Je sors tout juste de la salle.Plus gros cinéma de la région, le film est sorti mercredi et en séance du vendredi soir, environ 20 spectateurs dans la salle, le flop semble titanesque.J'espérais qu'il en soit autrement vu les premiers retours mais merde, c'est effectivement très moyen.Gans a totalement merdé et pour les mêmes raisons que le premier : cette foutue envie de prendre trop de libertés alors que la matière première est un bijou. Que tu ajoutes des choses pour faire tenir le fil, notamment par de nouveaux prota car il est logiquement difficile de faire tenir en film un perso qui évolue majoritairement seul en jeu, ok, mais que tu en viens à modifier les fondamentaux, ça casse les burnes.A un moment, Gans a l'idée de faire que James et Eddie restent ensemble. C'est pas con du tout mais ça ne dure que 5 minutes (et en plus, Eddie disparaît ensuite totalement de l'histoire, il n'a qu'une scène), mais ce n'est pas le pire :- Tout une partie du film est plombée par des ajouts scénaristiques autour de Marie, totalement inutile pour tenter d'expliquer ce qui n'avait pas lieu d'être.- Maria est totalement évacuée, elle doit avoir moins de 10 minutes à l'écran (3 ou 4 rapides scènes, et les 2 les plus cultes du jeu n'y sont pas, wouhou).- Tout le scénario de Angela et Laura est modifiée, je ne peux en dire plus mais c'était totalement inutile et irrespectueux pour le travail d'origine.Le film démarre BIEN, j'étais même surpris. Les ajouts étaient bien trouvés, certains plans sont ultra respectueux, ça s'est amusé à faire des jumpscare parce que pourquoi pas, et les Lying Figure sont juste extra.Puis au premier tiers, ça commence à partir en sucettes avec ces ajouts de merde sur Marie qui multiplie les flashbacks à outrance. C'est compréhensible pour le déroulé du scénario en film et sa relation avec James, moins quand ça parle du reste (sans spoil, l'entourage de Marie).A partir de là, Gans multiplie les erreurs. Car prenant peut-être le nouveau public pour des cons, il sème trop d'indices pour bien pointer du doigt ce qui n'était que de l'interprétation dans les jeux.Mais le pire est encore à venir quand on arrive au début du dernier tiers, moment où j'ai commencé à regarder l'heure sur mon tel car envie de quitter la salle. A partir de cet instant, il n'y a plus rien, plus d'enjeux, tout est donné sur un plateau 30 minutes avant la fin, et c'est le gloubi boulga abjecte avec une certaine scène PUTAIN DE IMMONDE visuellement. Mode nanar Dragon Ball Evolution, on était pas loin sur le plan technique.Ensuite, comme le premier film de Gans, ça te met un final très chelou, assez incompréhensible, même si j'y ai vu un potentiel lien avec Silent Hill 4 (mais ultra remixé, une nouvelle fois).Voilà.Les 20 autres couillons qui sont sortis de la salle ont été unanimes pour dire que c'était de la merde (ils l'ont dit bien fort), ma gonzesse a dit que c'était encore plus de la merde et a réclamé un Burger King pour le pardon (en mode, c'était ma faute ché pas) et perso, je ne retiendrais que les points suivants :- Le premier tiers- Le travail une nouvelle fois impeccable sur les décors de la ville, même en version "ténèbres"- Un certain flashback à la fin avec ce qu'il faut d'émotion- La DA bien respecté des monstres, sauf une araignée nanardesque (seul ajout inédit, on aurait pu s'en passer).Bonne chance pour l'adaptation de Project Zero hein...(Anecdote : je crois que le gros daron barbu à coté de moi devait être un fan du jeu, car je l'entendais soupirer chaque fois que le scénario partait dans une autre direction)