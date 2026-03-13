officialise l’arrivée d’autres jeux non annoncés avant la fin. Cette déclaration a été faite lors d’une session de questions-réponses avec les investisseurs de la firme nippone, publiée sur son site officiel.On apprend également quecompte énormément sur les performances deetpour sa nouvelle année fiscale.Par ailleurs, des rumeurs insistantes évoquent l’annonce d’un nouveauafin d’accompagner la saison 2 de la série. Dans le même temps,pourrait être révélé cette année pour une sortie prévue en. Selon, leépilogue dene gênerait en rien l’annonce du jeu et ne provoquerait aucun retard dans son officialisation.Un programme chargé donc, avec une stratégie qui repose à la fois sur de grosses sorties et sur la fidélisation des joueurs grâce aux, aux mises à jour, aux réductions et au suivi régulier de licences majeures commeou, selon le président de