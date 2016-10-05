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Uncharted 4 : A Thief's End
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name : Uncharted 4 : A Thief's End
platform : PlayStation 4
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Naughty Dog
genre : action-aventure
multiplayer : oui
european release date : 05/10/2016
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ouroboros4
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Une vidéo sur Uncharted 4 révèle des détails sur la version abandonnée d'Amy Hennig


Une nouvelle vidéo a révélé une foule d'informations inédites et passionnantes sur la version originale et abandonnée d'Uncharted 4, écrite par Amy Hennig. Pour rappel, Amy Hennig était la scénariste et directrice créative des trois premiers jeux Uncharted. Elle travaillait sur un quatrième opus pour la PS4, mais a brusquement quitté le projet début 2014 et a été remplacée par Bruce Straley et Neil Druckmann.

Des rumeurs concernant les raisons exactes de son départ circulent depuis des années, mais Gabriel Betancourt, ancien employé de Naughty Dog, a récemment suggéré au youtubeur Kiwi Talkz que la version du jeu proposée par Hennig ne répondait simplement pas aux exigences internes. Sony aurait alors menacé de retirer son financement si la situation ne s'améliorait pas, et c'est à ce moment-là que Druckmann et Straley ont pris les rênes du projet. En 2021, Nolan North, l'interprète de Nathan Drake, a déclaré que huit mois de travail sur Uncharted 4 avaient été perdus suite à ce changement.

Pendant des années, les fans se sont donc demandé à quoi aurait ressemblé Uncharted 4 si Hennig était restée aux commandes. Une nouvelle vidéo du YouTubeur Thekempy révèle ainsi de nombreuses informations sur le projet, notamment des modifications apportées à l'histoire, du contenu coupé au montage, et bien plus encore. L'intrigue générale reste similaire à la version finale : Nathan et ses amis partent à la recherche du trésor perdu d'Henry Avery tout en gérant le retour de son frère disparu depuis longtemps. Rafe demeurait l'antagoniste, même s'il aurait été interprété par Alan Tudyk.



Cependant, là où les choses diffèrent, c'est au niveau du déroulement de l'histoire. Par exemple, Charlie Cutter aurait fait son retour, Sam aurait été un antagoniste plus important que dans le jeu original, et les joueurs auraient pu incarner Sully ainsi que le légendaire pirate Henry Avery. Mais le changement le plus important résidait sans doute dans la refonte radicale du gameplay d'Uncharted envisagée par Hennig et son équipe.

Les trois premiers opus d'Uncharted ont été critiqués pour la violence avec laquelle Nathan Drake massacrait des gens sans le moindre scrupule. Ce niveau de violence semblait déconnecté de l'histoire et des personnages, ce qui a poussé Hennig à proposer une solution alternative : privilégier le corps à corps et réduire l'importance des armes à feu. Or, le gameplay d'Uncharted 4 est sans doute le meilleur de la série, grâce à la possibilité de courir et de tirer avec fluidité, ainsi qu'à la possibilité d'utiliser des armes à feu tout en se balançant en grappin

Résultat, ç sa sortie, Uncharted 4 s'est vendu à plus de 2,7 millions d'exemplaires dès sa première semaine et a été acclamé par la critique, remportant au passage de nombreux prix. Ceci dit, il est toujours intéressant d'imaginer à quoi le jeu aurait pu ressembler et d'en comparer les différentes versions potentielles. Impossible de savoir laquelle aurait été la meilleure d'ailleurs, car si une idée peut être excellente sur le papier, elle peut aussi être mal exécutée. Quoi qu'il en soit, on vous recommande vivement de regarder la vidéo de Thekempy : une exploration fascinante et approfondie de l'une des plus grandes histoires alternatives du jeu vidéo.
https://fr.ign.com/uncharted-ps4/88382/une-video-sur-uncharted-4-revele-enfin-des-details-sur-la-version-abandonnee-damy-hennig
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    adamjensen
    posted the 05/13/2026 at 12:57 PM by ouroboros4
    comments (8)
    adamjensen posted the 05/13/2026 at 01:06 PM
    Malgré ça, j’ai quand même adoré Uncharted 4 ainsi que les trois premiers.
    Mais Druckman est l’une des pires choses arrivées à Naughty Dog, qui est devenue une immonde chiasse aujourd’hui en grande partie à cause de lui.

    C’est néanmoins intéressant de savoir tout ça.
    sosky posted the 05/13/2026 at 01:11 PM
    adamjensen Pourquoi pire chose ?

    - Uncharted 4 : immense succès
    - TLOU : immense succès
    - TLOU 2 : immense succès
    zekk posted the 05/13/2026 at 01:13 PM
    Comme quoi, la version d'Adams dénaturais + Les Uncharted que celle de Druckman

    adamjensen

    sosky naturellement c'est une critique "idéologique" et non pas ludique
    altendorf posted the 05/13/2026 at 01:14 PM
    Amy Hennig a surtout pris la grosse tête chez ND et quand on voit que derrière ses derniers projets dans l'industrie n'ont jamais vu le jour ou patinent, on comprend mieux pourquoi.

    adamjensen
    zekk posted the 05/13/2026 at 01:19 PM
    altendorf On peut même remercier Druckman d'avoir rempli le flambeau après un épisode 3 qui sans être mauvais n'était pas au niveau attendu
    shinz0 posted the 05/13/2026 at 01:20 PM
    adamjensen n’importe quoi
    22 posted the 05/13/2026 at 01:25 PM
    "Les trois premiers opus d'Uncharted ont été critiqués pour la violence avec laquelle Nathan Drake massacrait des gens sans le moindre scrupule. "




    sosky Succès ne rime pas avec qualités. Globalement tous les jeux ND sont bons mais persso U4 est le moins de la saga, même Lost Legacy est meilleur, quand a TLOU2, alors la...le premier l'enterre vivant

    zekk c'est marrant parce que le 3 est le meilleur pour moi ou plus précisément quand on arrive au cimetière des bateaux jusqu'au naufrage, toute cette partie est la plus "Fast & Furious" de la saga.
    zekk posted the 05/13/2026 at 01:29 PM
    22 Le trois est le moins bon de mon côté, avec un énorme problème de rythme, le 4 est au dessus de lui sur quasiment tout les points, si pas tous les points.

    Pareil pour TLOU2, c'est être un peu passé à côté du jeu...
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