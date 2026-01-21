Gears of War: E-Day se déroule dans une seule ville, car celle-ci offre à la fois « un environnement riche pour raconter une histoire passionnante » et « le meilleur terrain de jeu pour un jeu de tir intense basé sur la couverture ».
Matt Searcy, directeur créatif de Gears of War: E-Day, a confirmé que l'histoire du jeu se déroulera dans une seule ville.
Plutôt que de donner suite à Gears 5, The Coalition nous a surpris en annonçant que le prochain Gears of War serait en fait une préquelle centrée sur Emergence Day, vu à travers les yeux de Marcus et Dom.
Dans une interview exclusive accordée à GamesRadar+, Searcy a évoqué la décision de faire de l'E-Day une affaire beaucoup plus intime que le Gears 5, et son monde ouvert. Il explique :
« L'histoire de l'Emergence Day raconte vraiment ce qui est arrivé aux habitants de Sera. Il s'agissait d'un événement mondial de grande ampleur, et nous voulions que les joueurs en ressentent l'impact. Nous avons donc situé l'intégralité du jeu dans une seule ville appelée Kalona. »
La décision de l'implanter ici a été motivée par son importance pour les COG, explique Searcy, car elle porte le nom de l'un de ses fondateurs, Roman Kalona.
« Notre histoire se déroule sur plusieurs jours consécutifs, afin que les joueurs puissent se familiariser avec la ville », dit-il, ajoutant : « Nous voulons qu'ils ressentent la perte de ce qui était ici : l'histoire, les gens et les vies qu'ils menaient. »
Searcy affirme que Kalona est :
« un environnement riche qui se prête à merveille à une histoire captivante », mais qu'en plus de cela, une ville est également idéale pour le gameplay, car « c'est le meilleur terrain de jeu pour un jeu de tir intense basé sur la couverture comme Gears ».
Mais au moins, ça confirme une direction plus resserrée, à l’opposé du semi–open world de Gears 5, et ça colle plutôt bien à l’idée d’Emergence Day : chaos, proximité, pertes humaines.
Après, tout se jouera surtout sur :
la mise en scène de la ville sur plusieurs jours,
l’évolution des lieux (avant / après l’invasion),
et la capacité à retrouver une tension plus “brute”, à l’ancienne.
Pour l’instant, c’est surtout de l’intention. Il faudra voir du gameplay pour savoir si c’est autre chose qu’un argument de com’.
j'espere me prendre une tetraclaque
negan ah je sais pas si on savais que l’entièreté du jeu se basait sur une seule ville ,dans les autres gears on voyage
en tout cas certaines nouvelles armes dans gears 5 j'avais vraiment trouvé ca grisant
l'ajout du robot aussi etait cool
2 choses qui ne seront pas présentes , j’espère malgré tout qu'ils feront un gears 6 un jour et qu'ils peaufineront simplement ce qu'ils ont fait dans gears 5 en supprimant ou faisant une refonte de la partie inter zone , ce que vous appelez semi open world