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jenicris
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Crimson Desert : 21 min de Gameplay sur PS5 et comparo PS5/PS5 Pro
tags :
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burningcrimson
,
link49
posted the 03/20/2026 at 07:10 AM by
jenicris
comments (
9
)
burningcrimson
posted
the 03/20/2026 at 07:34 AM
Ça a l'air propre
Poir ceux que ça intéresse, le comparo Ps5 vs Ps5 pro :
https://youtu.be/hl3dKkx_wNg?si=nv7ULws6por6VgzY
jenicris
posted
the 03/20/2026 at 07:36 AM
burningcrimson
je poste aussi, merci
taiko
posted
the 03/20/2026 at 07:44 AM
Je suis sur mon tél donc ça joue sur la résolution. Mais même quand ils zooment, la différence est faible non?
goldmen33
posted
the 03/20/2026 at 07:47 AM
Le mode qualité de la PS5 au top mais 30fps sinon le mode perf fout la gerbe
zboubi480
posted
the 03/20/2026 at 08:09 AM
D'après certains, il faut désactiver le VRR qui bloque à 1080p....l'image devrait être plus détaillée sans le VRR actif.
azerty
posted
the 03/20/2026 at 08:40 AM
Testé hier soir et ce matin. C'est propre et super beau sur PS5 ✌️
aragami
posted
the 03/20/2026 at 08:44 AM
Je confirme cest propre sur ps5 et zéro lag, un boulot plus que correct!
tyler33
posted
the 03/20/2026 at 08:59 AM
Impressionnant
goldmen33
si on regarde la 2eme vidéo à 4min il y a les tests de framerates, et en faite le mode quality tourne à 50fps.
rogeraf
posted
the 03/20/2026 at 08:59 AM
Vivement la version switch 2 cloud a ce niveau !
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goldmen33 si on regarde la 2eme vidéo à 4min il y a les tests de framerates, et en faite le mode quality tourne à 50fps.