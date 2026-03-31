Selon un nouveau rapport, le développement total deEn septembre 2022, au moment des fameux leaks autour de GTA 6, un document financier de Take Two Interactive apparaissait dans les fuites, stipulant que l’entreprise aurait mis sur la table jusqu’à 2 milliards de dollars pour le développement du nouveau jeu de Rockstar Games. Ainsi, de nombreuses spéculations évoquaient une production à 1,5 milliard de dollars, environ, marketing compris.Dans un nouveau rapport, Saukko505 (un créateur de contenu sur YouTube et X), la production du jeu pourrait s’élever bien au delà de ces premières estimations.Pour parvenir à ces chiffres, Saukko505 a réalisé un assez gros travail d’investigation. Pendant ses recherches, il s’est rendu compte qu’au Royaume-Uni, un grand nombre d’états financiers sont publics. Dont, ceux de Rockstar Games. Ainsi, à partir de l’année fiscale 2020, Rockstar a unifié l’ensemble de ses entreprises dans un seul et unique rapport financier. Cela a sans doute un lien avec la création de Rockstar Studios et l’harmonisation de tous les studios pour le développement des jeux.C’est ainsi très pratique, puisque Saukko505 a pu faire un historique des dépenses de la firme étoilée, dans l’ensemble de ses studios dans le monde entier, entre le 1er avril 2020 (début de l’année fiscale 2021) et la fin de l’année fiscale 2026 qui s’achève demain. Il a ensuite réalisé des estimations pour l’année fiscale 2027 et calculé le budget prévisionnel possible pour GTA 6.En mettant en commun l’ensemble des documents, puis, en comptant les salaires des employés, les dépenses réalisées dans les entreprises (comme les travaux de rénovation, l’achat de matériel, etc…), Saukko505 a estimé qu’entre le 1er avril 2019 et le 1er avril 2026, Rockstar avait dépensé la coquette somme de 2 786 816 698 livres, soit, environ 3,6 milliards de dollars.À cela, peuvent potentiellement s’ajouter les frais généraux des studios non britanniques, dont on ne sait pas réellement s’ils sont comptés ou non. C’est à partir de là que les choses deviennent un peu plus complexes et aléatoires.Saukko505 réalise donc des estimations sur le marketing, qu’il estime à 500 millions de dollars (puisque le marketing de Red Dead Redemption 2 était estimé à 200-300 millions). Il ajoute également des estimations sur les licences musicales qui pourraient, selon lui, s’élever entre 10 et 100 millions de dollars.Saukko505 conclut avec trois posibilités :-L’ensemble des dépenses des studios Rockstar, entre le 1er avril 2019 et le 19 novembre 2026, seraient donc comprises entre 3,6 milliards de dollars, qui seraient le chiffre officiel.-Ses estimations personnelles, avec les dépenses totales minimales, sans prendre en considération l’inflation et avec un taux de change favorable à la Livre sterling, seraient de 3,4 milliards de dollars.-Son estimation haute, toujours sans l’inflation, s’élève à 5,1 milliards de dollars de dépenses au sein des studios Rockstar entre 2019 et 2026.Il est extrêmement difficile de répondre avec précision à cette question. Bien que le travail de recherche de Saukko505 est très intéressant, il y a beaucoup d’estimations, d’hypothèses et d’approximatifs dans tout cela. Par exemple, devons-nous réellement compter des frais d’entreprises et d’entretien des studios, comme le changement d’un open-space, le remplacement d’une chaudière ou le réaménagement de la cuisine des employés ?Ajoutons également que Rockstar Games ne travaille pas sur un seul et unique projet. Entre 2019 et 2026, le studio a travaillé sur la version PC de Red Dead Redemption II, de nombreuses mises à jour de GTA Online, du contenu pour Red Dead Online, le portage de GTA 5 sur PS5 et Xbox Series X/S, l’arrivée de GTA The Trilogy : The Definitive Edition et sur d’autres projets non annoncés. Il est donc aussi difficile d’estimer à combien revient tout cela et donc, ce qui est à soustraire aux chiffres trouvés par Saukko505.De plus, il est impossible de chiffrer exactement le marketing du jeu, puisque ce dernier n’a pas encore commencé et que nous n’avons aucune idée de ce qui se prépare. La véritable chose à retenir de cette analyse, c’est qu’il y a des chances pour que le budget de GTA 6 se rapproche réellement des 2 milliards, voire des 2,5 milliards de dollars, marketing compris, et au minimum. L’estimation haute de 5 milliards semble tout de même assez improbable. Tout confirme en tout cas que la production de GTA 6 sera historique et dépassera tout ce que nous connaissons aujourd’hui en termes de divertissement, que ce soit dans le jeu vidéo et plus largement la pop culture. L’autre point important à souligner, c’est que Rockstar Games devrait rentabiliser son développement dès les premières semaines de commercialisation du jeu.