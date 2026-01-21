« L'histoire de l'Emergence Day raconte vraiment ce qui est arrivé aux habitants de Sera. Il s'agissait d'un événement mondial de grande ampleur, et nous voulions que les joueurs en ressentent l'impact. Nous avons donc situé l'intégralité du jeu dans une seule ville appelée Kalona. »

« Notre histoire se déroule sur plusieurs jours consécutifs, afin que les joueurs puissent se familiariser avec la ville », dit-il, ajoutant : « Nous voulons qu'ils ressentent la perte de ce qui était ici : l'histoire, les gens et les vies qu'ils menaient. »

« un environnement riche qui se prête à merveille à une histoire captivante », mais qu'en plus de cela, une ville est également idéale pour le gameplay, car « c'est le meilleur terrain de jeu pour un jeu de tir intense basé sur la couverture comme Gears ».

Matt Searcy, directeur créatif de Gears of War: E-Day, a confirmé que l'histoire du jeu se déroulera dans une seule ville.Plutôt que de donner suite à Gears 5, The Coalition nous a surpris en annonçant que le prochain Gears of War serait en fait une préquelle centrée sur Emergence Day, vu à travers les yeux de Marcus et Dom.Dans une interview exclusive accordée à GamesRadar+, Searcy a évoqué la décision de faire de l'E-Day une affaire beaucoup plus intime que le Gears 5, et son monde ouvert. Il explique :La décision de l'implanter ici a été motivée par son importance pour les COG, explique Searcy, car elle porte le nom de l'un de ses fondateurs, Roman Kalona.Searcy affirme que Kalona est :