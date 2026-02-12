En plus de ne pas le proposer dans le PS plus, Sony a le culot de le vendre 29,99 euros ... Et 39,99 euros dans une édition avec plus de contenu...
Faudrait ce mettre d'accord sur le prix des petits jeux type indépendant !
tags :
posted the 02/12/2026 at 11:27 PM by liberty
Un "Projet de passionné" le foutage de gueule. Je ne doute pas qu'à l'échelle du studio et des autres jeux qu'ils ont fait, l'ambition est haute, mais bordel y a aucun gars chez Playstation qui a dit "Euh attend on va vraiment sortir un jeu comme ça lié à notre plus grande licence ?"
Et des milliers de personnes ont l'air hype sur les réseaux sociaux dans les commentaires... je ne comprends pas.
C'est quoi ce jeu? Digne de terminator qui est sortie il y a quelques mois.
Et c'est santa monica, c'est playstation studio
Mais j'ai envie de tout casser là
fan2jeux aozora78 C'est un jeu fait par Mega Cat Studios, une boite indée qui fait notamment des jeux retro sur Megadrive, NES, Game Boy... fallait pas s'attendre à plus en voyant ce nom.
Les mecs ont honte de rien... En soit l'idée est plutot cool, mais ça fait cheap..
Bref le nouveau castlevania semble bien plus sympa et ambitieux... Ils distribuent leurs licences à n'importe qui
Et peut être que l'histoire est bonne.
Après je suis d'accord, finir là dessus c'est pas super malin. Ils auraient pu finir sur un sneak peak des remakes de God of War quitte a faire du target render.
On n'a toujours pas les nouveaux jeux des niveaux extra et premium d'ailleurs ?
rumgal vieuxconsoleux c'est probablement la Team derrière le jeu, les amis et la famille... Faut franchement pas déconner avec le prix. 9,99 euros même sans PS plus Oui ça passe. Là ils se sont prix un coup de poing de Kratos dans l'anus pour croire qu'ils peuvent nous le vendre 29,99 euros
Surtout que la meilleur annonce du State of Play à été la première annonce du State of Play pour moi. Mais même, cette annonce est « diminuer ».
Car c’est pas une exclu. Le jeu sort aussi sur PC…
Dans ce cas, j'attendrais qu'il baisse de prix.
J'ai aussi une PS5.