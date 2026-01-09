Toujours officiellement prévu pour début 2026, la Steam Machine de Valve se fait toujours attendre(surtout pour le prix)
Un détaillant tchèque aurait dévoilé les prix de la Steam Machine (1000 $ pour 2 To).
-Modèle >512 Go : 19 826 CZK (environ 950 $ US, Hors Taxes)
-Modèle >2 To : 22 305 CZK (environ 1 070 USD, Hors Taxes)
Il pourrait s'agir d'une estimation provisoire ou interne. Le prix était dissimulé dans le code source de l'annonce (à prendre avec des pincettes).
Même moi j'avais pas estimé aussi haut
Espérons que ce soit faux...
https://x.com/Pirat_Nation/status/2009635390806761793
posted the 01/09/2026 at 03:33 PM by ouroboros4
Après, pas d'abo à payer, certes.
Il faudrait auss que les devs rendent compatible l'anti cheat aussi sur linux, le soucis vient d'eux.
Et si j'ai bien compris cette machine va venir avec les clous qui vont fermer son cercueil (et au Steam Deck aussi) si Valve décide d’incorporer FEX (open source comme tout le reste d'ailleurs) à l'application mobile Steam, tout le monde aura accès à sa bibliothèque de jeux avec son tel, dont les actuels ont déjà le même processeur ARM que le Steam Frame pour la moitié du prix, avec la possibilité de jouer en portable puisque c'est un téléphone donc, en réalité ça offre déjà la possibilité de le faire mais de façon moins directe qu'avec l'écosystème Valve.
C'est clair.
