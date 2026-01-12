Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, a accordé une interview exclusive au quotidien japonais Kyoto Shimbun dans laquelle il détaille la stratégie à court et moyen terme.



Il explique que l’approvisionnement de la Switch 2 est désormais stable dans le monde, sauf au Japon où la demande reste exceptionnellement forte. La console a été conçue comme un hardware « accueillant et tolérant et généreux », pensé pour faciliter la créativité des développeurs et rester accessible aux nouveaux joueurs, même ceux qui achètent leur première console tardivement.



Sur la question du prix, Nintendo surveille les coûts des composants mais n’annonce aucune hausse pour l’instant. Furukawa reste volontairement prudent sur ce sujet.



Côté jeux, Nintendo prévoit un renforcement important de son catalogue à partir de 2026, avec à la fois des nouveaux épisodes de franchises populaires et des créations inédites.



L’entreprise développe aussi son activité dans le cinéma, notamment avec les films Mario et Zelda, mais dans une logique de long terme visant surtout à accroître la notoriété de ses personnages plutôt que la rentabilité immédiate. Nintendo envisage également d’étendre son univers vers l’anime, même si cela reste à l’état de réflexion.



Enfin, Furukawa insiste sur une philosophie managériale centrée sur la stabilité financière et la liberté créative, afin de permettre aux équipes de peaufiner leurs projets sans pression excessive de résultats à court terme.



En conclusion un interview mesuré:

-la Switch sera grand public, sera pour les fans de la marque mais ouvrira la porte à de la nouveauté.

-2026 sera riche en annonce.

-Pas de hausse de prix même si tout reste possible.

-Le cinéma devient important dans une optique de faire connaitre les licence Nintendo (aux plus jeunes) mais on pourrait avoir d'autres licences que Mario et Zelda.