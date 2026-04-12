Les joueurs de Starfield sur PS5 réclament des remboursements, signalant des bugs et des problèmes techniques généralisés qui rendent le jeu « injouable ».



« Depuis son lancement, j'ai subi plus de 20 plantages et gels d'image. Injouable. »

Quelques jours seulement après la sortie très attendue de Starfield sur PS5, les fans se plaignent de plantages , de gels et de problèmes de sauvegarde « totalement prévisibles » , certains qualifiant même le jeu d'« injouable » dans son état actuel.



De nombreux bugs ont été signalés par les joueurs lors du week-end de lancement de Starfield sur PS5, et beaucoup ont demandé un remboursement en raison de problèmes bloquant leur progression et rendant la sauvegarde et l'exploration quasi impossibles.





Sur un fil de discussion Reddit intitulé « Les plantages de la PS5 de base deviennent incontrôlables, le jeu est injouable », comportant des dizaines et des dizaines de commentaires, un joueur a rapporté avoir « essayé toutes les solutions proposées et gardé la désinstallation et la réinstallation pour la fin, maintenant le jeu ne se lance même plus, c'est tout simplement absurde », tandis qu'un autre a écrit : « Je ne peux même pas atterrir sur une planète ni faire quoi que ce soit d'autre que m'asseoir sur mon vaisseau, sinon le jeu plante ».



Que les joueurs utilisent une PS5 standard ou le modèle Pro, les problèmes affectent les deux consoles, et l'expérience de jeu diffère entre les versions physique et numérique reste floue. Certains suggèrent de désactiver la sauvegarde automatique , mais cela ne résout pas les problèmes pour tous les joueurs.



« Ouais, j'ai laissé tomber », explique un joueur. « J'ai appelé leur assistance technique, laissé un message et ouvert un ticket. J'ai suivi toutes les étapes de dépannage et c'est le seul jeu que je possède qui plante constamment comme ça. Je me sens vraiment arnaqué. J'ai envie d'y jouer parce que j'aime bien ce que j'ai pu essayer, mais là, c'est vraiment inadmissible. »



Un autre a déploré : « J'ai essayé toutes les solutions proposées et j'ai gardé la désinstallation et la réinstallation pour la fin, maintenant le jeu ne se lance même plus, c'est tout simplement ridicule. »



Bethesda ne semble pas avoir encore communiqué publiquement sur le sujet, mais le patch du premier jour n'a visiblement rien changé. Eurogamer a contacté Bethesda pour obtenir un commentaire.