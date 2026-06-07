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Persona 5 Royal
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name : Persona 5 Royal
platform : PC
editor : Atlus
developer : Atlus
genre : RPG
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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yanssou
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Un teaser pour Persona 6 !


Un tout premier teaser intriguant pour Persona 6 qui confirme sa couleur phare le vert en attendant plus d'info concrète.
https://www.youtube.com/watch?v=9lwef2jan-Q
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    posted the 06/07/2026 at 06:00 PM by yanssou
    comments (17)
    korou posted the 06/07/2026 at 06:01 PM
    C’est tellement chiant ce type d’annonce on a rien pour se donner une idée…
    noishe posted the 06/07/2026 at 06:02 PM
    On dirait qu'en terme d'ambiance ça retourne aux sources SMT, très hâte d'en voir plus
    shambala93 posted the 06/07/2026 at 06:03 PM
    Aucun intérêt ce genre d’annonce.
    kinectical posted the 06/07/2026 at 06:04 PM
    korou le truc de merde en bas de l’écran “in game” jerry comme un porc à cette merde
    noishe posted the 06/07/2026 at 06:05 PM
    shambala93 korou C'est pour reprendre un peu le dessus par rapport aux leaks qu'il y a eu je suppose. Et pour éviter d'éclipser la sortie de Persona 4 Revival
    liberty posted the 06/07/2026 at 06:06 PM
    shambala93 korou noishe kinectical Atlus Fonctionne avec la couleur pour les Persona. Ce couleur Slime verdâtre signifie pleins de chose. Vous verrez qu'ils vont plus tard parler de ça, des thèmes abordés...
    yanssou posted the 06/07/2026 at 06:06 PM
    korou shambala93 ça a toujours été le cas, comme pour Persona 5 à l'époque avec son teaser.
    shinz0 posted the 06/07/2026 at 06:07 PM
    Les leaks avaient raison sur la couleur vert
    redxiii102 posted the 06/07/2026 at 06:08 PM
    Ils nous ont fait une Metroid prime 4
    shambala93 posted the 06/07/2026 at 06:09 PM
    yanssou liberty noishe
    Peu importe en 2026, aucun intérêt ! Soit tu as du biscuit soit tu rentres chez toi.
    yanssou posted the 06/07/2026 at 06:10 PM
    shambala93 va dire ça à Square c'est le haut du panier
    liberty posted the 06/07/2026 at 06:10 PM
    shambala93 je suis d'accord qu'il manquait la présentation de l'héroïne ou héro, ou d'une Année mdr. Ça ce trouve c'est 2028
    churos45 posted the 06/07/2026 at 06:11 PM
    ça m'a jamais hype les teaser, je m'en fou du logo ou de la typo
    brook1 posted the 06/07/2026 at 06:17 PM
    C'est du niveau du jpeg metroid 4
    ravyxxs posted the 06/07/2026 at 06:21 PM
    2028 donc,pas terrible. Chaque année ça abuse de Persona 5,et là, ça te sort un teaser, bref salut.

    shambala93 2026 et ça existe toujours, pourquoi venir au show au final
    keiku posted the 06/07/2026 at 06:22 PM
    un cimetiere et un logo et rien d'autre on attendra d'en voir plus, j'ai l'impression que ca va encore être une thématique sur le suicide
    korou posted the 06/07/2026 at 06:25 PM
    kinectical La blague sans deconner

    noishe yanssou ok mais ça reste une mauvaise méthode je trouve. Plus qu’à attendre maintenant
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