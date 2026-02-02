Selon le dernier rapport financier de, un nouveau jeuest bien en développement, en plus de ceux déjà connus. Dans la sectiondu rapport,indique qu’il travaille actuellement sur un tout nouveau titre de la série encore non annoncé publiquement, en plus du très mystérieuxet du remake deInutile de préciser quesouhaite suivre une stratégie similaire à celle deavec, en multipliant les sorties grâce à différentes équipes de développement et à un planning rigoureux.Reste à voir si ce nouveaumarquera enfin un retour à un développement en interne.