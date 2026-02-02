Selon le dernier rapport financier de Konami
, un nouveau jeu Silent Hill
est bien en développement, en plus de ceux déjà connus. Dans la section Outlook for the Fiscal Year Ending
du rapport, Konami
indique qu’il travaille actuellement sur un tout nouveau titre de la série encore non annoncé publiquement, en plus du très mystérieux Silent Hill: Townfall
et du remake de Silent Hill 1
.
Inutile de préciser que Konami
souhaite suivre une stratégie similaire à celle de Capcom
avec Resident Evil
, en multipliant les sorties grâce à différentes équipes de développement et à un planning rigoureux.
Reste à voir si ce nouveau Silent Hill
marquera enfin un retour à un développement en interne.
Car tant que la qualité est la Ok, mais sinon gare au retour de bâton.
Malgré les critiques j'aimerais bien le voir le return to SH par curiosité.
Et j'espère aussi des japonais aux manettes.