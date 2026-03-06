- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
[SPOIL] Il y en a ici qui font le mode démentiel sur Resident Evil Requiem?


C’est moi ou le mode est méga chaud patate au début là ? Le problème, c’est que je n’ai pas fait beaucoup de défis lors de mon premier run, car je ne voulais pas voir la liste des trophées pour garder une surprise totale du jeu.

Résultat, je n’ai pas eu tant d’argent que ça et j’ai surtout acheté n’importe quoi dans la boutique end game.

Et donc, le premier boss était méga hardcore a cause de ça ! Je n’avais même pas de fusil à pompe contre lui, et ça s’est joué à une balle de pistolet pour le battre (mais vraiment).

Grâce à cette survie, j’ai trouvé deux astuces contre lui. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a une statue à faire tomber au sol pour le faire trébucher et ensuite le spammer à la tête.

L’autre astuce est de grimper sur une plate-forme en hauteur et, quand il essaie de grimper, de l’enchaîner à la Tomahawk (pas besoin de balles! ) il va tomber au sol et vous pourrez ensuite enchaîner avec une attaque aérienne (qui est juste méga classe au passage).

Vu qu’il y a une deuxième plate-forme, vous pouvez faire ce stratagème deux fois.

Bref, j’ai sué hier soir, mais c’était surtout parce que c’est le début du jeu et qu’on n’a pas assez d’argent pour racheter ses armes préférées (j'ai pris le Ghost a la place du fusil a pompe, grosse erreur...).

Il y a des gens qui se sont retrouvés comme moi sans argent et sans ressources contre ce Chuck furax ?
    posted the 03/06/2026 at 11:35 AM by marchand2sable
    marchand2sable posted the 03/06/2026 at 11:38 AM
    La vitesse qu’il a en démentiel par contre c’est abusé. Et j’ai voulu faire un front à la Tomahawk quand je n’avais plus de balles, Leon s’est fait bouffer comme un biscuit en deux secondes.
    ootaniisensei posted the 03/06/2026 at 12:26 PM
    Je l'ai fais avec les munitions illimitées et le lance roquettes illimitée
    forte posted the 03/06/2026 at 12:37 PM
    ootaniisensei Oui, une balade de santé, et comble, contrairement à R4R, ca ne te bloque rien, tu peux finir le jeu comme ca ! Assez facile à farmer les PC d'ailleurs.

    Un platine plutôt facile comparé aux autres épisodes.
    ootaniisensei posted the 03/06/2026 at 12:49 PM
    forte Il est super facile c'est clair
    syoshu posted the 03/06/2026 at 01:18 PM
    Gros defaut du jeu, ça, les armes qui reapparaissent pas au second run, ça n'a aucun sens, vu qunon garde pas celles du run precedent. J'ai du faire la sequence sniper sans sniper car il reapparait pas et pas assez d'argent pour en acheter un. J'ai cru à un bug au début avant de comprendre que c'était normal.

    Ce Chunk là a été assez tendu pour moi en démentiel (j'ai juste acheté le matida et le couteau infini pour grace), j'ai aussi du le finir à la hache.

    Par contre l'autre chunk, il s'est fait tuer par le zombie au catétaire sans user une seule balle. C'est vraiment top ces zombies aui gardent leur souvenir, dans l'hopital ils ont quasiment tous une technique speciale pour les tuer ou les distraire... Dommage qu'il y en a que dans cette zone là
    solarr posted the 03/06/2026 at 01:27 PM
    marchand2sable
