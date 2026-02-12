profile
God of war sons of Sparta
En plus de ne pas le proposer dans le PS plus, Sony a le culot de le vendre 29,99 euros ... Et 39,99 euros dans une édition avec plus de contenu...


Faudrait ce mettre d'accord sur le prix des petits jeux type indépendant !
    posted the 02/12/2026 at 11:27 PM by liberty
    comments (33)
    nicolasgourry posted the 02/12/2026 at 11:29 PM
    Pour moi le soucis il est pas là avec ce jeu, j'ai pas les mots.
    malroth posted the 02/12/2026 at 11:30 PM
    il sort sur pc le jeu au fait ? ou uniquement sur ps5 ?
    zekk posted the 02/12/2026 at 11:30 PM
    Disons les choses, on s'attendait à mieux
    yanssou posted the 02/12/2026 at 11:31 PM
    30 balle ce jeu moche, ça vaut la moitié pas plus...
    vieuxconsoleux posted the 02/12/2026 at 11:32 PM
    47 avis à 5/5 déjà sur le ps store… hum
    aozora78 posted the 02/12/2026 at 11:34 PM
    Une honte visuellement ce jeu. Aucune âme la DA, c'est mou, le prix, le fait de lâcher ça dans un contexte d'anniversaire, le manque d'ambition, le mettre en one more thing d'une conférence.

    Un "Projet de passionné" le foutage de gueule. Je ne doute pas qu'à l'échelle du studio et des autres jeux qu'ils ont fait, l'ambition est haute, mais bordel y a aucun gars chez Playstation qui a dit "Euh attend on va vraiment sortir un jeu comme ça lié à notre plus grande licence ?"

    Et des milliers de personnes ont l'air hype sur les réseaux sociaux dans les commentaires... je ne comprends pas.
    nicolasgourry posted the 02/12/2026 at 11:36 PM
    aozora78 c'est surtout que tu ne peux pas finir sur ça une conférence PS5, ce n'est pas possible, le premier et dernier jeu sont censé être ceux qui sont les plus "important"
    fan2jeux posted the 02/12/2026 at 11:36 PM
    Je ne pensais as être enervé, mais après cette annonce, j'ai envie de tout casser.

    C'est quoi ce jeu? Digne de terminator qui est sortie il y a quelques mois.
    Et c'est santa monica, c'est playstation studio

    Mais j'ai envie de tout casser là
    ducknsexe posted the 02/12/2026 at 11:37 PM
    Arnaque total, meme le nouveau castlevania 2D l explose. Une belle daube ce jeu
    nicolasgourry posted the 02/12/2026 at 11:38 PM
    fan2jeux le truc, c'est que l'on risque de parler plus de ce truc en parlant de la conférence que du reste, alors qu'il y a des choses intéressantes.
    guiguif posted the 02/12/2026 at 11:39 PM
    malroth PS5

    fan2jeux aozora78 C'est un jeu fait par Mega Cat Studios, une boite indée qui fait notamment des jeux retro sur Megadrive, NES, Game Boy... fallait pas s'attendre à plus en voyant ce nom.
    51love posted the 02/12/2026 at 11:39 PM
    Combien Hollow Knight et Silksong a leur sortie deja on me rappelle?

    Les mecs ont honte de rien... En soit l'idée est plutot cool, mais ça fait cheap..
    adamjensen posted the 02/12/2026 at 11:40 PM
    Il m'intéresse, mais je le ferais quand il sortira sur PC.
    nicolasgourry posted the 02/12/2026 at 11:40 PM
    guiguif d'accord, mais quand tu présente des jeux pour la PS5, finir la dessus, c'est un sacré contraste, surtout pour une aussi grosse licence.
    taiko posted the 02/12/2026 at 11:44 PM
    Y'a un côté barbarian.
    Bref le nouveau castlevania semble bien plus sympa et ambitieux... Ils distribuent leurs licences à n'importe qui
    guiguif posted the 02/12/2026 at 11:45 PM
    nicolasgourry certes
    deathegg posted the 02/12/2026 at 11:45 PM
    Intéressé mais 30 € non merci, j'attendrai une promo à 12 €
    maxx posted the 02/12/2026 at 11:54 PM
    Bah moi j'attends surtout les retours avant de critiquer. Qu'en est-il du gameplay? Est-ce bon? Exigeant? Quelle est la structure du jeu? Je peux comprendre que la forme soit décevante mais dire que c'est daubé et tout alors qu'on a aucune review du jeu, c'est fort quand même...
    Et peut être que l'histoire est bonne.
    Après je suis d'accord, finir là dessus c'est pas super malin. Ils auraient pu finir sur un sneak peak des remakes de God of War quitte a faire du target render.
    rumgal posted the 02/13/2026 at 12:17 AM
    Déjà plusieurs notes à 5/5 …. Il est même pas dispo depuis 1h
    ouroboros4 posted the 02/13/2026 at 01:26 AM
    Oh ben zut il est pas sur Switch 2
    hyoga57 posted the 02/13/2026 at 05:06 AM
    Pas de quoi jouer les étonnés. Il y a même des jeux indés à 60€.
    pimoody posted the 02/13/2026 at 05:16 AM
    Il va y être rapidos sûrement.
    shambala93 posted the 02/13/2026 at 06:39 AM
    C’est immonde ! Aucun effort dans la DA où que sais-je. Je m’attendais à une sorte de Hades à la sauce GOW…
    bladagun posted the 02/13/2026 at 07:55 AM
    Ça me donne bien envie moi à deux
    kisukesan posted the 02/13/2026 at 08:16 AM
    J'attendrai les retours et sa présence dans le ps+ éventuellement.
    On n'a toujours pas les nouveaux jeux des niveaux extra et premium d'ailleurs ?
    sickjackz posted the 02/13/2026 at 08:59 AM
    Degueulasse. Meme offert dans le psPlus, je pense que je l'installerai pas.
    marcus62 posted the 02/13/2026 at 09:36 AM
    J'apprécie beaucoup la licence God of War. Mais ce nouveau opus ne m'intéresse absolument pas... même gratuit, pas sûr que je l'aurai fait...
    liberty posted the 02/13/2026 at 09:44 AM
    hyoga57 t'as des exemples ? On parle pas des productions merdique de chez Nintendo vendu la peau d'un AAA. Je parle de petite production indépendante type Hollow Knight vendu au prix doux.

    rumgal vieuxconsoleux c'est probablement la Team derrière le jeu, les amis et la famille... Faut franchement pas déconner avec le prix. 9,99 euros même sans PS plus Oui ça passe. Là ils se sont prix un coup de poing de Kratos dans l'anus pour croire qu'ils peuvent nous le vendre 29,99 euros
    hyoga57 posted the 02/13/2026 at 09:51 AM
    liberty Sur les différents stores tu as plein d’exemples.
    simbaverin posted the 02/13/2026 at 10:35 AM
    adamjensen Et s’il est que sur PS5 ?
    simbaverin posted the 02/13/2026 at 10:39 AM
    nicolasgourry c'est surtout que tu ne peux pas finir sur ça une conférence PS5, ce n'est pas possible, le premier et dernier jeu sont censé être ceux qui sont les plus "important"

    Surtout que la meilleur annonce du State of Play à été la première annonce du State of Play pour moi. Mais même, cette annonce est « diminuer ».
    Car c’est pas une exclu. Le jeu sort aussi sur PC…
    adamjensen posted the 02/13/2026 at 10:44 AM
    simbaverin
    Dans ce cas, j'attendrais qu'il baisse de prix.
    J'ai aussi une PS5.
    akinen posted the 02/13/2026 at 03:15 PM
    God of mouarf oui
