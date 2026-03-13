Capcom
officialise l’arrivée d’autres jeux non annoncés avant la fin mars 2027
. Cette déclaration a été faite lors d’une session de questions-réponses avec les investisseurs de la firme nippone, publiée sur son site officiel.
On apprend également que Capcom
compte énormément sur les performances de Pragmata
, Monster Hunter Stories 3
et Onimusha Way of the Sword
pour sa nouvelle année fiscale.
Par ailleurs, des rumeurs insistantes évoquent l’annonce d’un nouveau Devil May Cry
afin d’accompagner la saison 2 de la série Netflix
. Dans le même temps, Resident Evil Code Veronica Remake
pourrait être révélé cette année pour une sortie prévue en 2027
. Selon Dusk Golem
, le DLC
épilogue de Resident Evil Requiem
ne gênerait en rien l’annonce du jeu et ne provoquerait aucun retard dans son officialisation.
Un programme chargé donc, avec une stratégie qui repose à la fois sur de grosses sorties et sur la fidélisation des joueurs grâce aux DLC
, aux mises à jour, aux réductions et au suivi régulier de licences majeures comme Resident Evil
, Monster Hunter
ou Street Fighter
, selon le président de Capcom
, Haruhito Tsujimoto
.
Mais BON DIEU ouais je souhaite un Dead Rising
Selon les premières rumeurs l’histoire se déroulerait à Hollywood avec un cinéaste fou comme grand méchant, ainsi que le retour de Frank West. En gros c'est la vrai suite du premier épisode.