ouroboros4 > blog
Xbox : seulement 1 million de consoles vendues en 2025?
D'après KeplerL2, Microsoft aurait vendu à peine environ 1 million de consoles Xbox SX et Serie S dans le monde.

Même si cela reste officiellement difficile à dire car Microsoft ne donne plus de chiffre de vente depuis plusieurs années.


https://www.resetera.com/threads/keplerl2-about-how-much-xbox-series-sold-this-year-i-think-its-closer-to-1-million-actually.1390849/
    posted the 12/23/2025 at 02:08 PM by ouroboros4
    comments (42)
    ioda posted the 12/23/2025 at 02:12 PM
    Et ils veulent sortir une next-gen
    shambala93 posted the 12/23/2025 at 02:22 PM
    ioda
    Si cette dernière est puissante avec Steam ( ce dont je doute mais beaucoup parlent de ça ) alors je prendrais cette dernière.

    Comme quoi, tout est possible avec la prochaine Xbox.
    skuldleif posted the 12/23/2025 at 02:27 PM
    On a déjà vu un constructeur laisser ce genre de situation perdurer du 3 ans ? Parceque c'est a priori ce qui va se produire si MS attend 2027 pour tenter de donner une nouvelle dynamique
    ouroboros4 posted the 12/23/2025 at 02:27 PM
    skuldleif L'avantage de MS c'est la réserve de cash quasi-illimité
    skuldleif posted the 12/23/2025 at 02:29 PM
    Remarque on a jamais vu de constructeur cesser de pratiquer l'exclusion, c'est inédit ce qu'ils ont fait
    benichou posted the 12/23/2025 at 02:40 PM
    skuldleif « l’exclusivité » tu veux dire parce que « l’exclusion » ça n’a pas du tout le même sens
    romgamer6859 posted the 12/23/2025 at 02:42 PM
    skuldleif
    Soit ils repoussent la next gen à cause du prix de la ram, soit ils la sortent à 1000-1200 euros en se disant de toute façon ça changera pas grand chose
    skuldleif posted the 12/23/2025 at 02:43 PM
    benichou exclusivités et exclusion cest la même chose , en pratiquant l'exclusivité tu pratiques l'exclusion
    skuldleif posted the 12/23/2025 at 02:46 PM
    romgamer6859 comment ça repousser , ça veut dire laisser cette situation perdurer au moins 4 ans , c'est de l'ordre de l'impossibilité ça sortira en 2027
    ioda posted the 12/23/2025 at 02:47 PM
    skuldleif exclusivité et exclusion c'est la même chose Toi bien connaître le français
    zekk posted the 12/23/2025 at 02:48 PM
    ioda
    romgamer6859 posted the 12/23/2025 at 02:49 PM
    skuldleif
    Franchement ce sera pas réglé en 2027, on parle de 2028 minimum car il faut que la bulle de l'IA explose mais que les chaînes de production se réorientent aussi.
    On a pas que la ram qui augmente, les GPU aussi, les NVME aussi...

    Quand tu vois que nvidia réduit sa production de GPU entrée de gamme, c'est chaud aussi.
    skuldleif posted the 12/23/2025 at 02:51 PM
    Ah merde j'ai du dire un truc qui n'est pas taré compatible
    ioda posted the 12/23/2025 at 02:52 PM
    skuldleif Après on n'est plus à une connerie de ta part
    jenicris posted the 12/23/2025 at 02:59 PM
    romgamer6859 Kepler, vu que c'est la source de l'article, parle en effet d'un possible report des next gen, à cause de la flambé des composants.
    guiguif posted the 12/23/2025 at 03:00 PM
    ioda Sache que si tu es pour l'identité des consoles via les exclusivités, tu est un taré compatible selon le Pro-M déchu skuldleif
    nicoliafox posted the 12/23/2025 at 03:08 PM
    En faisait un effort aussi minimal, c'est une belle prouesse. Ils en n'ont tellement rien a carrer que c'est même surprenant.
    zekk posted the 12/23/2025 at 03:08 PM
    ioda Après, il te dira : Cay la fote à Sony et puis te fera un caca nerveux en te traitant soit de mouton soit d'idiot ou de taré
    junaldinho posted the 12/23/2025 at 03:11 PM
    Ça intéresse encore du monde les chiffres ? Du moment que tu aimes bien une console et que tu trouves ton intérêt dessus je vois pas ce que ça change hormis se palucher
    skuldleif posted the 12/23/2025 at 03:14 PM
    junaldinho tu peux t'inquiéter du support a venir de ta plateforme de choix , c'est le seul intérêt légitime a avoir
    nicoliafox posted the 12/23/2025 at 03:17 PM
    junaldinho Le soucis c'est plus les conséquences. J'ai une Series X, je la trouve top. Mais au bout d'un moment quand tu vois le peu de soutient de Microsoft sur sa propre machine, le nombre de jeux qui font l'impasse...T'a l'impression qu'investir dans cet écosystème n'ira nulle part. Sony a été dans une boucle similaire lors du début de la ps3 et a bien réagi: vagues de jeux top, nouveau logo, nouveau modèle et moins cher, nouvelles pubs...Tu avais l'impression qu'il relançait tout et a marché.
    gat posted the 12/23/2025 at 03:22 PM
    skuldleif Les exclu ?? J’suis contr bande de taré !

    https://www.gamekyo.com/blog_article473985.html
    skuldleif posted the 12/23/2025 at 03:22 PM
    nicoliafox a priori la fusion windows+ Xbox devrait nullifier ces inquietudes, encore faut il que MS officialise proprement tout ça , étant donné les propos de Jason Ronald ça me semble évident que tout ceci sera teaser/dévoiler en 2026
    skuldleif posted the 12/23/2025 at 03:25 PM
    gat effectivement dans un contexte où l'un pratique l'exclusion l'autre est légitime a le faire , tout comme la volonté d'exclure est légitime lorsque l'autre a la même volonté ,je l'ai déjà dit , toi qui vis dans mes couilles devrait le savoir
    skuldleif posted the 12/23/2025 at 03:27 PM
    d'ailleurs que je le sois n'exclut pas que vous(?) le soyez , c'est un simple fait
    gat posted the 12/23/2025 at 03:28 PM
    skuldleif Arrête d’employer des mots dont tu ne saisis pas le sens. « Exclusion » carrément

    Bon après, vu que tu souhaites pas claquer plus de 3 balles dans un jeu, je comprends Nintendo et Sony leur philosophie d’exclusion pour des joueurs comme toi.
    skuldleif posted the 12/23/2025 at 03:31 PM
    gat j'en saisi parfaitement le sens tout comme tout ceux doté de bonne volonté, de facto pas toi

    Quand a moi je ne représente pas l'essentiel des joueurs Xbox tu peux me taunt autant que tu le souhaites
    thedoctor posted the 12/23/2025 at 03:43 PM
    La prochaine X Box, sera pour un marché de niche, si elle tape 5-10 millions en fin de vie c'est bien, surtout avec le prix, la bécane la plus chère de l'histoire.
    junaldinho posted the 12/23/2025 at 03:43 PM
    skuldleif nicoliafox Pour l'avenir je comprends mais MS a indiqué continuer à faire de nouvelles consoles que ça plaise ou non à certains. Moi ça me convient parfaitement vu que j'aime leurs plateformes même si dernièrement certains choix n'étaient pas terribles.
    Hâte de voir leur prochain hardware et l'ouverture sur les autres stores si cela se confirme avec en bonus un live gratuit
    skuldleif posted the 12/23/2025 at 03:46 PM
    thedoctor Ms na pas vocation à laisser partir l'essentiel de ses joueurs, une solution ou ce que MS croit être une solution sera disponible pour ces joueurs que ce soit un modèle plus abordable (en + du model onéreux donc) , ou simplement le cloud gaming afin (de tenter) de pérenniser son parc installé actuel
    skuldleif posted the 12/23/2025 at 03:48 PM
    Sinon j'ai vu de la pub gamepass a Châtelet la semaine dernière, ainsi que sur primevideo (lors des coupures pub) ,et c'est la première fois que je vois MS faire du marketing comme ça depuis très longtemps
    cyr posted the 12/23/2025 at 03:57 PM
    1 million? J'y crois pas. Même nintendo dans les pire années vender un peu plus qu'1 millions mondial annuel....
    51love posted the 12/23/2025 at 04:01 PM
    Ils partent de tellement loin, ça va être compliqué et ça va prendre du temps pour renverser la vapeur...

    Online gratuit, compatibilité architecture PC afin de ne plus passer à côté d'une bonne partie du catalogue ? c'est essentiel mais il va falloir bcp plus j'imagine.

    Sont il prêts à sortir des jeux comme CoD en exclusivité temporaire sur Xbox pour aller un peu plus loin?
    zekk posted the 12/23/2025 at 04:02 PM
    gat
    spartan1985 posted the 12/23/2025 at 04:08 PM
    Oui mais Spencer à été récompensé par le titre Icone de l'industrie alors tout va bien chez Xbox.
    jenicris posted the 12/23/2025 at 04:48 PM
    Je vois que ça parle de Nintendo mais eux au moins, même avec la WiiU, avait encore de l'intérêt pour le hardware
    Microsoft en a plus, et les joueurs idem
    kikoo31 posted the 12/23/2025 at 05:16 PM
    Après ça c'est sûr que Microsoft pratique l'exclusion
    51love posted the 12/23/2025 at 05:16 PM
    jenicris oui, d'ailleurs l'augmentation des coûts hardware pour les particuliers va certainement les renforcer dans cette stratégie.

    Maintenant malgré tout, j'ai un peu de mal a imaginer le hardware ne plus être au centre du salon pendant encore très longtemps, et c'est même l'inverse qu'est en train de faire de faire Steam pour tenter de mettre en avant son écosystème Steam OS.

    A voir ce que Microsoft va proposer, s'ils envoient des signaux inversent ou non, mais s'ils sortent seulement un console qui est un PC fermé, vendu très cher, ils se détourneront du grand public et ils ont déjà commencé. Je comprendrais pas très bien leurs objectifs au final.
    51love posted the 12/23/2025 at 05:17 PM
    kikoo31 oui ils achètent et ils tuent d'ici 10 ans l'exclusion de Call of? :lol
    leonr4 posted the 12/23/2025 at 05:28 PM
    KeplerL2 doit surement parler du nombre de consoles livrées durant 2025 et non du nombre de consoles réellement vendues qui est surement supérieur à ça vu que rien qu'aux états unis les X/S jusqu'ici se sont déjà écoulées à plus d'un million cette année si on se base sur les données Circana.

    Peut être 2M d'unités en worldwide d'ici la fin d'année si elles remontent un peu aux USA pour le mois de décembre mais quoi qu'il en soit c'est très très faible, en général ce sont les console en fin de vie qui font ce genre de ventes, ça ne sent pas bon pour MS.
    magneto860 posted the 12/23/2025 at 05:44 PM
    1 million de gens qui se sont trompés de console en 2025, je trouve ça beaucoup quand même... Faut le faire...

    90% d'acheteurs américains, peut-être ?
    skuldleif posted the 12/23/2025 at 05:51 PM
    magneto860 1 millions de gens qui veulent jouer et s'en tape des exclu sony , ça devrait pas t'étonné vu que ça concerne aussi 80% des joueurs PlayStation
    Bsartek bien sûr
