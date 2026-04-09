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negan
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Graveyard Keeper est disponible GRATUITEMENT sur toutes les plateformes jusqu'au 13 avril


Article a l'arrache mais en gros ils viennent d'annoncer le 2 est pour l'occasion ils offrent le 1 ( très sympa ).

C'est un jeu de gestion dans un cimetière

https://x.com/i/status/2042284623607050417
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    torotoro59, idd, sandman, cail2, burningcrimson, hyunckel, goldmen33
    posted the 04/09/2026 at 06:40 PM by negan
    comments (18)
    narukamisan posted the 04/09/2026 at 06:50 PM
    Gratuit partout mais que sur Steam .....
    torotoro59 posted the 04/09/2026 at 06:53 PM
    narukamisan non non, gratuit sur xbox je viens de le prendre. Merci negan
    derno posted the 04/09/2026 at 06:55 PM
    sur switch il est toujours à 20 euro en tout cas.
    angelsduck posted the 04/09/2026 at 06:55 PM
    narukamisan Non partout je viens de le prendre sur Play et Xbox
    negan posted the 04/09/2026 at 06:55 PM
    torotoro59 Si tu kiffe prend les dlc ils sont souvent en promotion pour rien
    mck posted the 04/09/2026 at 06:55 PM
    Super, merci pour la news. Il restera gratuit combien de temps ?
    negan posted the 04/09/2026 at 06:58 PM
    mck Jusqu'au 13 avril
    torotoro59 posted the 04/09/2026 at 06:59 PM
    negan je vais voir ça
    torotoro59 posted the 04/09/2026 at 07:00 PM
    derno les joueurs switch sont fortunés cela dit
    mck posted the 04/09/2026 at 07:49 PM
    negan D'accord merci !
    blackoojb posted the 04/09/2026 at 07:53 PM
    Merci negan
    zekk posted the 04/09/2026 at 07:56 PM
    Il est vraiment très bon !
    liberty posted the 04/09/2026 at 07:59 PM
    torotoro59 negan mck angelsduck derno narukamisan blackoojb Gratuit partout sauf sur Switch. Nintendo refuse de faire passer des jeux payant a gratuit. Il avait refusé durant le COVID que Warner offre des jeux Lego sur leur plateforme pour les enfants. Partout sauf sur Switch. Nintendo veut sont billet coûte que coûte.
    jacquescechirac posted the 04/09/2026 at 08:14 PM
    liberty vraiment des eternels fils de chien chez Nintendo c'est incroyable, et certains les applaudisse ici
    magneto860 posted the 04/09/2026 at 08:15 PM
    Jamais entendu parler, je sais pas ce que ça vaut mais je l'ai pris sur le PSN. Merci pour l'info.
    liberty posted the 04/09/2026 at 08:18 PM
    jacquescechirac Ça je l'ai compris durant le COVID. C'était ''la fin du monde'' des gosses étaient enfermés chez eux, certain avec seulement une Switch, mais non pas le droit, parce que des Japonais a l'autre bout du monde sont des putains de crevards de merde. Ça m'a marqué cette histoire. Sony offrait des jeux, Epic, Microsoft avait mis le Gamepass a 1 euros... Et Nintendo même durant la fin du monde comptait ses pièces.
    torotoro59 posted the 04/09/2026 at 08:20 PM
    liberty ah oui? Bah dis donc
    shambala93 posted the 04/09/2026 at 08:49 PM
    liberty
    Oui mais ils ont l’autre taré d’Aeris comme représentant et ça, ça vaut toutes les thunes du monde !
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