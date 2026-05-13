Saros a connu un démarrage mitigé avec 22 millions de dollars de revenus grâce à plus de 300 000 unités vendues
(Saros aurait couté environ 70M d'euro à produire)
Saros est sorti sur PS5 le 30 avril, avec une période d'accès anticipé débutant deux jours plus tôt. Exclusivité PS5, il semblerait qu'elle le restera.
Nos données, publiées en même temps que Returnal, montrent que Saros se vend en réalité un peu moins bien que Returnal , malgré le fait qu'il n'y avait qu'environ 8 millions de PS5 en circulation au moment du lancement de Returnal , contre 93 millions de consoles installées pour Saros.
À première vue, ça paraît difficile. Mais c'est un peu plus complexe :
À sa sortie en avril 2021, moins de six mois après le lancement de la PS5, Returnal a comblé les premiers acheteurs de la console
(ceux qui achètent généralement beaucoup de nouveaux jeux au prix fort), impatients de trouver un titre à se mettre sous la dent. Returnal était la première grosse sortie PlayStation depuis le lancement de la console
, et elle exploitait à merveille les sensations uniques offertes par la manette DualSense et l'audio spatial. De nombreux joueurs PS5 confirmés se sont donc précipités dessus presque naturellement.
Pour Saros, c'est une autre histoire . Sorti peu après Crimson Desert, Resident Evil Requiem , Hades 2 sur PS5, Pragmata et une foule de jeux géniaux prévus pour 2026, Saros est un titre PlayStation Studios plus confidentiel. Il n'était pas question qu'il atteigne les mêmes chiffres que God of War ou Ghost of Yotei .
Bien sûr, Saros doit aussi faire face à l'immense catalogue de sorties PlayStation accumulé au fil du temps. Le nombre de PS5 installées est plus de 11 fois supérieur à ce qu'il était au lancement de Returnal, mais la part de ce public recherchant activement un nouveau titre exclusif de niche est structurellement plus faible.
Les données relatives aux utilisateurs actifs quotidiens (DAU) sont plus encourageantes.
Saros a été lancé avec environ 43 000 joueurs quotidiens le jour de son accès anticipé (29 avril), puis ce nombre est passé à 83 000 le jour de son lancement officiel (30 avril), pour atteindre un pic de près de 142 000 le 2 mai.
La courbe post-lancement s'est également bien maintenue, avec des DAU se stabilisant dans une fourchette de 115 000 à 140 000 au cours des 10 premiers jours, ne descendant sous les 100 000 qu'une seule fois (le 11 mai, à 96 000).
Le lancement de Saros met en lumière un point que nous soulevons depuis un certain temps dans cette newsletter : les joueurs PlayStation les plus passionnés constituent un public extrêmement précieux, mais limité
, et le rythme de sortie des jeux exclusifs de Sony se heurte de plus en plus aux limites de leur pouvoir d'achat
.
La semaine prochaine : Forza Horizon 6
La semaine prochaine, nous aborderons la sortie de Forza Horizon 6 sur Steam et Xbox. Rien que sur Steam, le jeu s'est déjà vendu à près de 1,2 million d'exemplaires et a généré plus de 62 millions de dollars de revenus
, alors qu'il ne sortira officiellement que le 18 mai (15 mai en accès anticipé).
https://alineaanalytics.substack.com/p/saros-sells-300k-in-its-first-two
D'ailleurs j'estimais avant de poster que les 3/4 des commentaires seront pour nous rappeler que les chiffres sont pas bons.
Dans les faits, faut il rappeler la définition d'une estimation à chaque fois ?
Dans les faits ce rype d'estimation donnent des tendances, avec des jeux la plupart du temps avec une marge d'erreur de 20%.
Donc sur Saros, mon interprétation c'est qu'au moment où l'estimation est faite, le jeu est très probablement autour des 250 a 350k ventes. La probabilité que les ventes soient au dessus de 500k est faible, et au dessu du million quasi nulle.
C'est en soit un indicateur pas si inutile a défaut de chiffre officiel