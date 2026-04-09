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negan
> blog
Graveyard Keeper est disponible GRATUITEMENT sur toutes les plateformes jusqu'au 13 avril
Article a l'arrache mais en gros ils viennent d'annoncer le 2 est pour l'occasion ils offrent le 1 ( très sympa ).
C'est un jeu de gestion dans un cimetière
https://x.com/i/status/2042284623607050417
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posted the 04/09/2026 at 06:40 PM by
negan
comments (
18
)
narukamisan
posted
the 04/09/2026 at 06:50 PM
Gratuit partout mais que sur Steam .....
torotoro59
posted
the 04/09/2026 at 06:53 PM
narukamisan
non non, gratuit sur xbox je viens de le prendre. Merci
negan
derno
posted
the 04/09/2026 at 06:55 PM
sur switch il est toujours à 20 euro en tout cas.
angelsduck
posted
the 04/09/2026 at 06:55 PM
narukamisan
Non partout je viens de le prendre sur Play et Xbox
negan
posted
the 04/09/2026 at 06:55 PM
torotoro59
Si tu kiffe prend les dlc ils sont souvent en promotion pour rien
mck
posted
the 04/09/2026 at 06:55 PM
Super, merci pour la news. Il restera gratuit combien de temps ?
negan
posted
the 04/09/2026 at 06:58 PM
mck
Jusqu'au 13 avril
torotoro59
posted
the 04/09/2026 at 06:59 PM
negan
je vais voir ça
torotoro59
posted
the 04/09/2026 at 07:00 PM
derno
les joueurs switch sont fortunés cela dit
mck
posted
the 04/09/2026 at 07:49 PM
negan
D'accord merci !
blackoojb
posted
the 04/09/2026 at 07:53 PM
Merci
negan
zekk
posted
the 04/09/2026 at 07:56 PM
Il est vraiment très bon !
liberty
posted
the 04/09/2026 at 07:59 PM
torotoro59
negan
mck
angelsduck
derno
narukamisan
blackoojb
Gratuit partout sauf sur Switch. Nintendo refuse de faire passer des jeux payant a gratuit. Il avait refusé durant le COVID que Warner offre des jeux Lego sur leur plateforme pour les enfants. Partout sauf sur Switch. Nintendo veut sont billet coûte que coûte.
jacquescechirac
posted
the 04/09/2026 at 08:14 PM
liberty
vraiment des eternels fils de chien chez Nintendo c'est incroyable, et certains les applaudisse ici
magneto860
posted
the 04/09/2026 at 08:15 PM
Jamais entendu parler, je sais pas ce que ça vaut mais je l'ai pris sur le PSN. Merci pour l'info.
liberty
posted
the 04/09/2026 at 08:18 PM
jacquescechirac
Ça je l'ai compris durant le COVID. C'était ''la fin du monde'' des gosses étaient enfermés chez eux, certain avec seulement une Switch, mais non pas le droit, parce que des Japonais a l'autre bout du monde sont des putains de crevards de merde. Ça m'a marqué cette histoire. Sony offrait des jeux, Epic, Microsoft avait mis le Gamepass a 1 euros... Et Nintendo même durant la fin du monde comptait ses pièces.
torotoro59
posted
the 04/09/2026 at 08:20 PM
liberty
ah oui? Bah dis donc
shambala93
posted
the 04/09/2026 at 08:49 PM
liberty
Oui mais ils ont l’autre taré d’Aeris comme représentant et ça, ça vaut toutes les thunes du monde !
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Oui mais ils ont l’autre taré d’Aeris comme représentant et ça, ça vaut toutes les thunes du monde !