D'après le Wall Street Journal, les prix toujours plus haut qui touchent actuellement la RAM pourrait se prolonger jusqu'en 2030. Minimum
[...] En temps normal, ce genre de crise ne devrait avoir qu'un impact modéré. La crise n'étant de courte durée permettant de conserver une certaine stabilité des prix. Mais ce n'est pas le cas ici. Tout les secteurs seront impactés, même ceux n'étant pas directement lié à l'usage de la RAM de nouvelle génération : automobile, TV, loisir électronique, téléphonie, ... Selon les premières analyse, cette nouvelle crise devrait releguer celle du COVID comme une crise mineure en comparaison. Aucun secteur ne sera épargné et une perte d'accessibilité de tout les biens se fera sentir jusqu'en 2030 au minimum.
Les datacenters représentent à eux seuls 70% de la consommation en RAM pour les prochaines années. De nombreuses commandes ont été et vont être réalisé en anticipation d'un potentiel besoin futur, même si celle-ci est hautement spéculative. Il y a une panique parmi les entreprises technologies de louper la prochaine vague technologique les poussant à consommer plus que de raison sans avoir de plan établi sur son utilisation future ni même sur la capacité à être solvable à long terme
Cette situation dangereuse devrait avoir des répercussion allant au delà d'une simple consommation, qui par effet de ricochet, devrait accentuer les problèmatiques de pouvoir d'achat. Dans un monde aussi instable qu'il ne l'est aujourd'hui, les conséquences de cette crise pourraient être sans précédent si aucune décision politique n'est prise
J'espère que vous avez tout ce qu'il vous faut
https://www.wsj.com/tech/ai/memory-ram-shortage-2026-f55324b0
tags :
posted the 01/20/2026 at 09:06 AM by ouroboros4
Est-ce que la PS5 pro est exploitée aujourd'hui au max de ses capacités ?...
On esr dépendant de la technologie.
Je pense qu'il faut arrêter de changer sans arrêt le matériel informatique et les dériver, et faire durer les gene plus longtemps......
M'enfin bref, terminator c'est pour bientôt. @
enfin bon se serait juste une pause l'IA est la dernière et ultime Big thing de l'humanité (après l'immortalité).
Et ça arrange personne dans le monde
Je sais ma blague est nulle, j'essayais
Je m'attendais pas à ces prix là
On est loin de la fin de la crise..
En tout cas le gaming pc ça va devenir dur dur, prix de la ram qui explose, le stockage grimpe aussi, les cg, j'espère que les dev jv vont se calmer sur les amélio graphiques pendant un moment et commencer à taffer dur l'opti.