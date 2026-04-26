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Stellar Blade
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name : Stellar Blade
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Shift Up
genre : action-aventure
other versions : PC
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ratchet
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[Perso] Platine de Pragmata + début Stellar Blade.
Petit article rapide. Histoire d’écrire un petit peu.

Tout d’abord j’ai obtenu le platine de Pragmata ce matin, j’ai mis environ 30 heures, j’ai pris mon temps lors de mon premier run pour faire le 100% et une dizaine d’heure pour le second run en difficulté lunatique.

Globalement le platine n’est pas très dur en dehors du trophée avec la difficulté maximum mais clairement rien d’insurmontable quand on maîtrise le gameplay et les quelques combinaison abusée (j’ai vaincu le boss final en même pas 2 minutes) mais en dehors de ça. Le jeu est une claque! J’ai adorer de A à Z! Une excellente surprise (je n’avais rien suivi depuis son annonce) la démo m’avait convaincu et le jeu final m’a confirmé la chose. Une petite pépite en ce début d’année bref je recommande fortement!

Du coup avant Saros, j’avais vu que l’édition ultime de Stellar Blade était en promotion sur le store (59,99 au lieu de 99,99e) j’ai toujours voulu le faire, je suis en vacance, j’ai début en fin de matinée et bordel mais qu’est-ce qu’il est bien!!! C’est propre, l’introduction est top et le gameplay impeccable! C’est super joli (avec plein de forme ) pour l’instant je suis vraiment très content de mon achat! Je vise également le platine pour celui-là je pense donc que Saros va attendre un peu avant de rejoindre mon salon du coup.

Bref j’aime énormément, même les musiques sont cool je retrouve une petite vibe Final Fantasy ce n’est pas déplaisant! Hâte de poursuivre.
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    idd
    posted the 04/26/2026 at 03:18 PM by ratchet
    comments (3)
    kisukesan posted the 04/26/2026 at 03:20 PM
    Pas besoin d'avoir tous les défis maxés c'est ça ?
    idd posted the 04/26/2026 at 03:24 PM
    GG pour ton platine, je suis en chemin de mon côté également. Il me reste à finir en lunatique, je suis au dome.
    Puis ensuite je passe à Soros jeudi.

    Tu vas enchainer 3 belles pépites

    kisukesan non juste finir l'objectif principal des 30 défis.
    rendan posted the 04/26/2026 at 03:27 PM
    GG pour le platine et éclate toi bien sur Stellar Blade c'est une merveille
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