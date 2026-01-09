profile
ouroboros4 > blog
[Rumeur] Un prix pour la Steam Machine?
Toujours officiellement prévu pour début 2026, la Steam Machine de Valve se fait toujours attendre(surtout pour le prix)

Un détaillant tchèque aurait dévoilé les prix de la Steam Machine (1000 $ pour 2 To).

-Modèle >512 Go : 19 826 CZK (environ 950 $ US, Hors Taxes)

-Modèle >2 To : 22 305 CZK (environ 1 070 USD, Hors Taxes)

Il pourrait s'agir d'une estimation provisoire ou interne. Le prix était dissimulé dans le code source de l'annonce (à prendre avec des pincettes).


Même moi j'avais pas estimé aussi haut
Espérons que ce soit faux...

https://x.com/Pirat_Nation/status/2009635390806761793
    posted the 01/09/2026 at 03:33 PM by ouroboros4
    comments (15)
    5120x2880 posted the 01/09/2026 at 03:43 PM
    Quasiment le prix de mon PC ITX de 2020 en plein pénurie de GPU (avec 8To de stockage), et je peux le mettre à jour quand je veux.
    skuldleif posted the 01/09/2026 at 03:44 PM
    elle n'est pas vendu que sur steam normalement ?
    jenicris posted the 01/09/2026 at 03:45 PM
    yukilin posted the 01/09/2026 at 03:47 PM
    cyr posted the 01/09/2026 at 03:52 PM
    OK, futur collector
    newtechnix posted the 01/09/2026 at 03:52 PM
    Hors Taxes
    ouroboros4 posted the 01/09/2026 at 04:16 PM
    skuldleif peut-être que Valve en vendra via certaines boutiques
    adamjensen posted the 01/09/2026 at 04:23 PM
    Moi c'est surtout le prix du Steam Controller qui m'intéresse.
    romgamer6859 posted the 01/09/2026 at 04:24 PM
    A part ceux qui ont déjà des jeux sur steam, je me demande qui va acheter ça.

    Après, pas d'abo à payer, certes.
    Il faudrait auss que les devs rendent compatible l'anti cheat aussi sur linux, le soucis vient d'eux.
    5120x2880 posted the 01/09/2026 at 04:34 PM
    romgamer6859 C'est plutôt le contraire, si ils ont déjà des jeux sur Steam c'est qu'ils ont déjà un moyen d'y jouer.
    Et si j'ai bien compris cette machine va venir avec les clous qui vont fermer son cercueil (et au Steam Deck aussi) si Valve décide d’incorporer FEX (open source comme tout le reste d'ailleurs) à l'application mobile Steam, tout le monde aura accès à sa bibliothèque de jeux avec son tel, dont les actuels ont déjà le même processeur ARM que le Steam Frame pour la moitié du prix, avec la possibilité de jouer en portable puisque c'est un téléphone donc, en réalité ça offre déjà la possibilité de le faire mais de façon moins directe qu'avec l'écosystème Valve.
    noishe posted the 01/09/2026 at 04:42 PM
    En même temps avec les prix actuels des composants, c'est loin d'être étonnant...
    pcverso posted the 01/09/2026 at 04:46 PM
    adamjensen pareil et le nouveau casque vr me fait de l'oeil aussi . Par contre la le prix
    adamjensen posted the 01/09/2026 at 04:48 PM
    pcverso
    C'est clair.
    niflheim posted the 01/09/2026 at 05:07 PM
    En plus, la Steam Machine est une machine conçue sur mesure en fonction des statistiques utilisateurs Steam qui jouent dans la majorité en 1080p

    Les joueurs console jouent dans une résolution supérieure à la moyenne des joueurs PC sur Steam

    PC Master Race

    C'te loose ! vive la PS5 Pro ou simplement une PS5 avec VRR, branchée sur une Bravia 8 II vainqueur des deux prix prestigieux: 2025 TV Shootout et HDTV Test Shootout 2025 (rien que ça...) met la misère aux joueurs Steam avec leur matos. C'est ce que j'ai sur un de mes setup et c'est un pure régal pour les yeux !
    senseisama posted the 01/09/2026 at 05:10 PM
    Vive la ps5... et même la switch 2 tiens
