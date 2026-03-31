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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
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ouroboros4
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GTA VI : un coût de développement(encore plus)record?
Selon un nouveau rapport, le développement total de Grand Theft Auto VI pourrait atteindre de nouveaux sommets qui donnent clairement le tournis, approchant des 3 milliards de dollars.

En septembre 2022, au moment des fameux leaks autour de GTA 6, un document financier de Take Two Interactive apparaissait dans les fuites, stipulant que l’entreprise aurait mis sur la table jusqu’à 2 milliards de dollars pour le développement du nouveau jeu de Rockstar Games. Ainsi, de nombreuses spéculations évoquaient une production à 1,5 milliard de dollars, environ, marketing compris.

Dans un nouveau rapport, Saukko505 (un créateur de contenu sur YouTube et X), la production du jeu pourrait s’élever bien au delà de ces premières estimations.


Rockstar Games : entre 3 et 5 milliards de dollars de dépenses depuis 2019


Pour parvenir à ces chiffres, Saukko505 a réalisé un assez gros travail d’investigation. Pendant ses recherches, il s’est rendu compte qu’au Royaume-Uni, un grand nombre d’états financiers sont publics. Dont, ceux de Rockstar Games. Ainsi, à partir de l’année fiscale 2020, Rockstar a unifié l’ensemble de ses entreprises dans un seul et unique rapport financier. Cela a sans doute un lien avec la création de Rockstar Studios et l’harmonisation de tous les studios pour le développement des jeux.

C’est ainsi très pratique, puisque Saukko505 a pu faire un historique des dépenses de la firme étoilée, dans l’ensemble de ses studios dans le monde entier, entre le 1er avril 2020 (début de l’année fiscale 2021) et la fin de l’année fiscale 2026 qui s’achève demain. Il a ensuite réalisé des estimations pour l’année fiscale 2027 et calculé le budget prévisionnel possible pour GTA 6.

En mettant en commun l’ensemble des documents, puis, en comptant les salaires des employés, les dépenses réalisées dans les entreprises (comme les travaux de rénovation, l’achat de matériel, etc…), Saukko505 a estimé qu’entre le 1er avril 2019 et le 1er avril 2026, Rockstar avait dépensé la coquette somme de 2 786 816 698 livres, soit, environ 3,6 milliards de dollars.
À cela, peuvent potentiellement s’ajouter les frais généraux des studios non britanniques, dont on ne sait pas réellement s’ils sont comptés ou non. C’est à partir de là que les choses deviennent un peu plus complexes et aléatoires.

Saukko505 réalise donc des estimations sur le marketing, qu’il estime à 500 millions de dollars (puisque le marketing de Red Dead Redemption 2 était estimé à 200-300 millions). Il ajoute également des estimations sur les licences musicales qui pourraient, selon lui, s’élever entre 10 et 100 millions de dollars.

Saukko505 conclut avec trois posibilités :

-L’ensemble des dépenses des studios Rockstar, entre le 1er avril 2019 et le 19 novembre 2026, seraient donc comprises entre 3,6 milliards de dollars, qui seraient le chiffre officiel.

-Ses estimations personnelles, avec les dépenses totales minimales, sans prendre en considération l’inflation et avec un taux de change favorable à la Livre sterling, seraient de 3,4 milliards de dollars.

-Son estimation haute, toujours sans l’inflation, s’élève à 5,1 milliards de dollars de dépenses au sein des studios Rockstar entre 2019 et 2026.


Quel coût précis pour le développement de GTA 6 ?


Il est extrêmement difficile de répondre avec précision à cette question. Bien que le travail de recherche de Saukko505 est très intéressant, il y a beaucoup d’estimations, d’hypothèses et d’approximatifs dans tout cela. Par exemple, devons-nous réellement compter des frais d’entreprises et d’entretien des studios, comme le changement d’un open-space, le remplacement d’une chaudière ou le réaménagement de la cuisine des employés ?

Ajoutons également que Rockstar Games ne travaille pas sur un seul et unique projet. Entre 2019 et 2026, le studio a travaillé sur la version PC de Red Dead Redemption II, de nombreuses mises à jour de GTA Online, du contenu pour Red Dead Online, le portage de GTA 5 sur PS5 et Xbox Series X/S, l’arrivée de GTA The Trilogy : The Definitive Edition et sur d’autres projets non annoncés. Il est donc aussi difficile d’estimer à combien revient tout cela et donc, ce qui est à soustraire aux chiffres trouvés par Saukko505.

De plus, il est impossible de chiffrer exactement le marketing du jeu, puisque ce dernier n’a pas encore commencé et que nous n’avons aucune idée de ce qui se prépare. La véritable chose à retenir de cette analyse, c’est qu’il y a des chances pour que le budget de GTA 6 se rapproche réellement des 2 milliards, voire des 2,5 milliards de dollars, marketing compris, et au minimum. L’estimation haute de 5 milliards semble tout de même assez improbable. Tout confirme en tout cas que la production de GTA 6 sera historique et dépassera tout ce que nous connaissons aujourd’hui en termes de divertissement, que ce soit dans le jeu vidéo et plus largement la pop culture. L’autre point important à souligner, c’est que Rockstar Games devrait rentabiliser son développement dès les premières semaines de commercialisation du jeu.


https://www.rockstarmag.fr/gta-6-le-budget-pourrait-etre-encore-plus-colossal-que-prevu-et-se-rapprocher-des-3-milliards-de-dollars/
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    posted the 03/31/2026 at 07:19 AM by ouroboros4
    comments (13)
    keiku posted the 03/31/2026 at 07:43 AM
    en tout cas il y a de forte chance que celui ci soit le dernier, succès ou non, il ne pourront de toute façon plus surenchérir sur les couts de production...

    et en dessous de 40 millions de vente pour 2 milliard de budget il ne sera pas rentable... ce qui a très peu de chance d'arriver en une gen de vente ou alors tout juste...

    on risque de voir l’éditeur s'effondrer sous son propre poid
    khazawi posted the 03/31/2026 at 07:48 AM
    Ce n'est plus un AAA mais un AAAAA à ce stade.
    keiku je suis d'accord aussi sur ce point. Va falloir vendre 40 à 50M en peu de temps, sachant que ça ne sortira que sur PS5 et Xbox Series dans un premier temps...
    keiku posted the 03/31/2026 at 07:53 AM
    khazawi En plus, 40 a 50 millions c'est juste la couverture des frais... 0 bénéfices... et sur un marché console en net baisse, depuis 10 ans...

    sans parler qu'il va en plus frapper dans les revenu de gta 5 online et donc vampiriser une partie des revenus... ca va être très compliquer je pense pour Rockstar pour la suite
    cyr posted the 03/31/2026 at 08:10 AM
    C'est rien. Ils vont vendre le jeux sur les 3 prochaines générations. Avec les gta dollars, les micro transactions, il vont se faire des coquilles en or sans apporter de nouvelle choses.......
    khazawi posted the 03/31/2026 at 08:11 AM
    keiku je comprends pas bien le délire non plus. Un jeu qui coûte déjà +500M, c'est déjà beaucoup trop et dangereux financièrement parlant.

    Même avec le PC, j'ai du mal à penser que le seuil des 40M sera atteint aussi vite.

    cyr si le jeu s'avère décevant, c'est pas certain que ce sera aussi rentable que GTA V.
    raoh38 posted the 03/31/2026 at 08:22 AM
    keiku tu oublis les micro transactions et le multi c'est se qui a fait vivre le jeu si longtemps en rapportant des milliards ces dernières années malgré que le jeu soit bradé...et puis on parle de rockstar une réserve en cash qui te permet d'encaisser au départ le cout faramineux pour engranger ensuite des benefices (je crois gta 5 en est a plus de 50 milliards de revenus) pendant de longues années.
    keiku posted the 03/31/2026 at 08:36 AM
    raoh38 oui d'accord, mais comme je dis, le online va rentrer en concurence direct avec celui de gta5... donc il ne va pas généré beaucoup plus de revenu qu'il ne génère déja

    Et les bénéfice non réinvestit sont soit taxé soit envoyer au actionnaire
    avec 2 milliard de trésorerie mais également 4 milliard de perte et 2.5 milliard de dette...

    on ne peut pas dire qu'il soit au top non plus, même s'il ne sont pas en mauvaise posture actuellement
    supasaiyajin posted the 03/31/2026 at 08:37 AM
    Je ne me fais pas de souci pour eux. Les gens iront acheter leur baguette le matin et ils reviendront avec GTA 6.
    perse9 posted the 03/31/2026 at 08:43 AM
    khazawi tu as pas du suivre mais je vais te le dire...C'est confirmé que c'est bien un AAAAA...
    shambala93 posted the 03/31/2026 at 08:52 AM
    Il sera vite rentabilisé aucun problème là dessus.
    Les coûts externalisés ne se calculent pas en additionnant.
    keiku posted the 03/31/2026 at 08:54 AM
    shambala93 Les coûts externalisés ne se calculent pas en additionnant.

    bah si littéralement...
    mrvince posted the 03/31/2026 at 08:58 AM
    Vous oubliez les ventes de RDR2 et GTA V qui continuent depuis des années... + toutes les microtransactions DLC etc sur GTA ONLINE. Pour vous ils ont aucun revenu depuis 2015 . et GTAVI va exploser les records de ventes. Bref aucun soucis pour Rockstar.
    keiku posted the 03/31/2026 at 08:59 AM
    mrvince j'ai mis les résultat de take two (donc l'entièreté de la boite) au dernier exercice juste au dessus
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