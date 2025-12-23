D'après KeplerL2, Microsoft aurait vendu à peine environ 1 million de consoles Xbox SX et Serie S dans le monde.
Même si cela reste officiellement difficile à dire car Microsoft ne donne plus de chiffre de vente depuis plusieurs années.
https://www.resetera.com/threads/keplerl2-about-how-much-xbox-series-sold-this-year-i-think-its-closer-to-1-million-actually.1390849/
posted the 12/23/2025 at 02:08 PM by ouroboros4
Si cette dernière est puissante avec Steam ( ce dont je doute mais beaucoup parlent de ça ) alors je prendrais cette dernière.
Comme quoi, tout est possible avec la prochaine Xbox.
Soit ils repoussent la next gen à cause du prix de la ram, soit ils la sortent à 1000-1200 euros en se disant de toute façon ça changera pas grand chose
Franchement ce sera pas réglé en 2027, on parle de 2028 minimum car il faut que la bulle de l'IA explose mais que les chaînes de production se réorientent aussi.
On a pas que la ram qui augmente, les GPU aussi, les NVME aussi...
Quand tu vois que nvidia réduit sa production de GPU entrée de gamme, c'est chaud aussi.
Bon après, vu que tu souhaites pas claquer plus de 3 balles dans un jeu, je comprends Nintendo et Sony leur philosophie d’exclusion pour des joueurs comme toi.
Quand a moi je ne représente pas l'essentiel des joueurs Xbox tu peux me taunt autant que tu le souhaites
Hâte de voir leur prochain hardware et l'ouverture sur les autres stores si cela se confirme avec en bonus un live gratuit
Online gratuit, compatibilité architecture PC afin de ne plus passer à côté d'une bonne partie du catalogue ? c'est essentiel mais il va falloir bcp plus j'imagine.
Sont il prêts à sortir des jeux comme CoD en exclusivité temporaire sur Xbox pour aller un peu plus loin?
Microsoft en a plus, et les joueurs idem
Maintenant malgré tout, j'ai un peu de mal a imaginer le hardware ne plus être au centre du salon pendant encore très longtemps, et c'est même l'inverse qu'est en train de faire de faire Steam pour tenter de mettre en avant son écosystème Steam OS.
A voir ce que Microsoft va proposer, s'ils envoient des signaux inversent ou non, mais s'ils sortent seulement un console qui est un PC fermé, vendu très cher, ils se détourneront du grand public et ils ont déjà commencé. Je comprendrais pas très bien leurs objectifs au final.
Peut être 2M d'unités en worldwide d'ici la fin d'année si elles remontent un peu aux USA pour le mois de décembre mais quoi qu'il en soit c'est très très faible, en général ce sont les console en fin de vie qui font ce genre de ventes, ça ne sent pas bon pour MS.
90% d'acheteurs américains, peut-être ?
