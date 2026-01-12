HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Le président de Nintendo a parlé
Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, a accordé une interview exclusive au quotidien japonais Kyoto Shimbun dans laquelle il détaille la stratégie à court et moyen terme.

Il explique que l’approvisionnement de la Switch 2 est désormais stable dans le monde, sauf au Japon où la demande reste exceptionnellement forte. La console a été conçue comme un hardware « accueillant et tolérant et généreux », pensé pour faciliter la créativité des développeurs et rester accessible aux nouveaux joueurs, même ceux qui achètent leur première console tardivement.

Sur la question du prix, Nintendo surveille les coûts des composants mais n’annonce aucune hausse pour l’instant. Furukawa reste volontairement prudent sur ce sujet.

Côté jeux, Nintendo prévoit un renforcement important de son catalogue à partir de 2026, avec à la fois des nouveaux épisodes de franchises populaires et des créations inédites.

L’entreprise développe aussi son activité dans le cinéma, notamment avec les films Mario et Zelda, mais dans une logique de long terme visant surtout à accroître la notoriété de ses personnages plutôt que la rentabilité immédiate. Nintendo envisage également d’étendre son univers vers l’anime, même si cela reste à l’état de réflexion.

Enfin, Furukawa insiste sur une philosophie managériale centrée sur la stabilité financière et la liberté créative, afin de permettre aux équipes de peaufiner leurs projets sans pression excessive de résultats à court terme.

En conclusion un interview mesuré:
-la Switch sera grand public, sera pour les fans de la marque mais ouvrira la porte à de la nouveauté.
-2026 sera riche en annonce.
-Pas de hausse de prix même si tout reste possible.
-Le cinéma devient important dans une optique de faire connaitre les licence Nintendo (aux plus jeunes) mais on pourrait avoir d'autres licences que Mario et Zelda.
    posted the 01/12/2026 at 11:48 AM by newtechnix
    comments (31)
    rocan posted the 01/12/2026 at 11:58 AM
    Sur la RAM spécifiquement, il a précisé qu'ils avaient signé des contrats qui sécurisaient à court et moyen-terme, et que ça n'impacterait pas les résultats..
    drybowser posted the 01/12/2026 at 12:16 PM
    2026 riche en annonces j'espère vraiment mais j' attends de voir ...
    gamjys posted the 01/12/2026 at 12:17 PM
    Je suis convaincu que Nintendo fera des annonces marquantes en 2026, mais une augmentation des prix semble inévitable. La seule incertitude reste de déterminer quand cela se produira.
    tripy73 posted the 01/12/2026 at 12:25 PM
    drybowser : apparemment lors du prochain direct on devrait avoir l'annonce de COD sur la machine (reste à savoir lequel) et probablement des news concernant Splatoon Raiders.
    jenicris posted the 01/12/2026 at 12:27 PM
    Hausse de prix a venir
    cail2 posted the 01/12/2026 at 12:44 PM
    "Hausse de prix" c'est vague : la console a perdu ~50€ depuis son lancement (jamais évoqué officiellement je crois mais tous les revendeurs ont reçu la consigne), du coup elle retournerait à 450€ seule et 500€ en bundle avec un jeu ? A suivre.
    Après si le catalogue suit ça peut passer...
    kikoo31 posted the 01/12/2026 at 12:52 PM
    il y aura zéro hausse de prix de console
    mais hausse de prix des jeux
    c'est là l'entourloupe
    kameofever posted the 01/12/2026 at 12:53 PM
    Malgré la présence du jeu le plus lucratif de l'histoire de Nintendo en la présence de Mario Kart, la Switch 2 a connu une grosse chute sur la période la plus attractive de la fin d'année.
    Excellentes ventes au démarrage ce qui est une constante actuelle sur les nouveaux produits high-tech.
    A voir la fin d'année 2026 si présence d'un nouveau Zelda/Mario pour retrouver le carton du lancement.
    Il faudra également voir si GTA sort sur cette période de fin 2026/ début 2027, tant les joueurs du monde entier retiennent leur souffle à l'idée d'avoir le plus gros jeu de la décennie.
    jenicris posted the 01/12/2026 at 12:55 PM
    cail2 c'est spécifique a la France ça
    kidicarus posted the 01/12/2026 at 12:56 PM
    cail2 ce que tu dis est faux, la machine n'a pas baissé.
    Le site Nintendo et le catalogue de commande n'ont pas baissé ses prix.
    Ne pas confondre offre de marchand et réalité tarifaire.

    Par contre, je retiens que Nintendo laisse le temps de développement et n'est pas dans rentabilité à court terme d'un projet. Et ça c'est positif pour des développeurs.
    newtechnix posted the 01/12/2026 at 12:58 PM
    Le jeu que pense raisonnablement imaginer sortir cet été est la suite de Ring Fit Adventure qui colle facilement à cette idée de console grand public.
    masharu posted the 01/12/2026 at 01:00 PM
    On attend l'anime Fire Emblem depuis 2018 avec ce qui semblait être un easter egg dans FEH .
    newtechnix posted the 01/12/2026 at 01:01 PM
    Franchement je serai pas contre un anime Fire Emblem même si ce n'est pas à cela dont on pense si Nitnendo se lançait dans l'anime.

    masharu tu m'as devancé
    51love posted the 01/12/2026 at 01:04 PM
    On attend les annonces maintenant, et on verra pour le prix si ce qu'il dit se vérifie d'ici la fin de l'année 2026.

    L’entreprise développe aussi son activité dans le cinéma, notamment avec les films Mario et Zelda, mais dans une logique de long terme visant surtout à accroître la notoriété de ses personnages plutôt que la rentabilité immédiate


    Normal. Ils cherchent tous ça. Et c'est d'autant plus difficile d accroître la notoriété des licences quand elles sont sur une seule machine...

    cail2 si je me souviens bien j'ai payé la mienne a 500€ au launch avec MKW. Elle m'a réellement coûté 475 avec le jeu a ce moment là j'ai 5% de reduc chez la Fnac.

    Ces derniers mois le pack on le trouve plutôt a 460€ (bien aidé par un taux de change euro/dollar qui a été très avantageux), donc environ 40€ de moins. si je l'avais pas prise au lancement j'en aurais profité pendant les fêtes, avec les remboursements sous forme de chèque cadeau et les 5% de reduc, ça aurait fait un prix de revient autours de 375 avec MKW

    Rare de nos jours de pouvoir toucher une console récente à un tel prix.

    Maintenant je crois pas que le MSRP ait changé officiellement. Peut-être justement en anticipation d'une future hausse vu l instabilité du marché, ce qui ferait potentiellement moins de bruit qu'une annonce officielle de baisse puis de hausse de prix.

    Difficile de revenir en arrière car quand quelque chose est officiellement acquis ça créé de la contestation.
    akinen posted the 01/12/2026 at 01:04 PM
    Miracle, il parle. Magnifique déclaration qui n’annonce rien et ne dit rien dans le fond. Vivement sa prochaine allocution !
    51love posted the 01/12/2026 at 01:07 PM
    akinen le mec il dégage aucune passion, du pur business man... Iwata il manque vachement question communication.. plus de 10 ans déjà.. rip..
    cyr posted the 01/12/2026 at 01:22 PM
    jenicris le mec te dit pas de hausse de prix a venir, et toi tu retient le contraire.

    Bon après je m'en balac si elle augmente, j'ai la mienne.


    Au moins il donne de l'espoir. De nouveau titre, c'est tous ce qu'on demande....
    Apres a voir ce que ça sera


    .j'aimerais un nouveau advance wars, un mélange entre batalion wars et advance wars.....

    Vivement le prochain direct.



    kameofever c'est le choix de pas de pénurie. Quand tu lance une machine en créant une pénurie artificielle, tu es sur de garder des ventes haute.
    Même si moins de personne est intéressé, on le verra plus tard, quand l'offre correspond a la demande.

    Ce qui est portant, c'est sur le meme laps de temps, la switch2 est elle au dessus ou en dessous de la courbe des autres consoles.....

    Vu comment elle est parti, rien d'anormal de redescendre.

    C'est surtout la suite de grosse sortie qu'il faut surveiller l'impact. A court et moyen terme....

    Personne ne peut donner de tendance. La consoles est sortie en juin (alors que les autres consoles sortent habituellement en octobre/novembre)

    On verra plus clair en juin 2027. Soit 2 ans après.


    Et pour gta, j'en ai rien a faire, comme pas mal de gens......

    Les ventes de gta 5 sont faussé. Elle cours sur 3 génération, et il a eu de nombreuses baisse de prix....avant de finir dans le gamepass ou l'abonnement sony.....




    51love iwata c'etais un président, qui tenais la barre même dans les moments difficiles, a diminuer sont salaire......

    Un patron comme ça , voilà on aimerais en voir plus souvent.
    10 an déjà
    ducknsexe posted the 01/12/2026 at 01:28 PM
    des créations inédites.
    senseisama posted the 01/12/2026 at 01:28 PM
    akinen
    senseisama posted the 01/12/2026 at 01:30 PM
    cyr  le mec te dit pas de hausse de prix a venir, et toi tu retient le contraire.


    Comme la fois ou il disait que l'achat d'autre sttudio ne l'intéresse pas et après quelques temps ils en achète
    rbz posted the 01/12/2026 at 01:31 PM
    ducknsexe mario a la plage, mario au camping, Kirby and the Forgotten Gameplay, des tas de jeux inédits t'attendent en 2026
    krusty79 posted the 01/12/2026 at 01:31 PM
    Parler pour ne rien dire... On ne lit rien ici qu'on ne savait déjà.
    ouroboros4 posted the 01/12/2026 at 01:36 PM
    cyr Microsoft aussi avait dit zéro hausse de prix.
    rogeraf posted the 01/12/2026 at 01:39 PM
    Ouf
    ducknsexe posted the 01/12/2026 at 01:42 PM
    rbz ça deja commencer avec Mario tennis et animal crossing. T'aura toujours des merdes dans le lot, qu il ne compte pas sur moi pour les acheter
    cyr posted the 01/12/2026 at 02:00 PM
    ouroboros4 depuis quand tu crois microsoft?
    ouroboros4 posted the 01/12/2026 at 02:04 PM
    cyr Depuis quand on devrait croire Nintendo?
    sonilka posted the 01/12/2026 at 02:05 PM
    Un discours convenu qui n'a pas pour objectif de rassurer les joueurs sur l'avenir. Il n'y a que les futurs Ndirect qui permettront de savoir ou l'on va avec Nintendo en 2026. En théorie ca devrait quoiqu'il arrive etre une année solide avec le futur FE, Splatoon Raiders et en théorie le prochain Mario 3D.
    ouroboros4 posted the 01/12/2026 at 02:13 PM
    Et tout ça c'est du business et rien d'autre*
    Forcément qu'ils vont pas te dire que les prix vont grimper
    Ils utiliseront une pirouette du genre "nous sommes attentif au prix du marché" ou "nous sommes inquiet"
    Bref rien de rassurant mais sans le dire explicitement
    jenicris posted the 01/12/2026 at 02:22 PM
    cyr "pour l'instant"

    Sois pas naïf, tous vont augmenter leurs prix.
    senseisama posted the 01/12/2026 at 02:29 PM
    jenicris le president de nintendo veut seulement éviter d'inquiéter les actionnaires et les consommateurs. Déjà qu'ils avaient perdu perdu 13 milliards a la bourse justement a cause de la montée d ela ram
