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Crimson Desert : 21 min de Gameplay sur PS5 et comparo PS5/PS5 Pro


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    burningcrimson, link49
    posted the 03/20/2026 at 07:10 AM by jenicris
    comments (9)
    burningcrimson posted the 03/20/2026 at 07:34 AM
    Ça a l'air propre Poir ceux que ça intéresse, le comparo Ps5 vs Ps5 pro : https://youtu.be/hl3dKkx_wNg?si=nv7ULws6por6VgzY
    jenicris posted the 03/20/2026 at 07:36 AM
    burningcrimson je poste aussi, merci
    taiko posted the 03/20/2026 at 07:44 AM
    Je suis sur mon tél donc ça joue sur la résolution. Mais même quand ils zooment, la différence est faible non?
    goldmen33 posted the 03/20/2026 at 07:47 AM
    Le mode qualité de la PS5 au top mais 30fps sinon le mode perf fout la gerbe
    zboubi480 posted the 03/20/2026 at 08:09 AM
    D'après certains, il faut désactiver le VRR qui bloque à 1080p....l'image devrait être plus détaillée sans le VRR actif.
    azerty posted the 03/20/2026 at 08:40 AM
    Testé hier soir et ce matin. C'est propre et super beau sur PS5 ✌️
    aragami posted the 03/20/2026 at 08:44 AM
    Je confirme cest propre sur ps5 et zéro lag, un boulot plus que correct!
    tyler33 posted the 03/20/2026 at 08:59 AM
    Impressionnant

    goldmen33 si on regarde la 2eme vidéo à 4min il y a les tests de framerates, et en faite le mode quality tourne à 50fps.
    rogeraf posted the 03/20/2026 at 08:59 AM
    Vivement la version switch 2 cloud a ce niveau !
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