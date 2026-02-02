- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
profile
Silent Hill f
4
Likers
name : Silent Hill f
platform : PC
editor : Konami
developer : Neobards Entertainment
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
53
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 815
visites since opening : 2464763
marchand2sable > blog
Konami confirme qu'un nouveau Silent Hill est en développement


Selon le dernier rapport financier de Konami, un nouveau jeu Silent Hill est bien en développement, en plus de ceux déjà connus. Dans la section Outlook for the Fiscal Year Ending du rapport, Konami indique qu’il travaille actuellement sur un tout nouveau titre de la série encore non annoncé publiquement, en plus du très mystérieux Silent Hill: Townfall et du remake de Silent Hill 1.

Inutile de préciser que Konami souhaite suivre une stratégie similaire à celle de Capcom avec Resident Evil, en multipliant les sorties grâce à différentes équipes de développement et à un planning rigoureux.

Reste à voir si ce nouveau Silent Hill marquera enfin un retour à un développement en interne.




    tags : resident evil capcom konami silent hill silent hill 2 silent hill f return to silent hill silent hill 1 remake silent hill townfall resident evil requiem horror games 2026 survival horror 2026 new silent hill new silent hill games
    4
    Likes
    Who likes this ?
    tynokarts, adamjensen, icebergbrulant, link49
    posted the 02/02/2026 at 01:51 PM by marchand2sable
    comments (10)
    shirou posted the 02/02/2026 at 01:54 PM
    Attention a ne pas non plus faire des sorties trop rapide et baclé les jeux pour tenir un calendrier.
    Car tant que la qualité est la Ok, mais sinon gare au retour de bâton.
    rogeraf posted the 02/02/2026 at 02:13 PM
    Ok, mais les films STOP
    marchand2sable posted the 02/02/2026 at 02:15 PM
    rogeraf

    Malgré les critiques j'aimerais bien le voir le return to SH par curiosité.
    adamjensen posted the 02/02/2026 at 02:33 PM
    J'espère surtout qu'il n'aura rien à voir avec Silent Hill f que j'ai détester.
    Et j'espère aussi des japonais aux manettes.
    metroidvania posted the 02/02/2026 at 02:46 PM
    Castlevania svp. Faites un jeu Castlevania façon elden ring ou bloodborne voir lord of shadow 1 . Allez
    vyse posted the 02/02/2026 at 02:56 PM
    adamjensen je peux comprendre mais installer l'intrigue dans un Japon des années 60 c'était original et enfin différent
    altair762 posted the 02/02/2026 at 03:45 PM
    metroidvania un remake des lords of shadow le rêve ou un gros remaster
    rogeraf posted the 02/02/2026 at 04:08 PM
    marchand2sable Problèmes de sommeil, du mal à dormir ? Une scéance de Retour à Silent Hill et c'est sommeil profond en 15 minutes.
    marchand2sable posted the 02/02/2026 at 04:53 PM
    rogeraf

    sonilka posted the 02/02/2026 at 05:07 PM
    Konami qui va vouloir faire du Capcom sans y mettre les moyens. Comment ca pourrait mal se passer ?
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo