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Starfield
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name : Starfield
platform : PC
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genre : RPG
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Starfield : des joueurs PS5 demandent un remboursement
Les joueurs de Starfield sur PS5 réclament des remboursements, signalant des bugs et des problèmes techniques généralisés qui rendent le jeu « injouable ».

« Depuis son lancement, j'ai subi plus de 20 plantages et gels d'image. Injouable. »
Quelques jours seulement après la sortie très attendue de Starfield sur PS5, les fans se plaignent de plantages , de gels et de problèmes de sauvegarde « totalement prévisibles » , certains qualifiant même le jeu d'« injouable » dans son état actuel.

De nombreux bugs ont été signalés par les joueurs lors du week-end de lancement de Starfield sur PS5, et beaucoup ont demandé un remboursement en raison de problèmes bloquant leur progression et rendant la sauvegarde et l'exploration quasi impossibles.


Sur un fil de discussion Reddit intitulé « Les plantages de la PS5 de base deviennent incontrôlables, le jeu est injouable », comportant des dizaines et des dizaines de commentaires, un joueur a rapporté avoir « essayé toutes les solutions proposées et gardé la désinstallation et la réinstallation pour la fin, maintenant le jeu ne se lance même plus, c'est tout simplement absurde », tandis qu'un autre a écrit : « Je ne peux même pas atterrir sur une planète ni faire quoi que ce soit d'autre que m'asseoir sur mon vaisseau, sinon le jeu plante ».

Que les joueurs utilisent une PS5 standard ou le modèle Pro, les problèmes affectent les deux consoles, et l'expérience de jeu diffère entre les versions physique et numérique reste floue. Certains suggèrent de désactiver la sauvegarde automatique , mais cela ne résout pas les problèmes pour tous les joueurs.

« Ouais, j'ai laissé tomber », explique un joueur. « J'ai appelé leur assistance technique, laissé un message et ouvert un ticket. J'ai suivi toutes les étapes de dépannage et c'est le seul jeu que je possède qui plante constamment comme ça. Je me sens vraiment arnaqué. J'ai envie d'y jouer parce que j'aime bien ce que j'ai pu essayer, mais là, c'est vraiment inadmissible. »

Un autre a déploré : « J'ai essayé toutes les solutions proposées et j'ai gardé la désinstallation et la réinstallation pour la fin, maintenant le jeu ne se lance même plus, c'est tout simplement ridicule. »

Bethesda ne semble pas avoir encore communiqué publiquement sur le sujet, mais le patch du premier jour n'a visiblement rien changé. Eurogamer a contacté Bethesda pour obtenir un commentaire.
https://www.eurogamer.net/starfield-ps5-players-demand-refunds-reporting-widespread-bugs-and-glitches-that-leave-the-game-unplayable
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    burningcrimson
    posted the 04/12/2026 at 08:04 PM by ouroboros4
    comments (30)
    zekk posted the 04/12/2026 at 08:06 PM
    Un jeu bugthesda en gros
    apollokami posted the 04/12/2026 at 08:08 PM
    C'est une tradition, on se souvient de Skyrim version PS3
    Ces incapables quand même...
    ravyxxs posted the 04/12/2026 at 08:12 PM
    Les joueurs de Starfield sur PS5 réclament des remboursements, signalant des bugs et des problèmes techniques généralisés qui rendent le jeu « injouable ».

    Ils sont con ou quoi ? C'est Bethesda.....
    ducknsexe posted the 04/12/2026 at 08:13 PM
    Un cadeau empoisonné, merci Bethesda
    zekk posted the 04/12/2026 at 08:14 PM
    ravyxxs on aurait quand même pu imaginer un jeu mieux fignolé, on parle pas d’un nouveau jeu, mais d’un portage
    tokito posted the 04/12/2026 at 08:22 PM
    Bethesda est son moteur complètement aux fraises bourré de microchargements

    Ils devraient prendre exemple sur les studios non-Occidentaux
    walterwhite posted the 04/12/2026 at 08:30 PM
    ravyxxs T’achète un jeu, qui est sorti en 2023, la moindre des choses c’est de pouvoir y jouer convenablement sachant que les versions Xbox n’avaient pas les moindres problèmes.

    Bethesda sont des tanches, mais ton commentaire est à côté de la plaque.
    guiguif posted the 04/12/2026 at 08:30 PM
    xynot posted the 04/12/2026 at 08:33 PM
    Bah bonne chance alors, le système de remboursement du PlayStation Store est le pire de tous, juste en lançant le téléchargement du jeu tu ne peux plus te le faire rembourser.
    shambala93 posted the 04/12/2026 at 08:34 PM
    Des flemmards ! Rien que des flemmards !
    ouroboros4 posted the 04/12/2026 at 08:35 PM
    xynot comme chez Microsoft et Nintendo
    Quoi que chez Nintendo même pas besoin de commencer le téléchargement
    cail2 posted the 04/12/2026 at 08:38 PM
    Ca annonce une version Switch 2 aux petits oignons tout ça...
    zekk posted the 04/12/2026 at 08:48 PM
    ouroboros4 tu as toujours des mecs pour te faire croire que les autres sont gentils et Sony méchant, alors qu'ils font exactement la même chose
    supasaiyajin posted the 04/12/2026 at 08:59 PM
    Ils attendent le DLSS 5 pour corriger tout ça.
    keiku posted the 04/12/2026 at 09:29 PM
    c'était déja comme ca a l'époque de skyrim, mais par contre a l'époque les jeux était encore bon
    romgamer6859 posted the 04/12/2026 at 09:29 PM
    ouroboros4
    Sur xbox si t'as pas joué énormément (1h environ) tu te fais rembourser, après faut pas en abuser bien sûr.
    draven86 posted the 04/12/2026 at 09:30 PM
    XD
    skuldleif posted the 04/12/2026 at 09:30 PM
    ouroboros4 zekk non chez MS ca se fait en 3 clics c'est pour ainsi dire automatisé pour des temps de jeux raisonnable et les remboursement sont quasi immédiat

    les jeux eligible a un remboursement sont d'ailleurs listé il n'y a qu'a cocher et demander son remboursement puis remboursement quasi immédiat , je l'ai moi meme fait plusieurs fois , rien a voir avec les 2 autres constructeurs
    wickette posted the 04/12/2026 at 09:37 PM
    Ils ont utilisé le codage par assistance IA copilot de Microsoft ou quoi pour le portage

    ravyxxs
    Le jeu tourne bien sur PC et Xbox surtout, c'est pas comme si d'emblée c'est un jeu buggué, c'est juste qu'ils ont baclé la release PS5
    icebergbrulant posted the 04/12/2026 at 09:38 PM
    C’est une blague ?!
    ouken posted the 04/12/2026 at 09:42 PM
    Bethesda depuis toujours pareil genre ça fait les étonné
    jaysennnin posted the 04/12/2026 at 09:43 PM
    loooooool
    terminagore posted the 04/12/2026 at 09:43 PM
    Mouais perso pour l'instant ça se passe bien. En environ une vingtaine d'heure j'ai juste eu un freeze aujourd'hui même. Et c'est tout. Le reste du temps aucun soucis.
    cyr posted the 04/12/2026 at 09:46 PM
    Y en a qui exagère......

    Des bugs j'en ai eu sur xbox série X. Des plantage, je sais plus. Mais c'etais pas injouable....
    xynot posted the 04/12/2026 at 09:58 PM
    ouroboros4 Nope, sur Xbox si t'as en dessous d'un certain temps de jeu tu peux demander remboursement
    ouroboros4 posted the 04/12/2026 at 10:02 PM
    xynot Pas faux
    Mais techniquement le pire des 3 reste Nintendo
    tripy73 posted the 04/12/2026 at 10:06 PM
    ouroboros4 : ils ont pourtant bien remboursé les joueurs qui avaient DL la mise à jour payante de Xenoblade Chronicles X, ils le font donc bien dans certains cas.
    ouroboros4 posted the 04/12/2026 at 10:12 PM
    tripy73 comme Sony l'a déjà fait avec quelques exceptions.
    Mais si on se base sur les CGU chez Nintendo un achat numérique est normalement irrévocable que le téléchargement ai débuté ou non
    edarn posted the 04/12/2026 at 10:13 PM
    Ah bon?
    Le jeu est moins jouable sur PS5 alors qu'il a eu toutes les MAJ que sa version Xbox à sa sortie?

    Chez moi, sur SX, c'était jouable... Quelques petits trucs ci et là mais rien d'exagéré au point de demander un remboursement.
    zekk posted the 04/12/2026 at 10:16 PM
    tripy73 Tu es toujours pointilleux que dans un sens toi...
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