- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
profile
Pragmata
3
Likers
name : Pragmata
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
53
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 841
visites since opening : 2600489
marchand2sable > blog
Capcom prépare plusieurs jeux non annoncés d’ici mars 2027


Capcom officialise l’arrivée d’autres jeux non annoncés avant la fin mars 2027. Cette déclaration a été faite lors d’une session de questions-réponses avec les investisseurs de la firme nippone, publiée sur son site officiel.

On apprend également que Capcom compte énormément sur les performances de Pragmata, Monster Hunter Stories 3 et Onimusha Way of the Sword pour sa nouvelle année fiscale.

Par ailleurs, des rumeurs insistantes évoquent l’annonce d’un nouveau Devil May Cry afin d’accompagner la saison 2 de la série Netflix. Dans le même temps, Resident Evil Code Veronica Remake pourrait être révélé cette année pour une sortie prévue en 2027. Selon Dusk Golem, le DLC épilogue de Resident Evil Requiem ne gênerait en rien l’annonce du jeu et ne provoquerait aucun retard dans son officialisation.

Un programme chargé donc, avec une stratégie qui repose à la fois sur de grosses sorties et sur la fidélisation des joueurs grâce aux DLC, aux mises à jour, aux réductions et au suivi régulier de licences majeures comme Resident Evil, Monster Hunter ou Street Fighter, selon le président de Capcom, Haruhito Tsujimoto.


CAPCOM - https://www.capcom.co.jp/ir/english/
    tags : capcom street fighter devil may cry dusk golem pragmata resident evil code veronica remake devil may cry 6 onimusha way of the sword new devil may cry resident evil requiem dlc dusk golem leaks monster hunter stories 3 new dead rising
    1
    Like
    Who likes this ?
    marcelpatulacci
    posted the 03/13/2026 at 03:45 PM by marchand2sable
    comments (4)
    marchand2sable posted the 03/13/2026 at 03:49 PM
    Ah oui il y a aussi Dead Rising Hollywood en rumeurs...
    marcelpatulacci posted the 03/13/2026 at 03:53 PM
    Un nouveau RE remake c'est sur a 100%

    Mais BON DIEU ouais je souhaite un Dead Rising
    wickette posted the 03/13/2026 at 03:53 PM
    L’extension MH wild surement meme si je miserai pour mi/fin 2027
    marchand2sable posted the 03/13/2026 at 03:58 PM
    marcelpatulacci

    Selon les premières rumeurs l’histoire se déroulerait à Hollywood avec un cinéaste fou comme grand méchant, ainsi que le retour de Frank West. En gros c'est la vrai suite du premier épisode.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo