 06/10/2026 at 07:39 AM
    Les nouveaux persos sont horribles…
    aeris201 posted the 06/10/2026 at 07:47 AM
    ratchet J'espère que tu plaisantes.

    Les nouveaux persos sont superbes
    baalmung posted the 06/10/2026 at 08:02 AM
    le premier xeno qui ne fait pas vibrer à son annonce, tout semble générique dedans et vu dans les jrpg depuis 15 ans, l'académie (on soufle c'est encore le même truc, entre fire emblem et les kiseki...), les kizoku vs les roturiers ( encore le même trope usé jusqu'à la corde) et le design qui ne brillent pas par son originalité et semble sortie de n'importe quelle prod jap du moment, le medfan jap qui n'aide pas. L'impression d'avoir vu déjà mille fois le jeu en trailer ça m'agace prodigieusement. Bref deception sur la presentation mais on fait confiance au studio et on espère que ce trailer sera être juste un bout et qu'on pourra voir d'autre chose ( ou peut être autre chose que du medfan générique)
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