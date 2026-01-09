Un détaillant tchèque aurait dévoilé les prix de la Steam Machine (1000 $ pour 2 To).-Modèle >512 Go : 19 826 CZK (environ 950 $ US, Hors Taxes)-Modèle >2 To : 22 305 CZK (environ 1 070 USD, Hors Taxes)Il pourrait s'agir d'une estimation provisoire ou interne. Le prix était dissimulé dans le code source de l'annonce (à prendre avec des pincettes).Même moi j'avais pas estimé aussi hautEspérons que ce soit faux...