Microsoft doit relever un défi de taille : offrir une expérience Windows raffinée, similaire à celle d'une console, pour la Xbox de nouvelle génération, un PC complet qui ne sera pas commercialisé avant fin 2027, afin d'éviter de reproduire l'instabilité, les problèmes de mise à jour et les difficultés d'utilisation de Windows, qui pourraient décevoir les joueurs passant de la Xbox Series X|S, qui fonctionne sans faille.



Selon les sources de l'auteur, la prochaine Xbox devrait sortir au plus tôt fin 2027. Elle sera entièrement rétrocompatible avec la bibliothèque Xbox actuelle et prendra en charge les boutiques tierces telles que Steam, GOG et Epic.



Microsoft a confirmé cet été un partenariat pluriannuel avec AMD pour le hardware Xbox de nouvelle génération.



La portable Xbox Ally (d'ASUS) offre un aperçu grâce à son mode Xbox Full Screen Experience (FSE), un paramètre Windows 11 qui donne la priorité à l'interface de l'application Xbox, désactive les tâches inutiles pour une meilleure efficacité de la mémoire vive et permet une navigation axée sur la manette.



Cependant, Xbox FSE n'est pas parfait ; la semaine dernière, une mise à jour Windows a perturbé des fonctionnalités essentielles de la Xbox Ally, telles que les paramètres d'alimentation, en raison de conflits avec les couches de sécurité Windows, nécessitant des correctifs qui mettent en évidence les problèmes de fiabilité persistants de Windows.



Jez Corden rapporte que Microsoft est en train de former un groupe de travail (impliquant Xbox) pour remédier à la baisse de qualité de Windows 11, en partie due à la priorité accordée à l'IA au détriment de la stabilité des jeux.



Le jeu sous Windows est confronté à des frustrations chez les utilisateurs, notamment la télémétrie, les publicités, les problèmes de confidentialité, les interférences avec les performances et une forte augmentation de l'adoption des distributions Linux (par exemple, Bazzite, SteamOS) parmi les joueurs.



Le système d'exploitation actuel de la Xbox Series X|S a été perfectionné après des années d'itérations et offre des performances fiables, Discord intégré, un partage facile des clips, une gestion de la bibliothèque et une configuration conviviale pour les manettes, ce qui contraste fortement avec les problèmes de la Xbox Ally, tels que les interfaces lentes, le manque d'intégrations et la nécessité de régler la souris/le clavier.



La connexion de la Xbox Ally à la télévision laisse entrevoir l'expérience Xbox future, mais semble encore perfectible, avec des difficultés de configuration et de gestion à l'aide des manettes.



Jez Corden dit qu'il possède plusieurs consoles Xbox qu'il utilise depuis des milliers d'heures sans aucun problème, soulignant l'attrait des consoles pour les utilisateurs occasionnels par rapport à la complexité des PC.



Windows est historiquement axé sur la productivité, contrairement à Xbox qui privilégie les jeux vidéo. La convergence nécessite une harmonisation des équipes, d'autant plus que Microsoft détient désormais des actifs dans le domaine du jeu vidéo, tels que Blizzard, Battle.net et Call of Duty.



Les incitations de Microsoft dans le domaine du jeu vidéo se sont accrues alors que Xbox perdait des parts de marché au profit de PlayStation, des alternatives Linux et des revenus générés par l'écosystème ouvert de Steam/Epic.



Xbox Ally a un plan de mise à jour bien défini, avec des améliorations majeures prévues pour ce trimestre ; les ingénieurs Xbox font preuve d'enthousiasme, mais le succès dépendra de l'engagement du PDG Satya Nadella et du temps dont il disposera avant le lancement prévu en 2027.



Les points forts de Windows (grande compatibilité, prise en charge des anciens systèmes) sont également ses points faibles (nécessitant une maintenance précise), ce qui ne convient pas aux utilisateurs de consoles qui attendent une fiabilité immédiate.