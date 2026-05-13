Saros a connu un démarrage mitigé avec 22 millions de dollars de revenus grâce à plus de 300 000 unités vendues

La semaine prochaine : Forza Horizon 6

(Saros aurait couté environ 70M d'euro à produire)Saros est sorti sur PS5 le 30 avril, avec une période d'accès anticipé débutant deux jours plus tôt. Exclusivité PS5, il semblerait qu'elle le restera.Nos données, publiées en même temps que Returnal, montrent queÀ première vue, ça paraît difficile. Mais c'est un peu plus complexe :À sa sortie en avril 2021, moins de six mois après le lancement de la PS5,(ceux qui achètent généralement beaucoup de nouveaux jeux au prix fort), impatients de trouver un titre à se mettre sous la dent., et elle exploitait à merveille les sensations uniques offertes par la manette DualSense et l'audio spatial. De nombreux joueurs PS5 confirmés se sont donc précipités dessus presque naturellement.Pour Saros, c'est une autre histoire . Sorti peu après Crimson Desert, Resident Evil Requiem , Hades 2 sur PS5, Pragmata et une foule de jeux géniaux prévus pour 2026, Saros est un titre PlayStation Studios plus confidentiel. Il n'était pas question qu'il atteigne les mêmes chiffres que God of War ou Ghost of Yotei .Bien sûr,Saros a été lancé avec environ 43 000 joueurs quotidiens le jour de son accès anticipé (29 avril), puis ce nombre est passé à 83 000 le jour de son lancement officiel (30 avril),La courbe post-lancement s'est également bien maintenue,Le lancement de Saros met en lumière un point que nous soulevons depuis un certain temps dans cette newsletter :, et le rythme de sortie des jeux exclusifs de SonyLa semaine prochaine, nous aborderons, alors qu'il ne sortira officiellement que le 18 mai (15 mai en accès anticipé).