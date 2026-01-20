profile
La crise du prix de la RAM pourrait durer jusqu'en 2030
D'après le Wall Street Journal, les prix toujours plus haut qui touchent actuellement la RAM pourrait se prolonger jusqu'en 2030. Minimum



[...] En temps normal, ce genre de crise ne devrait avoir qu'un impact modéré. La crise n'étant de courte durée permettant de conserver une certaine stabilité des prix. Mais ce n'est pas le cas ici. Tout les secteurs seront impactés, même ceux n'étant pas directement lié à l'usage de la RAM de nouvelle génération : automobile, TV, loisir électronique, téléphonie, ... Selon les premières analyse, cette nouvelle crise devrait releguer celle du COVID comme une crise mineure en comparaison. Aucun secteur ne sera épargné et une perte d'accessibilité de tout les biens se fera sentir jusqu'en 2030 au minimum.

Les datacenters représentent à eux seuls 70% de la consommation en RAM pour les prochaines années. De nombreuses commandes ont été et vont être réalisé en anticipation d'un potentiel besoin futur, même si celle-ci est hautement spéculative. Il y a une panique parmi les entreprises technologies de louper la prochaine vague technologique les poussant à consommer plus que de raison sans avoir de plan établi sur son utilisation future ni même sur la capacité à être solvable à long terme

Cette situation dangereuse devrait avoir des répercussion allant au delà d'une simple consommation, qui par effet de ricochet, devrait accentuer les problèmatiques de pouvoir d'achat. Dans un monde aussi instable qu'il ne l'est aujourd'hui, les conséquences de cette crise pourraient être sans précédent si aucune décision politique n'est prise

J'espère que vous avez tout ce qu'il vous faut


https://www.wsj.com/tech/ai/memory-ram-shortage-2026-f55324b0
    posted the 01/20/2026 at 09:06 AM by ouroboros4
    comments (24)
    hatefield posted the 01/20/2026 at 09:12 AM
    Youpi!
    pharrell posted the 01/20/2026 at 09:19 AM
    Laisse tombé les prix de la next gen... Autant retarder la prochaine gen au dela de 2030... Y a pas vraiment d'urgence de toutes façon.

    Est-ce que la PS5 pro est exploitée aujourd'hui au max de ses capacités ?...
    cyr posted the 01/20/2026 at 09:20 AM
    Le cuivre aussi va prendre une belle augmentation...


    On esr dépendant de la technologie.

    Je pense qu'il faut arrêter de changer sans arrêt le matériel informatique et les dériver, et faire durer les gene plus longtemps......

    M'enfin bref, terminator c'est pour bientôt. @
    ouroboros4 posted the 01/20/2026 at 09:21 AM
    pharrell si le PSSR 2.0 tiens ses promesses.
    newtechnix posted the 01/20/2026 at 09:24 AM
    sauf si la bulle IA électriques éclatent... et/ou le marché des voitures électriques régresse.

    enfin bon se serait juste une pause l'IA est la dernière et ultime Big thing de l'humanité (après l'immortalité).
    pcverso posted the 01/20/2026 at 09:34 AM
    pharrell gta6 sera la reponse je pense .
    51love posted the 01/20/2026 at 09:37 AM
    En espérant que la bulle explose d'ici là, ensuite on pourra sacheter 128go de RAM pour le prix d'un tacos
    kikoo31 posted the 01/20/2026 at 09:43 AM
    On est dans une impasse !!
    Et ça arrange personne dans le monde
    balf posted the 01/20/2026 at 09:43 AM
    La solution nous viendra de la Chine, les chinois ne vont pas resté les bras croisés, c'est une occasion en or pour dominer le marché mondial.
    skk posted the 01/20/2026 at 09:48 AM
    balf Je me disais exactement la même chose. Ils l'ont toujours fait... Quitte à esclavager un pays...
    supasaiyajin posted the 01/20/2026 at 10:01 AM
    Mouais, tout ça, c'est pour faire flipper les gens, et visiblement, ça marche. Après, j'avoue, c'est tombé en plein Black Friday/Noël, donc ça n'aide pas. Mais franchement, entre ceux qui achètent pour revendre plus cher, aka les chiens de scalpers qui retrouvent par miracle un kit de RAM neuf au fond d'un tiroir, et ceux qui font le plein par précaution alors qu'ils n’en ont pas besoin… on n'est pas aidé. C'est comme avec le Covid et les gens qui faisaient le stock en supermarché. La plupart ne pensent qu'à leur gueule, de toute façon.
    potion2swag posted the 01/20/2026 at 10:02 AM
    Quelle décennie vit-on quand même...
    thejoke posted the 01/20/2026 at 10:05 AM
    la télévision ? Mais pourquoi ?
    newtechnix posted the 01/20/2026 at 10:11 AM
    balf skk la Chine effectivement est la solution, ils sont capables de ça...déjà on entends parler de puce chinoise supérieure à Nvidia.
    rogeraf posted the 01/20/2026 at 10:13 AM
    Oui la Ram devient cher parce qu'il y a moins d'enfants. Donc les places coutent plus cher. Ram : Relais d'assistante maternelle

    Je sais ma blague est nulle, j'essayais
    sosky posted the 01/20/2026 at 10:23 AM
    Je m'intéressais plus du tout au marché PC depuis que je suis passé full console et mon dieu le prix c'est abusé

    Je m'attendais pas à ces prix là
    draven86 posted the 01/20/2026 at 10:46 AM
    La race humaine me désespère .... merde je suis un humain XD
    magneto860 posted the 01/20/2026 at 10:47 AM
    Windows 12 est reporté du coup ?
    tripy73 posted the 01/20/2026 at 10:48 AM
    Lol ça c'est si la bulle de l’IA n'éclate pas cette année, sachant que l'explosion du prix d'achat de la RAM est liée aux commandes de ce type de composants avant même de les fabriquer, le fait que l'annulation de construction de datacenters ait explosée fin 2025 risque d'entraîner beaucoup d'annulations de commandes de RAM, bref wait and see.
    amario posted the 01/20/2026 at 11:00 AM
    Si même les grandes entreprises deviennent des Scalper. On va le monde. Pas grave, on jouera a la nes
    brook1 posted the 01/20/2026 at 11:01 AM
    balf échanger une hégémonie contre une autre bof...
    hypermario posted the 01/20/2026 at 11:03 AM
    Mais vous avez pas compris que c'est parti pour durer beaucoup de temps ? L'IA est une revolution qui demande beaucoup de ressource, car plus elle aura de puissance de calcul +ram, plus elle sera puissante, plus elle sera puissante plus on aura des perspectives de revolution dans tout les domaines.
    On est loin de la fin de la crise..
    maki4vel posted the 01/20/2026 at 11:09 AM
    tripy73 Même si il y a bel et bien une bulle IA et qu'elle éclate, l'IA ne disparaitra pas, juste certaines boites qui n'arriveront plus à suivre mais des boites comme google et compagnie s'en foutent ils n'ont pas besoin d'investissement pour se développer donc le pb de matos peu ne pas se calmer de si tôt.

    En tout cas le gaming pc ça va devenir dur dur, prix de la ram qui explose, le stockage grimpe aussi, les cg, j'espère que les dev jv vont se calmer sur les amélio graphiques pendant un moment et commencer à taffer dur l'opti.
    5120x2880 posted the 01/20/2026 at 11:27 AM
    supasaiyajin 80€ la barrette de 16 GB DDR5 sur Amazon France, livré en trois jours, super la pénurie
