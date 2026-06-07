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yanssou
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Un teaser pour Persona 6 !
Un tout premier teaser intriguant pour Persona 6 qui confirme sa couleur phare le vert en attendant plus d'info concrète.
https://www.youtube.com/watch?v=9lwef2jan-Q
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posted the 06/07/2026 at 06:00 PM by
yanssou
comments (
17
)
korou
posted
the 06/07/2026 at 06:01 PM
C’est tellement chiant ce type d’annonce
on a rien pour se donner une idée…
noishe
posted
the 06/07/2026 at 06:02 PM
On dirait qu'en terme d'ambiance ça retourne aux sources SMT, très hâte d'en voir plus
shambala93
posted
the 06/07/2026 at 06:03 PM
Aucun intérêt ce genre d’annonce.
kinectical
posted
the 06/07/2026 at 06:04 PM
korou
le truc de merde en bas de l’écran “in game”
jerry comme un porc à cette merde
noishe
posted
the 06/07/2026 at 06:05 PM
shambala93
korou
C'est pour reprendre un peu le dessus par rapport aux leaks qu'il y a eu je suppose. Et pour éviter d'éclipser la sortie de Persona 4 Revival
liberty
posted
the 06/07/2026 at 06:06 PM
shambala93
korou
noishe
kinectical
Atlus Fonctionne avec la couleur pour les Persona. Ce couleur Slime verdâtre signifie pleins de chose. Vous verrez qu'ils vont plus tard parler de ça, des thèmes abordés...
yanssou
posted
the 06/07/2026 at 06:06 PM
korou
shambala93
ça a toujours été le cas, comme pour Persona 5 à l'époque avec son teaser.
shinz0
posted
the 06/07/2026 at 06:07 PM
Les leaks avaient raison sur la couleur vert
redxiii102
posted
the 06/07/2026 at 06:08 PM
Ils nous ont fait une Metroid prime 4
shambala93
posted
the 06/07/2026 at 06:09 PM
yanssou
liberty
noishe
Peu importe en 2026, aucun intérêt ! Soit tu as du biscuit soit tu rentres chez toi.
yanssou
posted
the 06/07/2026 at 06:10 PM
shambala93
va dire ça à Square c'est le haut du panier
liberty
posted
the 06/07/2026 at 06:10 PM
shambala93
je suis d'accord qu'il manquait la présentation de l'héroïne ou héro, ou d'une Année mdr. Ça ce trouve c'est 2028
churos45
posted
the 06/07/2026 at 06:11 PM
ça m'a jamais hype les teaser, je m'en fou du logo ou de la typo
brook1
posted
the 06/07/2026 at 06:17 PM
C'est du niveau du jpeg metroid 4
ravyxxs
posted
the 06/07/2026 at 06:21 PM
2028 donc,pas terrible. Chaque année ça abuse de Persona 5,et là, ça te sort un teaser, bref salut.
shambala93
2026 et ça existe toujours, pourquoi venir au show au final
keiku
posted
the 06/07/2026 at 06:22 PM
un cimetiere et un logo et rien d'autre on attendra d'en voir plus, j'ai l'impression que ca va encore être une thématique sur le suicide
korou
posted
the 06/07/2026 at 06:25 PM
kinectical
La blague sans deconner
noishe
yanssou
ok mais ça reste une mauvaise méthode je trouve. Plus qu’à attendre maintenant
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Peu importe en 2026, aucun intérêt ! Soit tu as du biscuit soit tu rentres chez toi.
shambala93 2026 et ça existe toujours, pourquoi venir au show au final
noishe yanssou ok mais ça reste une mauvaise méthode je trouve. Plus qu’à attendre maintenant