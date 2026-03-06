C’est moi ou le mode est méga chaud patate au début là ? Le problème, c’est que je n’ai pas fait beaucoup de défis lors de mon premier run, car je ne voulais pas voir la liste des trophées pour garder une surprise totale du jeu.Résultat, je n’ai pas eu tant d’argent que ça et j’ai surtout acheté n’importe quoi dans la boutique end game.Et donc, le premier boss était méga hardcore a cause de ça ! Je n’avais même pas de fusil à pompe contre lui, et ça s’est joué à une balle de pistolet pour le battre (mais vraiment).Grâce à cette survie, j’ai trouvé deux astuces contre lui. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a une statue à faire tomber au sol pour le faire trébucher et ensuite le spammer à la tête.L’autre astuce est de grimper sur une plate-forme en hauteur et, quand il essaie de grimper, de l’enchaîner à la Tomahawk (pas besoin de balles! ) il va tomber au sol et vous pourrez ensuite enchaîner avec une attaque aérienne (qui est juste méga classe au passage).Vu qu’il y a une deuxième plate-forme, vous pouvez faire ce stratagème deux fois.Bref, j’ai sué hier soir, mais c’était surtout parce que c’est le début du jeu et qu’on n’a pas assez d’argent pour racheter ses armes préférées (j'ai pris le Ghost a la place du fusil a pompe, grosse erreur...).Il y a des gens qui se sont retrouvés comme moi sans argent et sans ressources contre ce Chuck furax ?