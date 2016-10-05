Une nouvelle vidéo a révélé une foule d'informations inédites et passionnantes sur la version originale et abandonnée d'Uncharted 4, écrite par Amy Hennig. Pour rappel, Amy Hennig était la scénariste et directrice créative des trois premiers jeux Uncharted. Elle travaillait sur un quatrième opus pour la PS4, mais a brusquement quitté le projet début 2014 et a été remplacée par Bruce Straley et Neil Druckmann.Des rumeurs concernant les raisons exactes de son départ circulent depuis des années, mais Gabriel Betancourt, ancien employé de Naughty Dog, a récemment suggéré au youtubeur Kiwi Talkz que la version du jeu proposée par Hennig ne répondait simplement pas aux exigences internes. Sony aurait alors menacé de retirer son financement si la situation ne s'améliorait pas, et c'est à ce moment-là que Druckmann et Straley ont pris les rênes du projet. En 2021, Nolan North, l'interprète de Nathan Drake, a déclaré que huit mois de travail sur Uncharted 4 avaient été perdus suite à ce changement.Pendant des années, les fans se sont donc demandé à quoi aurait ressemblé Uncharted 4 si Hennig était restée aux commandes. Une nouvelle vidéo du YouTubeur Thekempy révèle ainsi de nombreuses informations sur le projet, notamment des modifications apportées à l'histoire, du contenu coupé au montage, et bien plus encore. L'intrigue générale reste similaire à la version finale : Nathan et ses amis partent à la recherche du trésor perdu d'Henry Avery tout en gérant le retour de son frère disparu depuis longtemps. Rafe demeurait l'antagoniste, même s'il aurait été interprété par Alan Tudyk.Résultat, ç sa sortie, Uncharted 4 s'est vendu à plus de 2,7 millions d'exemplaires dès sa première semaine et a été acclamé par la critique, remportant au passage de nombreux prix. Ceci dit, il est toujours intéressant d'imaginer à quoi le jeu aurait pu ressembler et d'en comparer les différentes versions potentielles. Impossible de savoir laquelle aurait été la meilleure d'ailleurs, car si une idée peut être excellente sur le papier, elle peut aussi être mal exécutée. Quoi qu'il en soit, on vous recommande vivement de regarder la vidéo de Thekempy : une exploration fascinante et approfondie de l'une des plus grandes histoires alternatives du jeu vidéo.