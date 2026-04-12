Les joueurs de Starfield sur PS5 réclament des remboursements, signalant des bugs et des problèmes techniques généralisés qui rendent le jeu « injouable ».
« Depuis son lancement, j'ai subi plus de 20 plantages et gels d'image. Injouable. »
Quelques jours seulement après la sortie très attendue de Starfield sur PS5, les fans se plaignent de plantages , de gels et de problèmes de sauvegarde « totalement prévisibles » , certains qualifiant même le jeu d'« injouable » dans son état actuel.
De nombreux bugs ont été signalés par les joueurs lors du week-end de lancement de Starfield sur PS5, et beaucoup ont demandé un remboursement en raison de problèmes bloquant leur progression et rendant la sauvegarde et l'exploration quasi impossibles.
Sur un fil de discussion Reddit intitulé « Les plantages de la PS5 de base deviennent incontrôlables, le jeu est injouable », comportant des dizaines et des dizaines de commentaires, un joueur a rapporté avoir « essayé toutes les solutions proposées et gardé la désinstallation et la réinstallation pour la fin, maintenant le jeu ne se lance même plus, c'est tout simplement absurde », tandis qu'un autre a écrit : « Je ne peux même pas atterrir sur une planète ni faire quoi que ce soit d'autre que m'asseoir sur mon vaisseau, sinon le jeu plante ».
Que les joueurs utilisent une PS5 standard ou le modèle Pro, les problèmes affectent les deux consoles, et l'expérience de jeu diffère entre les versions physique et numérique reste floue. Certains suggèrent de désactiver la sauvegarde automatique , mais cela ne résout pas les problèmes pour tous les joueurs.
« Ouais, j'ai laissé tomber », explique un joueur. « J'ai appelé leur assistance technique, laissé un message et ouvert un ticket. J'ai suivi toutes les étapes de dépannage et c'est le seul jeu que je possède qui plante constamment comme ça. Je me sens vraiment arnaqué. J'ai envie d'y jouer parce que j'aime bien ce que j'ai pu essayer, mais là, c'est vraiment inadmissible. »
Un autre a déploré : « J'ai essayé toutes les solutions proposées et j'ai gardé la désinstallation et la réinstallation pour la fin, maintenant le jeu ne se lance même plus, c'est tout simplement ridicule. »
Bethesda ne semble pas avoir encore communiqué publiquement sur le sujet, mais le patch du premier jour n'a visiblement rien changé. Eurogamer a contacté Bethesda pour obtenir un commentaire.
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posted the 04/12/2026 at 08:04 PM by ouroboros4
Ces incapables quand même...
Ils sont con ou quoi ? C'est Bethesda.....
Ils devraient prendre exemple sur les studios non-Occidentaux
Bethesda sont des tanches, mais ton commentaire est à côté de la plaque.
Quoi que chez Nintendo même pas besoin de commencer le téléchargement
Sur xbox si t'as pas joué énormément (1h environ) tu te fais rembourser, après faut pas en abuser bien sûr.
les jeux eligible a un remboursement sont d'ailleurs listé il n'y a qu'a cocher et demander son remboursement puis remboursement quasi immédiat , je l'ai moi meme fait plusieurs fois , rien a voir avec les 2 autres constructeurs
ravyxxs
Le jeu tourne bien sur PC et Xbox surtout, c'est pas comme si d'emblée c'est un jeu buggué, c'est juste qu'ils ont baclé la release PS5
Des bugs j'en ai eu sur xbox série X. Des plantage, je sais plus. Mais c'etais pas injouable....
Mais techniquement le pire des 3 reste Nintendo
Mais si on se base sur les CGU chez Nintendo un achat numérique est normalement irrévocable que le téléchargement ai débuté ou non
Le jeu est moins jouable sur PS5 alors qu'il a eu toutes les MAJ que sa version Xbox à sa sortie?
Chez moi, sur SX, c'était jouable... Quelques petits trucs ci et là mais rien d'exagéré au point de demander un remboursement.