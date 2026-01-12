Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, a accordé une interview exclusive au quotidien japonais Kyoto Shimbun dans laquelle il détaille la stratégie à court et moyen terme.
Il explique que l’approvisionnement de la Switch 2 est désormais stable dans le monde, sauf au Japon où la demande reste exceptionnellement forte. La console a été conçue comme un hardware « accueillant et tolérant et généreux », pensé pour faciliter la créativité des développeurs et rester accessible aux nouveaux joueurs, même ceux qui achètent leur première console tardivement.
Sur la question du prix, Nintendo surveille les coûts des composants mais n’annonce aucune hausse pour l’instant. Furukawa reste volontairement prudent sur ce sujet.
Côté jeux, Nintendo prévoit un renforcement important de son catalogue à partir de 2026, avec à la fois des nouveaux épisodes de franchises populaires et des créations inédites.
L’entreprise développe aussi son activité dans le cinéma, notamment avec les films Mario et Zelda, mais dans une logique de long terme visant surtout à accroître la notoriété de ses personnages plutôt que la rentabilité immédiate. Nintendo envisage également d’étendre son univers vers l’anime, même si cela reste à l’état de réflexion.
Enfin, Furukawa insiste sur une philosophie managériale centrée sur la stabilité financière et la liberté créative, afin de permettre aux équipes de peaufiner leurs projets sans pression excessive de résultats à court terme.
En conclusion un interview mesuré:
-la Switch sera grand public, sera pour les fans de la marque mais ouvrira la porte à de la nouveauté.
-2026 sera riche en annonce.
-Pas de hausse de prix même si tout reste possible.
-Le cinéma devient important dans une optique de faire connaitre les licence Nintendo (aux plus jeunes) mais on pourrait avoir d'autres licences que Mario et Zelda.
posted the 01/12/2026 at 11:48 AM by newtechnix
Après si le catalogue suit ça peut passer...
mais hausse de prix des jeux
c'est là l'entourloupe
Excellentes ventes au démarrage ce qui est une constante actuelle sur les nouveaux produits high-tech.
A voir la fin d'année 2026 si présence d'un nouveau Zelda/Mario pour retrouver le carton du lancement.
Il faudra également voir si GTA sort sur cette période de fin 2026/ début 2027, tant les joueurs du monde entier retiennent leur souffle à l'idée d'avoir le plus gros jeu de la décennie.
Le site Nintendo et le catalogue de commande n'ont pas baissé ses prix.
Ne pas confondre offre de marchand et réalité tarifaire.
Par contre, je retiens que Nintendo laisse le temps de développement et n'est pas dans rentabilité à court terme d'un projet. Et ça c'est positif pour des développeurs.
masharu tu m'as devancé
Normal. Ils cherchent tous ça. Et c'est d'autant plus difficile d accroître la notoriété des licences quand elles sont sur une seule machine...
cail2 si je me souviens bien j'ai payé la mienne a 500€ au launch avec MKW. Elle m'a réellement coûté 475 avec le jeu a ce moment là j'ai 5% de reduc chez la Fnac.
Ces derniers mois le pack on le trouve plutôt a 460€ (bien aidé par un taux de change euro/dollar qui a été très avantageux), donc environ 40€ de moins. si je l'avais pas prise au lancement j'en aurais profité pendant les fêtes, avec les remboursements sous forme de chèque cadeau et les 5% de reduc, ça aurait fait un prix de revient autours de 375 avec MKW
Rare de nos jours de pouvoir toucher une console récente à un tel prix.
Maintenant je crois pas que le MSRP ait changé officiellement. Peut-être justement en anticipation d'une future hausse vu l instabilité du marché, ce qui ferait potentiellement moins de bruit qu'une annonce officielle de baisse puis de hausse de prix.
Difficile de revenir en arrière car quand quelque chose est officiellement acquis ça créé de la contestation.
Bon après je m'en balac si elle augmente, j'ai la mienne.
Au moins il donne de l'espoir. De nouveau titre, c'est tous ce qu'on demande....
Apres a voir ce que ça sera
.j'aimerais un nouveau advance wars, un mélange entre batalion wars et advance wars.....
Vivement le prochain direct.
kameofever c'est le choix de pas de pénurie. Quand tu lance une machine en créant une pénurie artificielle, tu es sur de garder des ventes haute.
Même si moins de personne est intéressé, on le verra plus tard, quand l'offre correspond a la demande.
Ce qui est portant, c'est sur le meme laps de temps, la switch2 est elle au dessus ou en dessous de la courbe des autres consoles.....
Vu comment elle est parti, rien d'anormal de redescendre.
C'est surtout la suite de grosse sortie qu'il faut surveiller l'impact. A court et moyen terme....
Personne ne peut donner de tendance. La consoles est sortie en juin (alors que les autres consoles sortent habituellement en octobre/novembre)
On verra plus clair en juin 2027. Soit 2 ans après.
Et pour gta, j'en ai rien a faire, comme pas mal de gens......
Les ventes de gta 5 sont faussé. Elle cours sur 3 génération, et il a eu de nombreuses baisse de prix....avant de finir dans le gamepass ou l'abonnement sony.....
51love iwata c'etais un président, qui tenais la barre même dans les moments difficiles, a diminuer sont salaire......
Un patron comme ça , voilà on aimerais en voir plus souvent.
10 an déjà
Comme la fois ou il disait que l'achat d'autre sttudio ne l'intéresse pas et après quelques temps ils en achète
Forcément qu'ils vont pas te dire que les prix vont grimper
Ils utiliseront une pirouette du genre "nous sommes attentif au prix du marché" ou "nous sommes inquiet"
Bref rien de rassurant mais sans le dire explicitement
Sois pas naïf, tous vont augmenter leurs prix.